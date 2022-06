Bonus matrimonio 2022 finalmente al via. Attiva la finestra temporale per richiedere l’incentivo: le domande possono essere inviate da subito e fino al 23 giugno 2022. Oltre ai 60 milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione dal Governo Draghi per il settore wedding, i giovani sposi potranno contare su un Bonus da 2000 euro. Tutte le ultime novità.

Bonus matrimonio 2022 finalmente al via. Attiva la finestra temporale per richiedere l’incentivo: le domande possono essere inviate da subito e fino al 23 giugno 2022. Oltre ai 60 milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione dal Governo Draghi per il settore wedding, i giovani sposi potranno contare su un Bonus da 2000 euro. Scopriamo insieme tutte le ultime novità.

Dopo tanta attesa il Bonus matrimonio diventa realtà. E’ risaputo: l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo letteralmente in ginocchio l’intera economia italiana. A pagarne le spese sono state le attività commerciali chiamate a fare i conti con il calo dei volumi d’affari.

Tra le tante, proprio le imprese appartenenti al settore organizzativo di eventi matrimoni e Ho.Re.Ca (Hotellerie, Restaurant, Catering) che, dal 9 e fino al 23 giugno 2022 potranno sfruttare una ghiotta opportunità.

Il riferimento è alla possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto inoltrando le istanze per richiedere il Bonus matrimonio o Bonus wedding, entro la scadenza sopra indicata, all’Agenzia delle Entrate.

Mentre il Governo pensa alle imprese appartenenti al settore matrimonio, alcune Regioni d’Italia concentrano la loro attenzione sui giovani sposi.

Questi potranno ottenere il rimborso delle spese sostenute per organizzare il giorno più bello della propria vita richiedendo un particolare Bonus da 2000 euro.

Ma precediamo con ordine evitando di fare confusione. Dapprima forniremo una panoramica sul Bonus matrimonio 2022 riferito alle imprese. Vedremo a chi spetta, come funziona e quali requisiti le imprese dovranno rispettare per richiedere il contributo entro il 23 giugno 2022.

Successivamente, forniremo ai giovani sposi tutte le informazioni necessarie per ottenere il riconoscimento del Bonus matrimonio da 2000 euro messo in campo da una specifica Regione italiana. Quale? Lo scopriremo nel corso dei paragrafi.

Bonus matrimonio, domande fino al 23 giugno 2022: in cosa consiste

Prima ancora di vedere quali sono le peculiarità del Bonus matrimonio richiedibile fino al 23 giugno 2022, cerchiamo di dare una definizione del contributo.

A differenza del Bonus 2000 euro, di cui ci occuperemo più tardi, il Bonus matrimonio diventato operativo dal 9 giugno non è rivolto agli sposi, ma alle imprese.

Si sostanzia in un contribut interamente dedicato alle imprese appartenenti al settore wedding, dell’organizzazione di eventi, cerimonie, feste e Horeca (Hotellerie, Restaurant, Catering) che hanno subito forti perdite nel 2020 a causa della pandemia.

In particolare, spetta alle imprese il cui fatturato è calato nel 2020 di almeno il 30% rispetto all’anno precedente, per cause strettamente legate alle restrizioni messe in atto dal Governo per frenare l’avanzata dei contagi.

Il Governo Draghi ha così deciso di tendere una mano a queste imprese disponendo uno stanziamento economico a copertura del Bonus matrimonio 2022 di 60 milioni di euro.

L’ok al Bonus è stato dato recentemente dall’Unione Europea: a partire dal 9 giugno e fino a giorno 23 dello stesso mese si potranno presentare le domande per accedere al Bonus matrimonio 2022.

Bonus matrimonio, solo imprese e non sposi: chi può fare domanda

Lo ripetiamo ancora una volta a scanso gli equivoci: il Bonus matrimonio richiedibile entro il 23 giugno 2022 offre un aiuto economico alle imprese e non ai giovani sposi.

