Debutta un nuovo bonus 2021 destinato ai futuri sposi e alle imprese. L’agevolazione permetterà di rimborsare le spese supportate per la cerimonia, con tetto massimo 25.000 euro, mediante contributo a fondo perduto. Analizziamo insieme in cosa consiste a chi spetta e come averlo.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Nella lunga lista di incentivi emanati dal Governo spunta un nuovo benefit questa volta indirizzato a tutte le giovani coppie in procinto di convolare a nozze. Dalla cabina di regia del Governo capitanato dall’ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, arriva l’ok ad un nuovo bonus 2021 che andrà a rimborsare le spese supportate per la cerimonia fino ad un tetto massimo di 25mila euro.

Il bonus matrimonio, questo è il nome del nuovo contributo, interesserà anche le aziende del settore e assumerà la forma di un contributo a fondo perduto.

Si tratta di una forma di sostegno economico pensato per dare un po' di respiro ad un settore messo praticamente in ginocchio dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, che da oltre un biennio ha letteralmente bloccato la celebrazione di matrimoni e cerimonie con tanto di invitati.

A pagarne le spese, però, non sono stati soltanto le coppie desiderose di convolare a nozze, vestire l’abito bianco e festeggiare l’occasione in allegria con familiari ed amici, ma anche le imprese del settore che forniscono servizi su richiesta per il matrimonio.

Il miglioramento delle condizioni epidemiologiche, la campagna vaccinale che procede senza sosta e la caduta dei limiti imposti agli spostamenti, sono segnali di un ritorno alla normalità ormai prossimo, anche sul fronte delle celebrazioni matrimoniali.

Ed il bonus matrimonio per i futuri sposi rappresenta un ulteriore motivo per rallegrarsi. Si potrà risparmiare il 25% sulle spese organizzative dell’evento, mentre alle imprese verrà riconosciuto a copertura delle perdite di fatturato subite un contributo a fondo perduto del 30%.

A tal riguardo, nei paragrafi a seguire si fornisce una breve guida per meglio capire in cosa consiste il bonus matrimonio 2021, come funziona il benefit e come fare per ottenerlo.

Bonus matrimonio 2021: a chi spetta

Il bonus matrimonio 2021, a differenza della schiera di bonus già attivi e riconfermati, è un’agevolazione di nuova introduzione voluta dal Governo Draghi come forma di aiuto economico a favore della categoria dei futuri sposi e delle imprese collegate al settore wedding.

Escluse da qualsiasi forma di aiuto, nonostante siano fra le categorie che più di tutti hanno subito i danni della crisi economica scatenata dalla pandemia, ai futuri sposi e alle imprese verrà corrisposta un’agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto.

Più nei dettagli, alle aziende che erogano servizi strettamente connessi all’organizzazione dei matrimoni andrà un contributo pari al 30% della differenza delle perdite di fatturato avute negli anni 2020 e 2019.

Nei casi in cui, le aziende interessate al bonus matrimonio 2021 siano nate prima del termine appena indicato, per l’impossibilità dovuta alla mancanza delle informazioni connesse alla differenza di fatturato, l’ammontare di contributo a fondo perduto a cui avranno diritto sarà di 5.000 euro.

Si consiglia la visione di un interessante video YouTube di Mondo Pensioni dove si offre una video guida su quota parte dei bonus 2021 al momento attivi, voluti da Governo, a sostegno di specifiche categorie di lavoratori, nuclei familiari e altri soggetti per incentivare la ripresa economica post pandemia.

Bonus matrimonio: a quali imprese spetta

Come anticipato già in precedenza, il bonus matrimonio 2021 è stato introdotto per sopperire sia alle necessità dei nuclei familiari che delle imprese. Come per qualsiasi altro bonus in circolazione, è necessario rispettare ed essere in possesso di alcuni requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione.

Per quanto concerne le imprese, il bonus matrimonio potrà essere erogato come contributo a fondo perduto ai titolari alla condizione che siano residenti in Italia o stabiliti nel territorio della penisola.

Inoltre, è necessario che gli interessati svolgano un’attività di impresa, arte o professione, o producano reddito agrario. Devono, in aggiunta, essere impiegati nel settore matrimoniale, della ristorazione collettiva ed essere identificati mediante codice ATECO.

Bonus matrimonio 2021: le imprese come possono averlo?

Il recente bonus matrimonio voluto dal Governo ed indirizzato sia alle giovani coppie prossime alle nozze, sia alle aziende collegate allo stesso settore, verrà erogato come un contributo a fondo perduto.

Ma le imprese come potranno averlo? La procedura per richiedere il bonus matrimonio 2021 è abbastanza semplice e si espleta in pochissimi passaggi.

Innanzitutto, le imprese del settore interessate a richiedere il bonus matrimonio dovranno far pervenire all’Agenzia delle Entrate un’apposita autocertificazione. Spetterà, poi, allo stesso Ente verificare la conformità ai requisiti richiesti e ammettere o meno la domanda.

