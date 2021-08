Il Governo Draghi cancella il Bonus Sposi, che permetteva agli sposi una detrazione sulle spese del matrimonio. Nel Decreto Sostegni Bis si inserisce il Bonus Matrimoni, un sostegno per tutte le imprese che organizzano matrimoni, fortemente colpite dalla pandemia. Dunque si aiutano le imprese, ma non le coppie che decidono di andare all'altare.

Sì, lo voglio, ma soltanto se si tratta di imprese, ossia le organizzazioni di matrimoni. Dunque, Wedding Planners sì, chi si sposa no. Il Bonus Sposi introdotto da Conte è stato bocciato dal Governo Draghi, ma per quanto riguarda l'emendamento al Sostegno Bis resta l'aiuto finanziario agli organizzatori di matrimoni, il Bonus Matrimoni.

Il Bonus Sposi, che prevedeva una detrazione del 25% sulle spese da parte degli sposi e per un massimo di 25.000 euro, è stato sospeso dalla nuova riforma. Eppure si pensava di estenderlo per tutto il triennio 2021/2023, e finanziato per un totale di 40 milioni di euro, comprendente affitto di locali, catering, abiti da cerimonia, servizi di trucco e quello fotografico, addobbi floreali e ovviamente ristorazione.

All'interno del Decreto Sostegni Bis si inserisce il Bonus Matrimoni 2021 e, come sottolinea la testata Leggioggi.it, viene messo in vigore per sostenere il comparto dell'organizzazione di matrimoni, fortemente colpito dalla pandemia da Covid19. Perciò buone notizie per tutti gli operatori della categoria wedding, questo contributo a fondo perduto è per loro.

Scopriamo ora tutti i sostegni messi in campo per aiutare questo settore, messo in ginocchio nell'ultimo anno e mezzo, e analizziamo nel dettaglio in cosa consiste il contributo del Bonus Matrimoni e le novità che ci attendono.

Settore Wedding. Ecco i contributi

Sono circa 500 le riforme programmate dal Governo, molte delle quali già messe in atto, e stabilite all'interno del Decreto Bis. Una di queste riguarda tutti gli addetti al settore wedding, perciò destinata a tutti coloro che organizzano cerimonie (siano esse religiose o civili), quindi agenzie matrimoniali, comprendenti ovviamente anche il personale d'intrattenimento (Horeca).

Sono stati stanziati ben 60 milioni di euro per l'intero settore, in modo tale da aiutarlo nella difficile ripresa economica, dopo il colpo subito dalla pandemia che lo ha quasi spazzato via, facendo crollare il mercato. Di questi 60 milioni, 10 sono destinati alle imprese appartenenti all'Horeca (hotellerie/resturant/catering), e altri 10 destinati a settori che differiscono dal wedding ma che appartengono alla stessa categoria.

Nell'articolo 1 ter è possibile leggere la seguente comunicazione:

“Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 e’ destinato alle imprese operanti nel settore dell’HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro e’ destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie.”

Bonus Matrimoni. A chi è destinato?

Il Bonus Matrimoni è un contributo a fondo perduto che coinvolge tutti i titolari di partita IVA, legati al mondo dell'organizzazione di matrimoni. Ci sono però delle regole da rispettare per ricevere tale fondo economico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Il Ministero dell'Economia e Sviluppo hanno stabilito che un'impresa di wedding, per ottenere il Bonus Matrimoni, deve obbligatoriamente rispettare questi requisiti:

Avere la sede nel territorio italiano

Dimostrare una diminuzione del fatturato nell'ultimo anno

Presentare la domanda per certificare il codice ATECO di appartenenza

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che segnala una attività economica (ATività-ECOnomica) approvata dall'ISTAT, dall'Agenzia delle Entrate e dalle Camere di Commercio, e che raggruppa una determinata attività economica suddividendola in:

Classi Divisioni Sezioni Gruppi Categorie Sottocategorie

Aiuti alle imprese

Il biennio 2020/2021 ha messo a dura prova tutto il settore dei matrimoni, causa pandemia e restrizioni la totalità delle imprese si è vista sprofondare nella crisi più nera, una situazione drammatica che forse non si era mai vista in precedenza. Ovviamente gran parte delle cerimonie programmate nell'ultimo anno e mezzo sono state annullate o ridimensionate, facendo perdere notevoli introiti agli organizzatori.

Con il Decreto n.73-2021 il Governo ha erogato 60 milioni di aiuti finanziari per tutto il 2021, destinati al mondo del wedding. Per ricerveli bisogna testimoniare un recesso finanziario nel 2019 e 2020, ovvero un calo del fatturato che sarà poi rimborsato del 30%.

Come informa il sito della Borsa Italiana, si apprende che nel caso in cui un'azienda sia stata avviata nel 2020, l'anno nero, e perciò incapace di fornire il fatturato nell'anno precedente, otterrà un contributo a fondo perduto pari a 5.000 euro.

Draghi cambia le carte in tavola

Aggiornata al 13 luglio 2021, la riforma adottata dal Governo Draghi cambia le carte in tavola, stravolgendo quanto stabilito dal Governo Conte soltanto lo scorso anno. Se Conte aveva incentivato un aiuto alle coppie desiderose di fare il passo importante e di convolare a nozze, Draghi si è focalizzato sulle imprese.

