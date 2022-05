Se hai fatto richiesta per il bonus mamma disoccupata, cioè l’assegno di maternità da richiedere al Comune di residenza, e non hai ancora ricevuto il pagamento, ci sono alcuni controlli che puoi effettuare per sapere quando arriveranno i soldi. Ecco tutti i modi per controllare il pagamento e inviare un sollecito.

Nel 2022, nonostante l’introduzione dell’assegno unico e universale, è ancora possibile richiedere il bonus mamma disoccupata, cioè l’assegno di maternità del Comune che viene riconosciuto alle mamme disoccupate, che non hanno mai lavorato e, in generale, alle mamme con basso reddito che non possono accedere ad altri trattamenti previdenziali.

Il bonus, che viene riconosciuto in presenza di un ISEE entro una certa soglia, va richiesto al proprio Comune di residenza, ma il pagamento viene erogato e gestito dall’INPS.

Pagamento che può anche avvenire dopo un lungo periodo di tempo che, in alcuni casi, preoccupa le beneficiarie che si chiedono cosa fare se l’assegno di maternità non arriva e se ci sono dei metodi per essere certe di ricevere l’importo spettante.

Dei metodi ci sono, anche da effettuare direttamente da casa, senza necessità di raggiungere la più vicina sede territoriale dell’Istituto di Previdenza Sociale.

Vediamo, allora, cosa fare se il bonus non arriva, come controllare lo stato della domanda, per verificare se questa sia stata accolta o meno, come controllare il pagamento o inviare un sollecito nel caso in cui il pagamento sia in forte ritardo.

Bonus mamma disoccupata: compatibilità e novità nel 2022

Hanno diritto a beneficiare del bonus mamma disoccupata le mamme che non lavorano, che non hanno mai lavorato o che hanno un reddito basso. Il bonus può essere richiesto entro i 6 mesi dalla nascita del figlio oppure entro 6 mesi dall’ingresso in famiglia di un figlio adottato o in affidamento preadottivo entro i 6 anni di età.

L’assegno di maternità comunale può essere richiesto anche nel 2022, nonostante l’introduzione del nuovo assegno unico. Questa misura, infatti, ha inglobato a sé la maggior parte dei bonus famiglia esistenti in Italia, ad eccezione, per esempio, del bonus asilo nido per il pagamento delle rette o, appunto, il bonus mamma disoccupata.

Inoltre, bonus mamma disoccupata e assegno unico sono compatibili. Ciò significa che chi beneficia dell’uno ha diritto comunque anche a ricevere l’altro, sempre se in possesso dei requisiti richiesti.

Non possono, invece, richiedere il bonus mamma disoccupata le percettrici di indennità come Naspi e Dis-Coll, né coloro che già ricevono l’assegno di maternità dello Stato.

Inoltre, nel 2022 sono stati aggiornati i valori dell’ISEE, così come gli importi.

Bonus mamma disoccupata 2022, quando e come richiederlo al Comune

Come abbiamo visto, l’assegno di maternità dei Comuni è legato alla presentazione di una certificazione ISEE in corso di validità. Uno strumento utilizzato per stabilire l'accesso a molte prestazioni e bonus in Italia.

Chi intende beneficiarne, dunque, deve prima di tutto procedere alla compilazione della DSU (utilizzando il servizio online per l’ISEE precompilato oppure rivolgendosi a un CAF) e verificare di rimanere nella soglia ISEE che permette di accedere al bonus:

per il 2022, la soglia ISEE per ottenere il bonus mamma disoccupata è pari a 17.747,58 euro.

Per farne richiesta, l’interessata deve collegarsi al sito del Comune nel quale risiede per verificare le modalità di invio della domanda.

Una volta che la domanda è stata accolta, a gestire i pagamenti non sarà più il Comune, bensì l’INPS. C’è comunque sempre la possibilità di verificare lo stato della propria domanda, così come controllare il pagamento o sollecitare in caso di ritardi.

Vediamo come fare.