L’agenzia delle Entrate effettuerà un attento controllo, prima di tutto, sui dati inerenti perdita di fatturato avuta nel 2020 rispetto a quella subita nel 2019, poi, sul codice Ateco attribuito dalla Camera di Commercio all’impresa al fine di verificare la rispondenza dello stesso con quelli previsti per il comparto wedding.

Attenzione però a non fare i furbi! Qualora venissero comunicati dati falsi e non corrispondenti al vero, il rischio è di incorrere in pesanti sanzioni, oltre che poter subire una vera e propria denuncia ai fini penali.

Bonus matrimonio: Draghi reagala ai futuri sposi fino a 25.000 euro

La notizia dell’introduzione del bonus matrimonio 2021 è stata accolta con entusiasmo, oltre che dalle imprese, dalle giovani coppie in procinto di convolare a nozze.

Il contributo, infatti, offre ai futuri sposi la possibilità di poter fruire di una detrazioni fiscale delle spese supportate per i preparativi del matrimonio, vale a dire i costi per i servizi di ristorazione, la spesa per il catering e per il servizio fotografico. E ancora: fiorista, wedding planner, abiti degli sposi, trucco e acconciatura.

La detrazione, pari al 25%, si potrà richiedere per tutto il triennio 2021/2023 e potrà raggiungere un tetto massimo di 25.000 euro per le spese sopra menzionate.

A conferma dal sito internet money.it si legge: “Per gli anni 2021, 2022 e 2023 gli sposi potranno portare in detrazione alcune delle spese documentate per il matrimonio e per la festa, pari al 25% del totale speso fino a un massimo di 25.000 euro.

Tale detrazione verrà spalmata su 5 anni per quote dello stesso importo nella dichiarazione dei redditi.

Va ricordato che, prima del bonus matrimonio 2021 contemplato in un emendamento del Decreto Sostegni bis, i futuri sposi potevano fare affidamento al concedo matrimoniale dell’INPS, ossia un assegno da utilizzare trascorsi 30 giorni dalla data del matrimonio

Bonus matrimonio 2021: come averlo

Poter richiedere il bonus matrimonio 2021 è semplicissimo. Le coppie interessate all’agevolazione dovranno presentare istanza di richiesta al proprio datore di lavoro, o in alternativa, rivolgersi all’INPS se si versa in uno stato di disoccupazione.

La domanda va presentata al termine del concedo di nozze e trascorsi non più di 60 giorni dalla data del matrimonio.

L’istanza dovrà essere corredata di altri documenti indispensabili per poter fruire del contributo, vale a dire il certificato di nozze o di stato di famiglia, oppure l’autocertificazione da cui risultano gli estremi del matrimonio.

La chance dell’assegno matrimoniale

Un’altra opportunità a disposizione delle giovani coppie prossime al matrimonio è data dall’assegno matrimoniale. Per chi non lo sapesse, il contributo è rivolto a specifiche categorie di soggetti, vale a dire ai lavoratori di specifici settori.

Stando a quando riportato dal sito inps.it: “È un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di otto giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto”.

Ma a chi è rivolto? L’assegno spetta agli apprendisti, agli operai, a coloro che lavorano a domicilio, oltre ai marittimi di bassa forza alle dipendenze di aziende artigiane, cooperative ed industriali, oltre ai disoccupati.

Questi ultimi dovranno dimostrare che nei 90 giorni prima del giorno di matrimonio hanno svolto attività di lavoro, per non meno di 15 giorni, presso le aziende sopra menzionate.

Nonché ai disoccupati, ferma restando la sussistenza del rapporto di lavoro, che per qualsiasi fondato motivo, come ad esempio la malattia, non siano in servizio.

Non si ha diritto all’assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

Al contrario, non potranno fruire dell’agevolazione gli impiegati che lavorano nel settore del tabacco, agricolo, del commercio, del settore assicurativo, finanziario ed industriale. Sono compresi nell’elenco anche quanti lavorano a domicilio e i dipendenti di enti locali o dello Stato.

L’assegno matrimoniale viene corrisposto a tutte e due i coniugi se almeno uno di loro soddisfa i requisiti per poterne beneficiare, mentre i cittadini extracomunitari potranno beneficiare dell’assegno di congedo anche in caso di celebrazione del matrimonio all’estero, sempre se prima del lieto evento risiedevano in Italia.

Gli importi dell’assegno di congedo matrimoniale

Sul fronte assegno unico le cifre da corrispondere saranno differenti a seconda dalla categoria in cui si rientra. Nello specifico, per apprendisti ed operai l’importo è pari a sette giorni di retribuzione. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico dei lavoratori pari al 5,54%.

Per i lavoratori a domicilio, invece, sarà di sette giornate di guadagno medio giornaliero con la stessa detrazione prevista per apprendisti ed operai.

Per quanti appartengono alla categoria dei marittimi, l’assegno avrà un importo pari a 8 giornate di salario medio giornaliero. Anche in questo caso si applica la detrazione (5,54%) prevista per le categorie sopra indicate.

Infine, per i part- time verticale, l’assegno spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.