Focalizzarsi sulle imprese di wedding significa venire incontro alla crescia economica del Paese ed aiutare le imprese colpite dalla pandemia, eppure resta l'amaro in bocca per quanto riguarda il sostegno a giovani in procinto di sposarsi.

I problemi lavorativi e sociali degli ultimi anni hanno inciso profondamente nei confronti delle giovani coppie, all'interno della quale troviamo molti disoccupati o sottoposti a contratti discutibili, o addirittura sottopagati, e per questo motivo un aiuto alle loro tasche era auspicabile.

Draghi invece stravolge tutto, cancellando lo sconto, da parte dei futuri coniugi, sulle spese di matrimonio. Ma andiamo con ordine, perché il Governo ha provveduto a stanziare finanziamenti importanti.

Decreto Sostegni Bis. Gli sposi vengono sfavoriti

La pandemia da Covid19 ha spazzato via un intero settore. Molte coppie hanno rinunciato al matrimonio, o almeno sono state obbligate a sospendere e ritardare il giorno delle nozze. Fortunatamente si sta tornando alla normalità e le cerimonie stanno cominciando a riprendere in tutta Italia.

Purtroppo la Legge di Bilancio del Decreto Sostegni Bis ha rimosso l'aiuto agli sposi, che stanziava 40 milioni di euro, perciò la detrazione del 25% prevista per l'organizzazione della cerimonia nuziale, fino a un massimo di 25.000 euro e con un tetto massimo di sconto fiscale di 6.500 euro, non sarà più possibile ottenerla.

Tantissime coppie hanno accolto con grandi critiche le nuove disposizioni del Governo, tanto che molte si sono ritrovate a Roma per protestare contro le decisioni prese nelle ultime settimane. Se gli aiuti economici ora favoriscono le aziende coinvolte nell'organizzazione dei riti, resta impossibile non pensare a tutti quei giovani in difficoltà che vedono sfumare il sogno della vita.

Coprire le spese di un matrimonio a volte sembra proibitivo, perciò nei 40 milioni che fino a poco fa era stanziati per aiutare i futuri coniugi vi erano inserite le spese per:

Affitto locale o ristorante

Servizi di catering e ristorazione

Acquisto abiti da sposi

Servizo floreale e fotografico

Pagamento di agenzie matrimoniali

Servizio acconciature e trucchi

Gli sposi, in questo caso, vengono sfavoriti, perché avrebbero potuto risparmiare parecchio, ma non è ancora tutto perduto. Non sappiamo, infatti, come agirà il Governo nei loro confronti. Potrebbero arrivare nei prossimi mesi ulteriori aiuti economici per tutte le coppie innamorate. Non resta che aspettare le novità.

Assegno Congedo Matrimoniale INPS. Un Bonus per gli sposi

Se gli sposi non possono più usufruire del Bonus Sposi, risparmiando sulle spese relative al loro matrimonio, resta in vigore l'Assegno di congedo matrimoniale INPS. Si tratta di un assegno da spendere nel mese successivo alla celebrazione delle nozze.

Un aiuto economico che gli sposi possono ancora chiedere al patronato, presentandolo poi al proprio datore di lavoro non oltre i sessanta giorni dalla data delle nozze. Il contributo spetta ad entrambi i coniugi, sempre che abbiano i requisiti giusti, dato che non tutti i lavoratori posso richiederlo.

Nella clausola vi è l'appartenenza ad alcune categorie di lavoratori, come ad esempio quella di operai, artigiani o apprendisti. In pratica, nell'assegno inviato dall'INPS, qualora fosse accettato, vi è l'importo pari a una settimana di retribuzione media.

L'importo erogato risulta cumulabile con l'indennità INAIL per infortuni sul lavoro, mentre non è cumulabile in caso di malattia, maternità, indennità di disoccupazione e cassa integrazione. Per presentare domanda bisogna fare attenzione al tipo di lavoro svolto e ai requisiti richiesti:

I lavoratori disoccupati devono presentare domanda all'INPS entro un anno dalla data della celebrazione delle nozze, sia religiosa che civile I lavoratori occupati devono presentare domanda al proprio datore di lavoro non oltre i sessanta giorni dalla data del matrimonio, sia religioso che civile

Come funziona il Bonus Matrimoni

Le imprese di wedding, in tutte le categorie, possono avvalersi di un contributo a fondo perduto del 30% sul fatturato registrato nel 2020 e nel 2019. Le imprese di wedding nate nel 2020, che non possono testimoniare introti relativo all'anno 2019, invece potranno ottenere un bonus di 5.000 euro per il 2021.

Abbiamo detto che sono stati stanziati 60 milioni di euro per la riforma e per tutto l'anno 2021, al fine di risollevare il settore. Di questi 60 milioni, 10 sono destinati alle imprese appartenenti all'Horeca (hotellerie/resturant/catering), e altri 10 destinati a settori che differiscono dal wedding ma che appartengono alla stessa categoria.

I criteri per ottenere il Bonus Matrimoni sono stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico e devono essere adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge emanata dal Sostegno Bis. Ad oggi sono queste le disposizioni elencate, relative al mese di luglio, ma per il prossimo autunno potrebbero esserci importanti novità e sorprese. Non resta che attendere.