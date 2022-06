Bonus mamma da 355 euro per 5 mesi per le nuove nascite. Nel 2022 non è più possibile fare richiesta per alcuni bonus famiglia, ormai sostituiti dall’assegno mensile per le famiglie con figli a carico. Ma dai Comuni è possibile ottenere un importo mensile per 5 mesi. Ecco chi può richiederlo e come.

Bonus mamma da 355 euro per 5 mesi per le nuove nascite.

Nel 2022 non è più possibile fare richiesta per alcuni bonus famiglia in Italia. Oggi, infatti, la maggior parte delle agevolazioni riconosciute a genitori e neo mamme è stata inglobata in un’unica misura: l’assegno unico dell’INPS, infatti, ha inglobato in sé molte delle misure in vigore fino al 2021.

Tra queste, anche la misura destinata alle neo mamme, incentivo per le nuove nascite, valido per le nascite fino al mese di febbraio di quest’anno e che oggi non può più essere richiesto.

Per alcune mamme, però, c’è ancora la possibilità di richiedere un’agevolazione, di circa 355 euro al mese, di cui si può beneficiare per un periodo di 5 mesi, riconosciuto proprio per le nuove nascite direttamente da INPS, ma la cui domanda deve essere inviata al Comune di residenza. Si tratta, infatti, dell’assegno di maternità dei Comuni, un’agevolazione di cui possono godere solo alcune categorie.

Facciamo il punto, allora, su quali sono i bonus mamma ancora disponibili nel 2022, quali sono i beneficiari e quali i requisiti per poterli ottenere, anche dopo la sostituzione di buona parte delle agevolazioni per le famiglie e per le nuove nascite nel nostro Paese.

Bonus mamma 2022, quali sono le agevolazioni da richiedere per le neo mamme

Il 2022 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per i bonus mamma in Italia.

Questo perché se fino al 2021 era possibile richiedere alcune agevolazioni dopo aver partorito, oggi queste stesse prestazioni hanno subito un cambiamento radicale. Come sappiamo, infatti, a partire da gennaio di quest’anno è stato possibile cominciare a inviare richiesta per l’assegno unico, la misura riconosciuta ai genitori per i figli a carico.

Molti sono gli aiuti sostituiti dalla nuova misura: non si possono più richiedere agevolazioni come il bonus bebè, ma nemmeno il bonus mamma domani, l’incentivo del valore di 800 euro una tantum, per le donne che hanno appena partorito oppure per le nuove adozioni.

Pur facendo a meno di questa agevolazione, però, è ancora possibile per le mamme oggi richiedere alcuni sostegni. Per prima cosa, infatti, anche le neo mamme possono richiedere il nuovo assegno:

si ha diritto all’assegno a partire dal settimo mese di gravidanza, sia per le lavoratici sia per le disoccupate.

In questo caso, però, la domanda va presentata dopo la nascita, in quanto c’è bisogno del codice fiscale del bambino per fare richiesta. In ogni caso, i pagamenti decorrono dal settimo mese di gravidanza.

Nel caso dell’assegno INPS, non è obbligatorio presentare la certificazione ISEE, ma questa risulta fondamentale per ottenere un importo più alto. Infatti, a seconda del valore dell’ISEE cambia anche la somma spettante: ISEE più bassi danno diritto a un importo maggiore, mentre un ISEE alto (o anche la mancata presentazione del modello) danno diritto alla somma base, cioè 50 euro per ciascun figlio.

Bonus mamma 2022: 355 euro per 5 mesi alle neo mamme, chi può richiederlo

Nel 2022 è però possibile anche richiedere un ulteriore bonus mamma. In questo caso, parliamo di un’agevolazione riservata solo a una determinata categoria:

il bonus mamma è richiedibile dalle mamme disoccupate e che non hanno accesso al congedo di maternità INPS.

Si tratta di una misura che permette di ottenere un importo mensile, per un periodo di 5 mesi e che, tra l’altro, può essere ottenuto anche se si beneficia già del nuovo assegno per i figli a carico.

