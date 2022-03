Bonus Matrimonio: contributo da 2.000 euro per gli italiani e gli stranieri che sposano nella Regione Lazio. La Regione Lazio con l'obiettivo di rilanciare un settore che ha avuto grandissime difficoltà in questi due anni di pandemia ha deciso di attivare una misura volta a incentivare le persone che hanno l'intenzione di fare il grande passo. Attesa nel frattempo per il Bonus Matrimonio nazionale.

Bonus Matrimonio: contributo da 2.000 euro per gli italiani e gli stranieri che si sposano nella Regione Lazio. La Regione Lazio con l'obiettivo di rilanciare un settore che ha avuto grandissime difficoltà in questi due anni di pandemia ha deciso di attivare una misura volta a incentivare le persone che hanno l'intenzione di fare il grande passo.

Vediamo come fare per avere l'incentivo della Regione Lazio. A fine articolo poi un riepilogo sulle misure molto attese a livello nazionale che vanno ad aiutare l'intero comparto. Qui però a livello nazionale non c'è un bonus dedicato agli sposi ma si tratta solo di incentivi che vengono assegnati all'intero settore.

Bonus Matrimonio: 2.000 euro dalla Regione Lazio a chi convola a nozze

La Regione Lazio con l'obiettivo duplice di aiutare le persone che intendono fare il grande passo e convolare a nozze e con l'intento di aiutare un settore in grandissima difficoltà ha deciso di dare un Bonus di 2.000 euro a tutti i cittadini italiani o stranieri che decidono di sposarsi all'interno del territorio regionale.

La norma vale sia per le persone che decidono di unirsi con rito religioso ma anche per chi decide di unirsi civilmente.

La Regione Lazio ha scelto un nome particolarmete suggestivo per definire questo Bonus dedicato a chi vuole convolare a nozze: il nome scelto è “Nel Lazio con amore”.

Bonus Matrimonio Regione Lazio: le modalità e a chi è rivolta la misura

Il Bonus Matrimonio “Nel Lazio con amore” della Regione Lazio si sostanzia in questa maniera. Viene dato un rimborso di 2.000 euro per le persone, italiane o straniere che decidono di effettuare un matrimonio civile o religioso o si uniscono civilmente nel periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Non è quindi una misura lunga nel tempo, chi ha una mezza idea di sposarsi e vuole farlo con il contributo della Regione Lazio è bene che inizi ad accelerare la situazione.

Come si sostanzia il contributo? Viene dato un sostegno agli sposi per effettuare spese in agenzie di viaggi, ristoranti e altre strutture ricettive che si possono occupare anche di servizi di catering. E ancora ingaggio di fotografi, di wedding planner e di imprese di eventi e di organizzazione di eventi.

Ammissibili anche spese per abiti da cerimonia, fioristi e anche altri professionisti legati ai servizi alla persona come ad esempio parrucchiere ed estetiste.

C'è però una condizione che è molto vincolante per avere il contributo: non sono ammissibili spese sostenute online e occorre acquistare servizi e prodotti da imprese e aziende o professionisti che operano con sede nella Regione Lazio. Nessun acquisto fuori Regione è consentito.

Bonus Matrimonio Regione Lazio: ecco come effettuare la domanda

La Regione Lazio per questo progetto Bonus Matrimonio ha deciso di stanziare una cifra molto importante. Sono 10 milioni di euro le risorse messe in campo per sostenere questo settore. Le domande possono essere presentate da lunedì scorso 28 febbraio.

Le domande si possono presentare solamente in maniera telematica sul sito web creato per l'occasione Nel Lazio con Amore consultabile a questo link.

Naturalmente sarà tutto ammissibile fino ad arrivare all'esaurimento dei fondi che sono stati previsti dalla Regione per questo Bonus. Le persone che sono interessate a fare domanda devono obbligatoriamente essere dotate di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Bonus Matrimonio Regione Lazio: il contributo massimo per coppia è di 2.000 euro

Detto dell'ammontare complessivo delle risorse che la Regione Lazio ha deciso di stanziare per la misura, va sottolineato che il contributo massimo che è consentito per ogni singola coppia è stato fissato in 2.000 euro.

