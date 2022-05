Se ti sposerai entro il 2022 il bonus matrimonio è l'agevolazione che fa per te. Scopriamone subito tutti i dettagli. Purtroppo, però, devo anticipartelo subito: non si tratterà di un’agevolazione finanziata dal Governo. Il bonus in questione è infatti un’iniziativa attivata a livello regionale, che può essere fruita solo a determinate condizioni.

Bonus matrimonio: 2.000 euro di aiuti per gli sposi 2022. Ecco come richiederli e in quali Regioni!

Non è possibile negarlo: a causa della pandemia di Covid-19, il settore wedding e cerimonie ha subito una battuta d’arresto durata due anni.

E la situazione non si è ancora del tutto risolta. Nonostante chiusure, lockdown e restrizioni siano ormai un ricordo lontano, sono molti i futuri sposi attualmente in difficoltà.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di difficoltà economiche: organizzare un evento quale un matrimonio, lo sappiamo, può essere molto costoso.

E di certo la situazione economica attuale, complice l’aumento dei prezzi dovuto anche al conflitto Ucraina – Russia, non è affatto d’aiuto.

Tuttavia, gli sposi che vivranno il proprio grande giorno durante l’anno corrente potranno contare, fino al prossimo gennaio, su un sostegno abbastanza ricco.

Viene chiamato bonus matrimonio, e consentirà agli aventi diritto un’agevolazione da 2.000 euro per finanziare il grande giorno in cui la coppia pronuncerà il proprio “sì”.

Se ti sposerai entro il 2022, dunque, questo bonus matrimonio fa per te. Scopriamone subito tutti i dettagli.

Purtroppo, però, devo anticipartelo subito: non si tratterà di un’agevolazione finanziata dal Governo.

Il bonus in questione è infatti un’iniziativa a livello regionale, che può essere fruita solo a determinate condizioni.

Bonus matrimonio 2022: non va confuso con quello statale!

Probabilmente, ricorderai la discussione in merito ad un vecchio bonus matrimonio statale, che però, almeno per l’anno corrente, non è stato confermato.

Il sostegno in questione, chiamato anche bonus sposi, avrebbe dovuto configurarsi come un contributo per sostenere le spese relative al matrimonio. Si parlava di un contributo pari al 25% delle spese da sostenere per il matrimonio. Era già stato fissato anche un tetto di spesa massimo, pari a 25.000 euro.

In questo modo, gli sposi avrebbero potuto ottenere fino ad un massimo di 6.250 euro totali dallo stato, come contributo per finanziare il proprio evento.

Ed erano state stabilite anche le modalità di fruizione da parte dei novelli sposi. Il contributo avrebbe infatti dovuto essere fruito in cinque quote, tutte di pari importo e con cadenza annuale.

Tuttavia, questo bonus matrimonio statale non ha mai visto la luce: la Legge di Bilancio 2022 non ha confermato la misura.

Al momento, per le coppie di sposi, il Governo italiano non ha predisposto alcun aiuto economico.

Tuttavia, per fortuna, un aiuto concreto ci verrà dato dal bonus matrimonio da 2.000 euro attivo su base regionale.

Bonus matrimonio da 2.000 euro: in quali regioni è attivo

Di conseguenza, non potrai fruire del bonus matrimonio da 2.000 euro senza limitazioni. La misura, che attualmente è attiva già da qualche mese e che può quindi già essere fruita, è su base regionale.

Potrà quindi essere richiesta solamente da coppie che si sposeranno (o che, come vedremo, si sono sposate) in una determinata Regione italiana.

Stiamo parlando della Regione Lazio, che ha attivato l’iniziativa denominata Nel Lazio con Amore.

Si tratta di un’operazione voluta dalla Regione Lazio per due motivazioni. Innanzitutto, si vogliono agevolare le coppie di sposi che intendono unirsi in matrimonio, con cerimonia sia civile che religiosa.

In secondo luogo, si vuole dare un aiuto concreto alle aziende ed alle imprese operanti nel settore wedding, particolarmente colpite dalla crisi.

Come vedremo, in effetti, i 2.000 euro del bonus matrimonio regionale potranno essere fruiti per sostenere varie tipologie di spese. Tutte aventi a che fare con i settori colpiti dalla crisi.

La Regione Lazio ha destinato al bonus matrimonio 2022 un fondo pari a ben 10 milioni di euro, da concedere ovviamente nel rispetto dei requisiti.

