Il bonus matrimonio 2022 è destinato agli sposi che possono ottenere un congedo “retribuito” da sfruttare entro un mese dal giorno del matrimonio. Se in possesso dei requisiti, ne possono beneficiare entrambi gli sposi. Vediamo a chi spetta e come fare domanda con la nuova procedura INPS.

Il bonus matrimonio 2022 è destinato agli sposi che possono ottenere un congedo “retribuito” di durata variabile (7 oppure 8 giorni a seconda del beneficiario) da sfruttare entro un mese dal giorno del matrimonio.

Stiamo parlando, dunque, di tutt’altra prestazione rispetto a quelle destinate al settore wedding per le imprese maggiormente colpite dalle conseguenze economiche della pandemia, così come dei bonus regionali che, a differenza della misura nazionale, vengono riconosciuti proprio agli sposi.

Anche in questo caso il bonus è destinato agli sposi, ma non si tratta di una somma di denaro da spendere nell’acquisto di vestiti, servizi di catering o per pagare l’affitto del locale per il matrimonio, bensì di un sostegno, pagato direttamente da INPS, anche a coloro che non hanno un rapporto di lavoro.

A poter beneficiare del congedo, infatti, sono alcune particolari categorie di lavoratori, ma anche i disoccupati che possono dimostrare di aver lavorato. Inoltre, del congedo possono beneficiare entrambi gli sposi, qualora in possesso dei requisiti.

Vediamo, allora, come richiedere il bonus matrimonio nel 2022, tenendo in considerazione le novità che riguardano la procedura per l’invio delle richieste, chi può ottenerlo e in cosa consiste.

Bonus matrimonio 2022, sette giorni retribuiti agli sposi: cos’è e come funziona

Il bonus matrimonio, da confondere con altre misure in vigore anche nel 2022 introdotte dal governo o anche dagli enti locali, permette agli sposi, dopo il matrimonio civile, concordatario o unione civile, di ottenere sette o otto giorni retribuiti.

In sostanza, dunque, si tratta della possibilità di beneficiare di un congedo retribuito, anche qualora gli sposi risultino disoccupati.

Il bonus, in particolare, è rivolto a uno o a entrambi gli sposi, se in possesso dei requisiti, anche senza lavoro oppure assenti per giustificato motivo (per esempio, richiamo alle armi o malattia).

Possono ottenere il bonus matrimonio INPS:

i disoccupati che possono dimostrare di aver lavorato per un periodo di almeno due settimane per aziende industriali, artigiani o cooperative, nei 90 giorni che precedono il matrimonio; non sono in servizio per giustificato motivo.

Non possono, invece, beneficiare del bonus matrimonio coloro che sono in maternità, in cassa integrazione (ordinaria o straordinaria), né chi percepisce l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Bonus matrimonio, cosa cambia nel 2022: nuove procedure per l’invio delle richieste

Si torna a parlare più approfonditamente del bonus matrimonio nel 2022 perché l’INPS, con un recente messaggio (datato 23 maggio), ha comunicato una nuova modalità per fare richiesta del beneficio.

È sempre bene ricordare, infatti, che grazie alle risorse del PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) l’Italia sta attuando delle vere e proprie rivoluzioni, alcune delle quali toccano proprio le pubbliche amministrazioni. Lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sta abbracciando tale cambiamento.

Un primo passo in questo senso, per esempio, è stata la creazione del portale per le famiglie INPS che raccoglie tutte le funzionalità fondamentali per i richiedenti di organizzare e inviare le proprie pratiche.

Anche nel caso del bonus matrimonio, e proseguendo verso il piano di digitalizzazione della PA imboccato anche dall’Istituto, viene presentata una nuova modalità di presentazione anche per il congedo per i lavoratori/disoccupati.

È, dunque, già a partire dal 23 maggio che, sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, è possibile sfruttare il percorso online per inviare la richiesta per il bonus matrimonio. Vediamo in che modo e quali sono tutte le modalità di richiesta che possono essere utilizzate.