Naturalmente questo contributo è erogato a rimborso delle spese che la coppia deve rendicontare di avere fatto in imprese o aziende che si trovano nella Regione Lazio.

Se le spese di una coppia dovessero essere inferiori alla quota di 2.000 euro (improbabile...) il contributo potrebbe essere naturalmente della cifra inferiore.

Se una coppia effettua spese che vanno oltre i 2.000 euro il contributo massimo rimane per la misura di 2.000 euro e il resto delle spese sarà affrontato di tasca propria dagli sposi.

Bonus Matrimonio Regione Lazio: il dettaglio delle spese che sono state ammesse

Prima abbiamo parlato in generale per settori delle spese che sono consentite per gli sposi. Ora in questo paragrafo entriamo maggiormente nel dettaglio sulle spese che sono state consentite e che sono previste dal bando della Regione Lazio.

Legate al matrimonio o all'unione civile possono essere fatte le seguenti spese, sempre con l'obbligatorietà di rivolgersi ad aziende presenti nella Regione Lazio.

Si possono acquistare bomboniere, si possono pagare eventuali noleggi di automobili da cerimonia, si possono finanziare gli acquisti di abiti da cerimonia sia per lo sposo che per la sposa, sono consentiti i pagamenti degli addobbi floreali del luogo della cerimonia.

E ancora sono consentiti il pagamento dei servizi di ristorazione. Per questa spesa è stato istituito un limite massimo possibile di 700 euro. E ancora è possibile avere il rimborso per servizi alla persona come ad esempio il servizio trucco o il servizio acconciatura.

Possibile anche ad esempio avere il rimborso per l'affitto di sale e location per la cerimonia o per l'intrattenimento successivo degli ospiti.

E per pagare servizi di fotografi e di fotografia per chi fa riprese video o anche foto per l'album di nozze. Ammessi anche i rimborsi per servizi di intrattenimento e di animazione. Per servizi di wedding planner e di stampa delle partecipazioni.

Consentito anche il rimborso per l'acquisto delle fedi nuziali o per il viaggio di nozze. In quest'ultima situazione come per le spese di ristorazione al servizio analizzate prima è stato fissato un tetto massimo di 700 euro.

Bonus Matrimonio Regione Lazio: non sono ammessi più di cinque documenti di spesa a coppia

Come illustra nel dettaglio Il Sole 24 Ore in questo articolo ogni coppia può effettuare la richiesta massima di 5 documenti di spesa. Le spese devono risultare fatte tra il 14 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2023.

Come detto non valgono acquisti online, le spese devono essere tutte effettuate con strumenti tracciabili quindi bonifici o pagamenti elettronici. Ovviamente ci vuole documentazione allegata con fatture, ricevute che illustrino nel dettaglio le tipologie di spesa.

Ovviaamente verranno effettuati controlli se le spese avranno una stretta correlazione oppure no con il matrimonio o l'unione civile.

La domanda, come detto, deve essere predisposta telematicamente al sito https://regione.lazio.it/nellazioconamore. Per chi avesse dubbi o necessità di assistenza è possibile scrivere alla seguente casella mail chiarimentinellazioconamore@laziocrea.it.

Bonus Matrimonio Nazionale: in attesa dell'Agenzia delle Entrate

Fino a questo momento abbiamo parlato dell'iniziativa della Regione Lazio. Ora estendiamo un attimo il campo.

A livello nazionale è atteso il via per il Bonus Matrimonio una agevolazione per il settore pensata dal ministero dello Sviluppo Economico e dal ministero dell'Economia per aiutare un settore in difficoltà.

Sono stanziati 60 milioni di euro per un contributo a fondo perduto dal Decreto Sostegni Bis che darà incentivi alle imprese del settore del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione delle feste.

Questo bonus non prevede contributi diretti agli sposi ma vuole sostenere principalmente le aziende anche del settore hotel, ristoranti e catering.

In questa fase si è in attesa del procedimento dell'Agenzia delle Entrate che deve fissare in un provvedimento ad hoc i termini e le modalità con cui potere presentare le richiese di beneficio.