Lista completa dei bonus mamma 2022 per tutte le donne con figli a carico e in possesso di un ISEE basso: per te e per i tuoi figli le agevolazioni sono tantissime e ti permettono di ottenere fino a 5.000 euro dallo Stato per crescere e sostenere la tua famiglia. Ecco quali sono i bonus mamma 2022 confermati dal Governo.

Essere una mamma è un privilegio che molte donne sperano di avere: mettere al mondo un figlio, prendere in adozione o in affidamento un bambino sono emozioni che lasciano il segno sul cuore. Ma per mantenere un figlio occorre anche avere delle disponibilità economiche adeguate.

Oltre alla propria retribuzione, esistono dei bonus mamme 2022 e delle agevolazioni a livello statale che permettono di ottenere più di 5.000 euro all’anno da spendere per la propria famiglia e per crescere i propri figli. Di che cosa si tratta?

Se sei una mamma e sei alla ricerca di nuovi bonus per i tuoi bambini, ti trovi nel posto giusto: ecco una breve rassegna di tutti i bonus mamma 2022 che si possono richiedere per sostenere economicamente la propria famiglia.

Bonus mamma 2022: quali sono e come richiederli

Quali sono i bonus mamme 2022 che si possono richiedere per ottenere un sostegno economico statale utile per crescere i propri figli? Di bonus famiglia ne abbiamo parlato in moltissime occasioni, ma in questo caso ci riferiamo in particolare ai bonus per le mamme da richiedere nel 2022, oppure (perché no?) i bonus per i papà single con figli a carico.

Partiamo da una delle agevolazioni maggiormente attese per quest’anno: a partire dal 1° marzo 2022 tutte le mamme possono ottenere un bonus per i figli fino a 21 anni di età. Grazie a questo assegno si può ricevere un’entrata sicura fino a 175 euro al mese.

Non solo: per tutti i nuovi nati e per le neo mamme esiste anche un bonus maternità dai Comuni, che permette di ottenere fino a 1.700 euro per la crescita dei più piccoli.

E ancora, è stato confermato – a livello comunale, solo in alcune città – il bonus bebè per le mamme che hanno messo al mondo, adottato o preso in affidamento un bambino. Per queste famiglie, potrebbe essere staccato un assegno da 500 euro, ma solo una tantum.

Scendiamo più nel dettaglio e cerchiamo di capire se hai diritto a tutti questi bonus mamma 2022, quali sono i requisiti e come si possono richiedere le agevolazioni.

Bonus mamma 2022: un’entrata mensile sicura fino a 175 euro

Abbiamo accennato alla novità di quest’anno: dal 1° gennaio 2022 INPS paga un assegno mensile a tutte le famiglie con figli a carico da zero a ventuno anni. Di che cosa si tratta?

Grazie al nuovo bonus mamma 2022, si possono ottenere dei contributi mensili sicuri per la crescita del proprio figlio. Questa agevolazione spetta a tutti a prescindere della propria occupazione lavorativa e dalle proprie disponibilità economiche: certamente viene parametrata in base al reddito.

Gli importi del beneficio, infatti, variano al variare dell’ISEE: si passa da un minimo di 50 euro al mese, fino a un massimo di 175 euro al mese, con possibilità di ottenere delle maggiorazioni per portare l’assegno fino a 1.000 euro al mese.

Per richiedere questo bonus mamma 2022 e ottenere l’assegno mensile sicuro pagato dall’INPS è necessario presentare l’apposita richiesta all’Istituto, ricordando di allegare la certificazione ISEE per ottenere l’importo più adeguato alle proprie condizioni reddituali.

Bonus mamma 2022: assegno da 350 euro al mese

Un’altra agevolazione che possono richiedere tutte le mamme che non hanno un lavoro è l’assegno di maternità dai Comuni, ovvero un’entrata mensile sicura da 350 euro per tutte le donne che hanno messo al mondo un bambino, per i primi 5 mesi dall’ingresso del piccolo in famiglia.

Grazie a questo bonus mamma 2022, le donne che non possono contare su un’entrata mensile sicura (ovvero sullo stipendio) e coloro che non hanno versato i contributi necessari per richiedere il congedo di maternità all’INPS, hanno la possibilità di ottenere un contributo a livello locale.

Per un periodo complessivo di cinque mesi, quindi, si possono ottenere fino a 1.700 euro per la crescita e la cura del nuovo nato: le erogazioni avvengono su base mensile per un importo complessivo di circa 354 euro.

Per assicurarsi l’assegno mensile, però, occorre possedere un reddito inferiore a 17.747,58 euro all’anno. La domanda si può presentare direttamente al proprio Comune di residenza.

Bonus mamma 2022: fino a 500 euro per tutti i nuovi nati

E sempre dai Comuni è arrivata anche un’altra interessante agevolazione per i figli: le donne (e gli uomini) che hanno messo al mondo un bambino possono ottenere il bonus bebè da 500 e fino a 2.000 euro direttamente dalla propria città.

L’assegno di natalità a livello statale, infatti, è stato inglobato nel nuovo assegno unico e universale, ma ci sono ancora moltissime agevolazioni da richiedere a livello locale.

Per scoprire se il tuo Comune eroga il bonus bebè non dovrai far altro che visitare il sito web ufficiale dell’amministrazione comunale e verificare la presenza di bandi attivi. In questo articolo abbiamo raccolto tutti i bonus bebè 2022 che si possono richiedere oggi.

I requisiti, chiaramente, variano da città a città, ma generalmente riguardano un reddito o ISEE basso, la presenza di figli a carico nati nel corso dell’anno 2021 o 2022, e le difficoltà economiche dimostrabili.

Bonus mamma domani 2022 ancora disponibile: per chi e come richiederlo

Infine, c’è ancora la possibilità di ottenere 800 euro di premio alla nascita grazie al bonus mamma domani. Questa misura, pur essendo stata inglobata nell’assegno unico e universale, può essere ancora richiesta: da chi e come?

Le richieste del bonus mamma domani si raccolgono per tutte le nascite avvenute fino al 28 febbraio 2022, entro i sei mesi successivi dal lieto evento: ciò significa che la scadenza per inviare l’istanza è fissata al prossimo 28 agosto 2022.

Resta poco tempo per ottenere gli 800 euro di premio alla nascita, che spettano sia ai cittadini italiani sia agli stranieri purché in possesso del permesso di soggiorno.

Per scoprire i dettagli, ti invito a consultare il nostro approfondimento dedicato al bonus mamma domani 2022.