Come inviare domanda per il bonus matrimonio 2022: 3 modi diversi

L’INPS mette a disposizione sempre più procedure e modalità per fare richiesta di prestazioni, agevolazioni e bonus gestiti o erogati dall’Istituto. Anche nel caso del bonus matrimonio, nel 2022 le modalità per fare richiesta sono ben 3. In questo modo, il cittadino ha la possibilità di inviare la domanda nel modo che meglio si adatta alle proprie esigenze.

In particolare, la richiesta per il bonus matrimonio 2022 può essere inviata:

utilizzando il servizio dedicato sul sito INPS; chiamando il contact center INPS; facendo affidamento al CAF o al patronato di fiducia.

Nel primo caso, dunque, il cittadino ha la possibilità di procedere in totale autonomia alla compilazione e all’invio della richiesta. In questo caso, però, fondamentale è essere in possesso delle credenziali di accesso, oggi utilizzate per la maggior parte dei siti istituzionali o degli enti pubblici. Stiamo facendo riferimento, in particolare, o all’identità digitale SPID, che può essere richiesta anche online, scegliendo tra i diversi identity provider che offrono servizi gratis o a pagamento per il riconoscimento, oppure tramite CIE o CNS (cioè, con la Carta d’Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi attiva).

Nel caso di accesso con SPID si ricorda che è fondamentale possedere uno SPID almeno di 2 livello.

Rimane, tuttavia, possibile inviare richiesta per il bonus matrimonio tramite contact center, chiamando o il numero gratuito (803 164), ma solo da rete fissa, oppure al numero 06 164 164 a pagamento, da mobile e secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.

Infine, c’è sempre la possibilità di rivolgersi a CAF e patronati, presentando agli operatori la documentazione necessaria, e richiedere loro di occuparsi anche di ogni successiva azione di controllo e verifica dello stato della richiesta.

Bonus matrimonio 2022: come si compila la domanda online

Vediamo, nel caso il richiedente sia in possesso di SPID, CIE o CNS, come si invia e si compila la domanda online.

La procedura mostra diverse sezioni da riempire con varie informazioni. Per prima cosa, per esempio, i dati anagrafici del richiedente, ma anche la data del matrimonio.

Dopo questa prima sezione, l’utente passa a quella delle dichiarazioni. In questa sezione, infatti, si deve dichiarare, oltre di avere tutti i requisiti per accedere al bonus matrimonio, anche di aver acquisito la residenza in Italia in data precedente il matrimonio, di non aver svolto attività lavorativa in Italia o all’estero e altre informazioni che diano indicazioni sulla situazione del beneficiario alla data del matrimonio o unione civile.

C’è poi una terza sezione dedicata alle modalità di pagamento. Il richiedente può, infatti, scegliere di ricevere il bonus matrimonio tramite bonifico domiciliato oppure tramite accredito su IBAN.

Bonus matrimonio 2022, quando inviare la domanda e modificarla

I richiedenti hanno tempo fino a un anno dalla data del matrimonio per inviare domanda all’INPS, utilizzando uno dei canali che abbiamo visto nel precedente paragrafo, per ottenere il bonus.

La nuova procedura annunciata dall’Istituto permette, in ogni caso, di andare anche a modificare la domanda, in ogni sua sezione, anche in un secondo momento, così come di visualizzare l’elenco delle domande inviate o quelle da inoltrare.

Inoltre, per coloro che hanno inviato la domanda di bonus matrimonio prima che la nuova procedura venisse resa nota, si precisa che non ci sarà bisogno di presentare una nuova richiesta, dal momento che la prima domanda presentata rimane comunque valida.

Tutte le indicazioni sulle nuove modalità di presentazione per il bonus matrimonio sono contenute nel recente messaggio INPS, datato 22 maggio 2022. Si consiglia, dunque, di leggere tutti i dettagli comunicati dall’Istituto.