Bonus mamma disoccupata 2022: come verificare l’esito della domanda

Per prima cosa, dopo aver presentato la domanda, si dovrà attendere l’esito della richiesta, cioè avere la conferma di poter accedere al bonus mamma disoccupata oppure no. È possibile che dall’invio della richiesta all’arrivo dell’esito trascorra anche un mese, anche se in alcuni casi può passare anche più tempo.

È per questo motivo che verificare lo stato della propria domanda può essere utile per ottenere sempre aggiornamenti sulla richiesta e, dunque, anche farsi un’idea di quanto tempo dovrà trascorrere anche per ottenere il pagamento.

Un controllo che può essere effettuato in diversi modi:

controllando lo stato della pratica sul sito INPS; affidandosi al CAF o patronato di fiducia.

La prima opzione permette al beneficiario di ottenere informazioni sulla propria pratica senza dover compiere alcun tipo di spostamento. L’Istituto, infatti, tramite il Fascicolo Previdenziale del Cittadino consente la consultazione della domanda, il cui stato è evidenziato proprio nella cella “stato domanda”. In questo caso, è fondamentale possedere un’identità digitale SPID o, in alternativa, la Carta d’Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.

In alternativa, si può scegliere di affidarsi al CAF (soprattutto se lo si è fatto anche per inviare la richiesta) e chiedere all’operatore di entrare sul sito per effettuare il controllo.

Come controllare il pagamento del bonus mamma disoccupata 2022

Così come esiste la possibilità di controllare l’esito della richiesta per il bonus mamma disoccupata, c’è anche modo di effettuare un controllo sul pagamento.

Il pagamento dell’assegno di maternità viene concesso per 5 mesi, per un importo di 354,73 euro, che viene erogato in un’unica soluzione:

le mamme, dunque, ottengono un bonus complessivo di circa 1.800 euro in un’unica soluzione.

Come già detto, può succedere che il pagamento tardi ad arrivare o che, comunque, i tempi di attesa si protraggano. Può succedere che per ricevere il pagamento dell’assegno di maternità dei Comuni si debba aspettare anche due mesi.

Un primo passo per tenere sott’occhio la situazione è verificare se il pagamento è arrivato.

Anche in questo caso, l’INPS fornisce un servizio online che permette di verificare il pagamento da casa, semplicemente accedendo al sito dell’Istituto con SPID, CIE o CNS.

Collegandosi al Fascicolo Previdenziale del Cittadino, per controllare il pagamento basta cliccare, nel menu a sinistra, la voce “Prestazioni e Pagamenti” e, subito dopo, su “Prestazioni sociali”.

A questo punto, dovresti vedere una tabella con le voci “Importo”, “Prestazione”, “Data disponibilità”, “Ufficio pagatore” e “Note”.

In linea generale, quindi, poter controllare il pagamento permette di avere maggiori sicurezze. Se, però, i tempi dovessero dilungarsi, è necessario richiedere informazioni sulla propria richiesta e sollecitare il pagamento.

Cosa fare se il bonus mamma disoccupata non arriva

Ci sono casi in cui, dopo aver presentato domanda per il bonus mamma disoccupata, i tempi si dilatino sia per ricevere l’esito della propria richiesta, sia per ricevere il vero e proprio pagamento dell’importo spettante.

Se trascorrono due mesi o più da quando si è inviata la richiesta, il consiglio è mettersi in contatto con il Comune di residenza per capire se il ritardo è dovuto ai controlli o ad altri fattori, per esempio l’assenza di un documento importante ai fini della richiesta.

Come abbiamo visto, infatti, in questa prima fase la gestione delle richieste è affidata al Comune e non a INPS. Il beneficiario può, quindi, rivolgersi direttamente al Comune, usufruendo degli sportelli oppure, qualora possibile, in via telematica, oppure, se la richiesta è stata inviata dal CAF, chiedere al centro di assistenza fiscale di inviare un sollecito per la propria domanda.

Quando, invece, la domanda è stata accolta, ma i ritardi interessano il pagamento, dopo essersi accertati di non avere avuto aggiornamenti nemmeno consultando il sito INPS, potrebbe essere consigliabile chiamare il Contact Center o recarsi fisicamente a una sede territoriale dell’Istituto.