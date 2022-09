Rientra tra le agevolazioni fiscali previste anche per quest’anno, la possibilità di ottenere un rimborso per le spese sostenute in favore di figli laureati, nel percorso formativo post-laurea. Un bonus master che si concretizza in uno sconto, da applicare però entro precisi limiti nel caso in cui la formazione sia organizzata da università private. Ecco a chi spetta.

Un bonus master che si concretizza in uno sconto IRPEF del 19 per cento, da applicare però entro precisi limiti nel caso in cui la formazione sia organizzata da università private.

Non è invece prevista alcuna soglia per quelle pubbliche.

A seguire nell’articolo, presentiamo questo interessante bonus master 2022, i requisiti da rispettare e le modalità da seguire, per poter inoltrare la domanda.

Bonus master 2022: cos’è e quali sono le novità

Il bonus master 2022, che in questa sede presentiamo, è una detrazione fiscale di cui usufruire tramite modello 730.

L’agevolazione si conferma anche per quest’anno e, così come avviene per tutta una serie di altre spese che è possibile detrarre, la percentuale è del 19%, al netto della franchigia prevista.

Ciò che cambia, come avremo modo di riportare nel paragrafo a seguire, è l’importo massimo che è possibile detrarre e che varia a seconda della regione di appartenenza.

Il limite non riguarda ovviamente le università pubbliche. In questo caso, non esiste un tetto massimo alla detrazione mentre tale regolamentazione si applica ai master frequentati presso strutture private.

È possibile applicare la detrazione sia a corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello.

La novità per quest’anno è che finalmente, dopo molto tempo, gli importi di cui poter beneficiare, risultano più elevati. Ci sono però differenze a seconda che si tratti di:

struttura pubblica o privata

area disciplinari degli studi

regione.

Ecco nel dettaglio di cosa si tratta e le somme spettanti.

Bonus master universitari privati e pubblici: differenze

Come già anticipato, esistono delle differenze, a seconda che il corso di specializzazione o master sia organizzato presso una struttura pubblica o privata.

Nell’ipotesi dunque che il proprio figlio laureato abbia frequentato il corso di formazione presso una Università statale nel 2021, allora non c’è un tetto massimo su cui calcolare la detrazione al 19%.

Discorso a parte per gli istituti privati, che si tratti di un’Università non statale oppure di un consorzio del quale l’università statale fa parte, con una quota non di maggioranza.

In tali circostanze, è necessario verificare gli importi aggiornati e pubblicati con l’apposito decreto del MIUR, che varia da territorio a territorio.

Per l’anno 2022, il bonus master prevede, quale importo massimo di spesa detraibile:

3.900€ per le regioni del Nord Italia

3.100€ per il Centro

2.900€ per il Sud e le isole

Proprio in questo ultimo caso, il balzo in avanti è notevole, dal momento che si è passati dal tetto massimo di 1.800€ per le regioni meridionali a quello ora ammesso di 2.900€.

Gli importi indicati si riferiscono all’area di studi medica.

Si abbassano in caso di formazione in ambito:

sanitario (3.900€ al Nord, 2.900€ al Centro e 2.700€ al Sud)

scientifico-tecnologico (3.700€ al Nord, 2.700€ al Centro e 2.600€ al Sud)

umanistico-sociale (3.200€ al Nord, 2.800€ al Centro e 2.500€ al Sud).

Vale la pena ricordare che sono ammessi all’agevolazione anche gli istituti privati di formazione post universitaria stranieri.

Infine, tra le spese che è possibile portare in detrazione fiscale al 19% ci sono anche quelle legate al corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Come ottenere il bonus master 2022: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Veniamo ora a illustrare quelle che sono le modalità di compilazione del modello 730, al fine di poter usufruire dell’agevolazione fiscale prevista per i costi legati alla frequenza di un master post-universitario.

Le indicazioni arrivano direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate:

inserire nei righi da E8 a E10 nel quadro E, sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90 per cento

Indicare il codice 13 nella colonna 1 che identifica la tipologia dei costi

infine riportare, nella colonna 2, gli importi a cui si deve applicare la detrazione del 19%, ovviamente tenendo conto dei limiti massimi concessi, in caso di istituti privati e a seconda della propria regione di appartenenza.

Al fine di poter ottenere l’agevolazione, i costi inseriti nel modello 730/2022 devono rispettare un requisito essenziale ovvero risultare tracciabili.

Questo significa che, sia che si tratti di una università pubblica che privata, i pagamenti delle rette devono avvenire tramite bonifico postale o bancario o comunque utilizzando altri mezzi di pagamento di evidente tracciabilità, come avviene ad esempio nel caso di utilizzo di una carta di debito o di credito.

Il pagamento in contanti non è pertanto contemplato tra i mezzi di pagamento ammessi, ai fini della giustificabilità delle spese sostenute e da portare in detrazione fiscale.

Per tutti i diretti interessati che inizieranno la frequentazione di un corso di specializzazione post laurea, per l’anno accademico 2022/2023, sarà possibile portare in detrazione tali spese nella prossima dichiarazione dei redditi prevista per il 2023.

Il consiglio pertanto è di conservare tutte le ricevute dei pagamenti da effettuare nei prossimi mesi nonché di prestare attenzione alla modalità di pagamento utilizzata.

