C'è ancora tempo per usufruire del bonus mobili 2021, che ha visto una proroga con un cospicuo aumento dei limiti di spesa che passano da 10.000 euro a 16.000 euro. I requisiti rimangono i medesimi così come le modalità.

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il bonus mobili che, con la Legge di Bilancio, vede una proroga per il 2021.

Il Governo ha discusso ampiamente sul prolungamento dell'agevolazione e anche sulle modalità del suo funzionamento.

Si è parlato di poter usufruire del bonus attraverso uno sconto in fattura o tramite la cessione del credito ma, dopo lunghi dibattiti, si rimarrà nel sentiero già battuto.

Dunque rimane la classica detrazione Irpef, unica modalità di fruizione del beneficio.

La novità più importante però, oltre alla proroga, è rappresentata dall'aumento dei limiti di spesa, che vede un incremento di 6.000 euro.

La soglia aumenta infatti da 10.000 euro a 16.000 euro, dando ulteriori benefici agli italiani che potranno beneficiarne.

Il Governo Draghi dunque continua con la linea di sostentamento economico, almeno fino a quando la campagna vaccinale non porterà i suoi frutti e l'Italia potrà tornare a vivere una vita normale.

Bonus mobili 2021: come funziona

Il bonus mobili 2021, come detto in precedenza, è un contributo economico erogato tramite detrazione Irpef.

Quest'ultima è pari al 50 per cento dei soldi spesi per l'acquisto di elettrodomestici e mobili, che sono destinati all'arredo di un immobile in fase di ristrutturazione.

La ristrutturazione può essere effettuata sia per un immobile a singola unità di residenza, sia su parti comuni di edifici.

La detrazione Irpef non avviene in un unico blocco, ma viene suddivisa in dieci parti equamente ripartite, calcolate su un massimo di spesa che, come detto, è stato alzato a 16 .000 euro.

La modalità di fruizione del bonus mobili 2021 non soddisfa completamente gli italiani, che avrebbero preferito altre strade come ad esempio lo sconto in fattura.

Nonostante ciò è stato deciso di non percorrere questa strada, continuando su quella vecchia.

Gli elettrodomestici poi hanno ulteriori vincoli oltre che ad essere destinati a un immobile in fase di ristrutturazione, devono infatti appartenere a una classe energetica non più bassa di A+.

Questo per sfruttare il momento per seguire una linea più green di quanto fatto in passato, e per proseguire sull'onda di salvaguardia del pianeta.

Per saperne di più vi lasciamo con un video YouTube di Geometra Danilo Torresi, che vi aiuterà a fare maggior chiarezza.

Bonus mobili 2021: chi ne ha diritto

Per avere diritto al bonus mobili 2021 non ci sono particolari requisiti.

Sostanzialmente bisogna effettuare l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a un immobile in fase di ristrutturazione.

Ovviamente gli acquisti devono essere attinenti ai lavori che si stanno svolgendo, e devono essere effettuati successivamente all'inizio dei lavori di ristrutturazione.

La data di partenza dei lavori per poter beneficiare del bonus è fissata al primo gennaio 2020.

Mentre gli elettrodomestici devono rispettare la classe energetica, che non deve scendere sotto A+, tranne che i forni che devono avere come minimo A.

Dunque, come possiamo vedere, spetta a un ampio spettro di persone, tutte coloro abbiano iniziato i lavori di ristrutturazione e abbiano l'esigenza di arredare l'immobile in questione.

Bisogna aggiungere che chi ha diritto al bonus mobili 2021, e che vuole beneficiarne, dovrà richiedere la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Infine, le dieci rate in cui è suddiviso il bonus sono annuali, dunque l'importo completo arriverà in dieci anni.

Bonus mobili 2021: quali mobili e quali elettrodomestici si possono acquistare?

Per avere la lista completa, degli acquisti effettuabili che rientrano nel bonus mobili 2021, vi invitiamo a visitare il sito dell'Agenzia delle Entrate.

Detto ciò vi rassicuriamo, perché rientrano nel bonus la maggior parte degli acquisti più consueti nell'arredamento di un immobile.

Riportiamo di seguito alcuni esempi di acquisto.

Mobili: cassettoni, poltrone, divani, armadi, comodini, letti e materassi, scrivanie, sedie e tavoli, librerie e via dicendo.

Noi ne abbiamo messi alcuni, solo per rendere l'idea della varietà di tipologie di acquisto permesse, ma la lista sarebbe molto più lunga e vi invitiamo a consultarla.

Altro discorso invece per gli elettrodomestici che, nonostante la varietà d'acquisto sia presente anche in questo caso, devo soddisfare il requisito minimo di classe energetica.

Nella fattispecie i forni devono avere una classe energetica di minimo A, gli altri elettrodomestici di minimo A+.

Andiamo a riportare qualche esempio di tipologia d'acquisto di elettrodomestici, ricordandovi anche in questo caso di consultare la lista sul sito dell'Agenzia delle Entrate, o di consultare le FAQ.