Nello specifico, tutte le imprese che nell’anno di diffusione della pandemia sul territorio italiano (2020) hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30%, rispetto al 2019 per cause imputabili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, potranno richiedere il Bonus matrimonio all’Agenzia delle Entrate.

Lo stanziamento economico di 60 milioni di euro disposto a copertura dell’intera misura è invece ripartito per attività.

La parte più consistente delle risorse è destinata al settore wedding: 40 milioni di euro.

I restanti 20 milioni sono ripartiti equamente tra il settore dell’Ho.Re.Ca (10 milioni di euro) e il settore dell’intrattenimento, dell’organizzazione di cerimonie e feste, diverse dai matrimoni, per altri 10 milioni di euro.

Bonus matrimonio 2022, a quanto ammonta

Veniamo ora agli importi del Bonus matrimonio. In verità, non è possibile definire a priori a quanto ammonta il contributo spettante alle imprese.

A differenza del Bonus matrimonio da 2000 euro destinato agli sposi non c’è una quota prestabilita che verrà corrisposta alle aziende rientranti nelle categorie sopra elencate.

Il Bonus matrimonio in questione verrà assegnato prendendo in considerazione una serie di fattori.

Il 70% del contributo verrà distribuito tra tutte le imprese ammesse all’agevolazione, il 20% (da aggiungere all’assegnazione appena vista), andrà alle imprese i cui ricavi superano l’ammontare di 100.000 euro, il restante 10% a quelle con ricavi eccedenti i 300.000 euro.

C’è però un requisito da rispettare: i potenziali beneficiari del Bonus matrimonio devono svolgere un’attività con codice ATECO 2007, rientrante quindi nelle tabelle allegate al decreto attuativo del Bonus stesso.

Bonus matrimonio, come presentare le domande entro il 23 giugno 2022

Le domande per eccedere al Bonus matrimonio rivolto alle imprese vanno inviate entro il 23 giugno 2022 telematicamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, ma non solo.

Stando a quando comunicato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 197396 dello scorso 8 giugno, l’inoltro delle istanze per il Bonus matrimonio può essere effettuato anche delegando l’accesso al Cassetto fiscale o al servizio “Fatture e Corrispettivi”.

Per quanto concerne la modalità di erogazione, invece, il Bonus matrimonio arriverà alle imprese beneficiarie come accredito sull’IBAN indicato in fase di presentazione delle domande.

L’importo del Bonus spettante, così come la comunicazione di pagamento, si possono consultare nella sezione “Contributo a fondo perduto-Consultazione esito” accessibile dal portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nella stessa area si potrà prendere visione delle domande scartate e dei motivi che hanno portato l’Agenzia delle Entrate a rifiutare l’istanza.

Bonus matrimonio 2022, senza ISEE 2000 euro a tutti gli sposi. Ecco la novità

Messo da parte il contributo a fondo perduto pensato per le imprese operanti nel settore dell’organizzazione degli eventi, wedding compreso, passiamo all’aiuto economico pensato per i giovani sposi.

Chi ha intenzione di pronunciare il fatidico “Sì” in un giorno qualsiasi di tutto il 2022 potrà richiedere il Bonus matrimonio messo in campo dalla Regione Lazio.

Grazie al bando denominato “Nel Lazio con Amore”, infatti, tutte le coppie in procinto di sposarsi, a prescindere dalla nazionalità e dall’età anagrafica, potranno ottenere il rimborso delle spese sostenute per organizzare il proprio matrimonio se l’evento si svolgerà entro i confini regionali.

Servizio fotografico, abiti da sposa, ristorante, affitto di una sala ricevimento o di un’auto, addobbi floreali, bomboniere, parrucchieri, truccatrici: tutte queste spese sono rimborsabili per mezzo del Bonus matrimonio 2000 euro disposto dalla Regione Lazio, a prescindere dall’ISEE degli sposi.

Insomma, un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

Le domande per il Bonus matrimonio da 2000 euro si possono già inviare tramite la piattaforma online presente sul sito della Regione. La finestra temporale destinata all’accoglimento delle domande chiuderà definitivamente i battenti alle ore 10 del 31 gennaio 2023.