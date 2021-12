Mense e ristorazione collettiva sono state messe a dura prova dalla pandemia, e dalla crisi economica conseguita all'emergenza sanitaria. Si tratta di settori particolarmente colpiti dalla crisi e coinvolti nelle chiusure per diversi mesi. Ma arrivano buone notizie per chi lavora in questi ambiti: attualmente vengono stanziati 100 milioni di euro completamente a fondo perduto, destinati a sostenere in questo delicato periodo tutte le imprese che lavorano nella ristorazione collettiva. Ecco tutte le novità!

Tra tutti i settori colpiti dalla pandemia, quello delle mense e della ristorazione collettiva ha incontrato non pochi ostacoli a seguito della crisi economica seguita dall'emergenza sanitaria. Molte mense aziendali si sono trovate in difficoltà e hanno dovuto ridurre l'attività a causa del contagio da Covid-19.

Come spiega Ansa.it arrivano importanti novità per queste attività, a sostegno di un settore che in passato ha attraversato importanti difficoltà, ma per cui si prospetta una ripresa nell'immediato futuro:

"Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering, che sono state particolarmente colpite durante l'emergenza Covid."

Come accaduto già con diverse aziende italiane, anche per le mense e la ristorazione collettiva arriveranno contributi a fondo perduto, che saranno di 100 milioni di euro, per sostenere la ripresa. Le mense coinvolte non sono solamente quelle aziendali, ma anche quelle scolastiche e ospedaliere.

Si tratta quindi di un sostegno, un nuovo bonus, dedicato a tutte le imprese che operano nella ristorazione collettiva. Queste attività sono rimaste per diversi mesi chiuse o hanno visto ridurre il lavoro a causa dell'arrivo della pandemia, in concomitanza con la didattica a distanza, i lockdown e lo smart working.

Per queste imprese le prospettive talvolta rimangono incerte anche in questo periodo, soprattutto con il perdurare dello stato di emergenza anche per il 2022. Per mense e ristorazione collettiva arriverà un bonus sotto forma di contributi a fondo perduto che sarà erogato in base all'effettiva perdita di fatturato delle imprese coinvolte.

Nell'articolo, tutte le indicazioni sul funzionamento di questo bonus, e come le imprese potranno richiederlo, anche in riferimento alle prossime comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus per mense e ristorazione: come funziona

Il sostegno che viene reso operativo secondo una recente decisione riguarda da vicino tutte le imprese che operano nella ristorazione collettiva, ovvero che offrono pasti a lavoratori, studenti, e in zone ospedaliere. Si tratta di imprese che hanno affrontato una lunga crisi a seguito delle misure per la tutela contro il Covid-19 e a causa della pandemia.

I nuovi contributi a fondo perduto consistono in un bonus interessante per tutte le attività coinvolte nel settore, che hanno effettivamente riscontrato una perdita di fatturato consistente confrontando il 2020 con l'anno precedente. Il 2020 è stato l'anno di maggiori restrizioni per queste imprese, che al momento hanno ricominciato a lavorare.

Il bonus sotto forma di contributo verrà stanziato alle imprese che hanno riscontrato una perdita almeno del 15% del fatturato confrontando il 2020 con il 2019. Al momento questa decisione deve ancora essere concretizzata tramite comunicazione apposita dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia si prospetta che il bonus massimo accessibile per ciascuna impresa sarà di 10.000 euro.

Mense e ristorazione collettiva saranno incluse in egual modo nell'accesso al sostegno, poiché saranno coinvolte mense scolastiche e aziendali, mense che operano nelle caserme e negli ospedali, presso strutture assistenziali e imprese.

Sarà con molta probabilità richiesto a chi vuole accedere al fondo di dimostrare la sussistenza di un contratto per il lavoro con un committente, come appunto una struttura (scuola, struttura ospedaliera, e così via).

Indubbiamente si tratta di un sostegno interessante per queste realità, e di un aiuto in più erogato di pari passo con i diversi contributi a fondo perduto che già sono stati stanziati per altri settori, come il turismo.

Un nuovo bonus per le mense: il Decreto Sostegni bis

Ancora una volta ad intervenire per l'erogazione di questo nuovo sostegno è il Decreto Sostegni bis, che fino ad oggi ha rappresentato uno dei principali provvedimenti in materia di erogazioni per le imprese in difficoltà. Il decreto è stato firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e prossimamente verrà comunicato all'Agenzia delle Entrate con tutte le modalità specifiche per richiederlo.

Come riporta il sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico, è un sostegno importante per un settore cruciale per il paese:

""È importante sostenere il settore della ristorazione collettiva perché svolge, con la sua attività quotidiana di mensa nei luoghi di lavoro e nelle strutture scolastiche e ospedaliere, una funzione anche sociale”, dichiara il ministro Giorgetti."

Si tratta quindi di un bonus dedicato a tutte le aziende interessate che operano nel settore, e che attualmente sono in attesa di una ripresa vera e propria. Il crollo del fatturato complessivo intorno a questi settori non è da sottovalutare: come riportava a ottobre 2021 Tg24.sky.it il calo di fatturato complessivo per la ristorazione collettiva e le mense è di almeno un terzo rispetto alle entrate economiche del 2019.

Si tratta di una situazione che mostra chiaramente come, oltre ad alcuni settori come il turismo, o il mondo dello spettacolo, anche le mense scolastiche e la ristorazione siano state coinvolte maggiormente dalla crisi.

In particolare, il settore più a rischio è quello scolastico: con la didattica a distanza sono state sospese anche le mense scolastiche, negli istituti di ogni grado.

La sospensione per diversi mesi della didattica in presenza ha colpito molto più duramente questo comparto rispetto a quello delle mense aziendali, in cui è stato applicato lo smart working.

Mense e misure per la tutela della salute

Per quanto riguarda le mense un altro aspetto non indifferente da sottolineare è la presenza delle misure di contenimento del Covid-19. Anche in questi mesi infatti moltissime aziende scelgono di impegnare i propri lavoratori tramite lo smart working, che viene ancora una volta prorogato come misura per tutelare la salute dei cittadini.

Niente lavoratori in presenza significa nessuna attività per le mense o un'attività ridotta. La misura dello smart working è stata applicata ulteriormente per il periodo in cui è attivo lo stato di emergenza, ovvero ancora per i primi mesi del 2022.

Con l'evoluzione attuale della diffusione del virus, non è da escludere che moltissime azienda già a gennaio decideranno di applicare lo smart working in modo massiccio, limitando di fatto il lavoro di mense e ristorazione collettiva.

Ci si chiede se il bonus introdotto con i nuovi fondi basterà a coprire queste eventualità, mentre per quanto riguarda le scuole, una prima risposta arriva dal Mario Draghi dall'ultima conferenza stampa: per le scuole non è prevista la didattica a distanza, si tratta di una eventualità da scongiurare il più possibile, per cui al momento non ci sono previsioni per l'abbandono della didattica in presenza.

Tuttavia rimangono attive tutte le misure per la tutela della salute e per la limitazione dei contagi: l'utilizzo del green pass e della mascherina, il distanziamento e l'uso di disinfettanti. Per quanto riguarda le mense e la ristorazione collettiva, tuttavia bisogna considerare anche una recente disposizione.

La disposizione in questione riguarda il super green pass, ovvero l'estensione del green pass normale. Si tratta di una misura che non è prevista per le mense aziendali e scolastiche, né per le mense di altro tipo. Per accedere a queste mense infatti è sufficiente il green pass. Per il futuro, bisogna attendere ulteriori disposizioni, anche in base all'andamento epidemiologico del 2022.