Chi può richiedere il bonus matrimonio da 2.000 euro?

Cerchiamo adesso di capire se rispetti i requisiti per poter richiedere il bonus matrimonio da 2.000 euro.

In effetti, la misura si rivolge ad una platea di beneficiari abbastanza ampia.

Non vengono richiesti particolari requisiti: ad esempio, la misura verrà concessa senza tener conto della situazione reddituale della giovane coppia. Non verrà neppure richiesta l’attestazione dei redditi della famiglia d’origine dei due giovani sposi.

In altre parole, potrai richiedere il tuo bonus matrimonio da 2.000 euro senza alcuna limitazione reddituale.

In secondo luogo, la misura è concessa a tutti gli sposi: non solo cittadini italiani, ma anche stranieri.

La Regione Lazio, poi, non farà differenza tra unioni civili e matrimoni con rito concordatario e/o religioso. Ogni tipologia di cerimonia è ammessa.

Unico requisito stringente da rispettare è che, ovviamente, il bonus matrimonio regionale può essere richiesto solo se la cerimonia si svolgerà nel Lazio.

Abbiamo infatti detto che la Regione intende, con questo bonus, dare sostegno anche alle imprese. Non stupisce, dunque, che trattandosi di un’iniziativa regionale, siano ammesse solamente le spese sostenute acquistando prodotti o servizi dalle imprese laziali.

Bonus matrimonio: elenco spese ammissibili

Occupiamoci adesso delle spese che potranno essere agevolate grazie al bonus matrimonio regionale da 2.000 euro.

In realtà, ogni spesa necessaria all’organizzazione di un matrimonio è ammessa.

Potrai infatti presentare in sede di domanda tutte le spese relative all’acquisto di fiori, bomboniere, partecipazioni e accessori.

Sono agevolabili anche gli abiti degli sposi, oltre che servizi alla persona (con relative parcelle di parrucchieri e/o truccatori).

Tra le spese ammesse ricordiamo anche l’affitto delle location e l’eventuale catering, con tetto massimo ammesso pari a 700 euro.

Potrai presentare tra le spese anche quelle relative a fotografo, wedding planner ed animazione musicale e non.

In ultimo, se il tuo viaggio di nozze avrà un importo inferiore a 700 euro, potrai tranquillamente inserirlo nel tuo elenco spese per ottenere il bonus matrimonio.

In sede di domanda ti verranno richiesti i documenti che attestino il pagamento delle spese sostenute. Ogni coppia potrà caricare al massimo cinque documenti per attestare le regolari fatturazioni.

Tieni a mente che, ovviamente, se spenderai meno di 2.000 euro per l’evento, non riceverai il massimo previsto, ma soltanto l’effettiva cifra che hai speso per organizzare il giorno del tuo sì.

Non ti sarà possibile, infine, presentare acquisti effettuati online in sede di domanda. Per ottenere il bonus matrimonio sono valide soltanto le spese effettuate presso imprese locali del Lazio.

Bonus matrimonio da 2.000 euro è retroattivo! Scadenze ufficiali

Ricorda che il bonus matrimonio da 2.000 euro concesso agli sposi che sceglieranno di organizzare l’evento in Lazio è retroattivo.

Questo perché potrai presentare la tua domanda solo dopo la conclusione dell’evento: i 2.000 euro ti verranno concessi come rimborso. Non potrai quindi contare sul contributo preventivamente, ma dovrai saldare le tue spese e solo dopo potrai ottenere il rimborso spettante.

Le domande per il bonus matrimonio sono già attive dal 28 febbraio 2022. Potrai richiedere l’agevolazione fino alle ore 10 del prossimo 31 gennaio 2023.

Saranno ammessi matrimoni celebrati dal 14 dicembre 2021 fino alla data del 31 dicembre 2022.

Ovviamente, i fondi potrebbero esaurirsi ben prima del mese di gennaio.

La domanda va inviata esclusivamente attraverso lo sportello telematico ufficiale, creato appositamente per il bonus.

Prima di concludere, ti invitiamo a prestare attenzione ad un dettaglio fondamentale. Il bonus matrimonio da 2.000 euro non potrà essere richiesto per eventi non ancora svolti.

Se, al momento della richiesta, indicherai una data non ancora sopraggiunta, potresti incorrere in problemi e conseguenze varie (anche penali).

Infatti, le richieste vanno inviate rigorosamente ad evento già concluso.