Nel 2022, l’importo spettante per il bonus mamma si è innalzato. Infatti, a dispetto dei 438,12 euro dello scorso anno, nel 2022 l’importo spettante ammonta a 354,73 euro. I soldi, però, non vengono erogati mese per mese, bensì in un’unica soluzione. La mamma, quindi, ha diritto a un bonus di oltre 1.700 euro nel complesso.

Il bonus mamma in questione viene erogato dai Comuni. Ciò significa che la domanda va presentata seguendo le indicazioni sulle modalità di trasmissione scelte dai singoli enti territoriali (a breve vedremo come inviare la richiesta e quando).

Prima, però, vediamo quali sono i requisiti fondamentali e i limiti ISEE da non superare per ottenere il bonus.

Bonus mamma 2022, tutti i requisiti e i limiti ISEE: in quali casi si può ottenere l’agevolazione

Come abbiamo già accennato, il bonus mamma in questione viene riconosciuto alle neo mamme che non lavorano. Inoltre, possono ottenerlo solo coloro che non hanno avuto accesso all’assegno di maternità dello Stato e che non beneficiano di altri trattamenti economici, a meno che questi ultimi non siano di importo minore rispetto a quello che potrebbero ottenere con tale misura.

Il bonus mamma viene riconosciuto sì per le nuove nascite, ma anche per le adozioni o per l’ingresso del minore in affidamento preadottivo.

Inoltre, il bonus mamma viene concesso sulla base della certificazione ISEE. Come molti bonus e agevolazioni statali o erogate da enti territoriali, anche in questo caso è fondamentale fornire un modello ISEE in corso di validità (ISEE 2022) per stabilire l’accesso al beneficio. In particolare:

L’ISEE 2022 non deve superare la cifra di 17.747,58 euro.

Come richiedere il bonus mamma da 355 euro al Comune di residenza e quando

Come abbiamo visto, non si tratta di un’agevolazione che può essere richiesta direttamente all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. La domanda per il bonus mamma, infatti, va fatta al Comune di residenza.

È fondamentale, quindi, ricercare informazioni direttamente sul sito del Comune di appartenenza. Questo perché non tutti i Comuni condividono le stesse modalità di trasmissione della richiesta. Possono esserci casi in cui la domanda può essere presentata esclusivamente presso i CAF convenzionati e altri casi, invece, che richiedono l’invio della domanda online (potrebbe, quindi, essere necessario il possesso di credenziali di accesso come il Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure la Carta d’Identità Elettronica).

La neo mamma ha tempo 6 mesi dall’evento (la nascita oppure l’entrata in famiglia del figlio nel caso di adozione o affidamento) per inviare richiesta al Comune.

L’erogazione della somma (che, come abbiamo visto, avviene in un’unica soluzione e non mese per mese) non è, però, di competenza del Comune. L’erogazione, infatti, spetterà all’INPS dopo aver ricevuto tutta la documentazione dagli enti territoriali.

Per ottenere il pagamento, normalmente non si dovrebbe aspettare più di 45 giorni circa.

Bonus mamma 2022 dai Comuni: cosa fare se non arriva il pagamento

Ci sono casi in cui, pur avendo inviato correttamente la domanda per il bonus mamma al Comune di residenza, il pagamento tarda ad arrivare.

Qualora si dovessero presentare ritardi, dal momento che il pagamento, come abbiamo detto, spetta a INPS, c’è sempre la possibilità, per la beneficiaria, di controllare e verificare in autonomia le date di pagamento proprio sul sito dell’Istituto, così come avviene per altre prestazioni in favore della famiglia.

Per controllare il pagamento c’è bisogno di accedere con le proprie credenziali al sito dell’Istituto a scelta tra:

SPID, CIE oppure CNS.

Qualora i tempi di ricezione del pagamento dovessero dilungarsi, il consiglio è procedere con un sollecito o richiedere informazioni. Per farlo è possibile rivolgersi direttamente all’INPS, utilizzando uno dei canali dell’Istituto (consigliamo di chiamare il Contact Center o rivolgersi alla sede territoriale più vicina, meno, invece, di lasciare commenti sulle pagine social dell’Istituto) oppure direttamente al Comune di residenza.