Refrigeranti da cucina come congelatori e frigoriferi;

prodotti da cucina come la lavastoviglie, apparecchi utili alla cottura, microonde ecc;

prodotti per il bucato come la lavatrice o l'asciugatrice;

prodotti per la temperatura come condizionatori, ventilatori e radiatori.

Come avete di sicuro potuto notare all'interno della possibilità di spesa per aver diritto al bonus mobili 2021 è compreso un po' di tutto, e questa sicuramente è un'ottima notizia.

Bonus mobili 2021: quali ristrutturazioni sono ammesse?

Dopo aver capito quali acquisti sono concessi per aver diritto al bonus mobili 2021 andiamo a vedere quali lavori di ristrutturazione sono compresi.

Abbiamo detto che gli acquisti devo essere successivi all'inizio dei lavori, e che quest'ultimi devono avere come data di partenza gennaio 2020.

Partiamo con il dire che, per gli appartamenti privati, la manutenzione ordinaria come la tinteggiatura, la pavimentazione, i sanitari e via dicendo non è compresa nell'agevolazione.

Detto ciò andiamo a fare alcuni esempi di lavori ammessi per poter richiedere il bonus mobili 2021.

Partiamo con gli appartamenti privati per i quali sono ammessi i seguenti interventi:

tutto ciò che rientra nella manutenzione straordinaria;

il risanamento e il restauro;

la ristrutturazione edilizia.

Per gli immobili dichiarati danneggiati in seguito a eventi calamitosi sono concessi invece sia la ricostruzione che il ripristino, a patto che siano in stato d'emergenza.

Per quanto riguarda i fabbricati invece sono concessi interventi di risanamento, restauro e di ristrutturazione, a patto che le imprese che svolgono i lavori vendano o assegnino l'immobile entro 18 mesi.

Oltre alle imprese i lavori possono essere svolti da cooperative.

Anche per quanto riguarda i condomini, dunque un immobile comune, sono concessi interventi di manutenzione, in questo caso sia ordinaria che straordinaria.

Oltre a queste sono ammessi lavori di risanamento, restauro e ristrutturazione, tutto ciò però deve essere effettuato sulle parti comuni e non private.

Come ottenere bonus mobili 2021

Abbiamo visto che l'importo spettante, pari al 50 per cento della spesa, su un massimo di 16.000 euro, arriva tramite detrazione Irpef.

Il richiedente deve dunque dichiarare le spese effettuate in sede di dichiarazione dei redditi, sia essa modello 730 o modello Unico.

Questo però non basta, bisogna rispettare i criteri inseriti dall'Agenzia delle Entrate per effettuare gli acquisti e conservare alcuni documenti.

I pagamenti devono essere tutti tracciabili, quindi sono esclusi i contanti. Sono ammesse invece le carte di debito e di credito, oltre che il bonifico bancario e postale.

Anche gli assegni sono esclusi dai metodi di pagamento concessi, così come ulteriori metodi di pagamento.

Nel caso in cui si decida di pagare attraverso il bonifico bisogna utilizzare quello appositamente inserito per le spese di ristrutturazione, che è soggetto a ritenuta.

Non solo l'acquisto di mobili ed elettrodomestici deve avvenire attraverso questi metodi di pagamento, ma anche il trasporto e il montaggio devono essere pagati con gli stessi metodi.

Andiamo ora a vedere quali documenti è necessario conservare al fine di ottenere il bonus.

Partiamo con il dire che tutti i documenti andranno comunicati all'ENEA, l'ente predisposto alla valutazione dei singoli casi sul bonus mobili 2021.

Verrà richiesto dunque di presentare:

la ricevuta dei pagamenti, siano essi tramite bonifico, carta di credito o carta di debito;

tutte le fatture degli acquisti dei vari prodotti, riportanti anche la natura e la quantità.

Tutta la documentazione andrà poi inviata, come precedentemente detto, all'ENEA.

Bonus mobili 2021: ENEA

Abbiamo detto che le pezze giustificative e i documenti necessari per ricevere il bonus mobili 2021 vanno consegnati a ENEA.

Ma che cos'è? ENEA è l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Fondamentalmente è un ente pubblico di ricerca, che opera in Italia in più settori:

energia;

ambiente;

tecnologia di supporto alla competitività e sostenibilità.

A ENEA spettano diversi compiti, tutti finalizzati allo sviluppo nei settori sopracitati e alla loro promozione.

Pensiamo ad esempio allo sviluppo e all'industrializzazione di tutto ciò che concerne l'energia, anche quella nucleare.

Oppure a grandi progetti volti allo sviluppo ingegneristico oltre che tecnologico.

Ma anche a tutto ciò che riguarda la formazione post-universitaria, su cui ENEA punta molto per coltivare nuove grandi menti da inserire nel proprio organico o da preparare al mondo del lavoro.

Oltre a questo però, soprattutto in periodo di emergenza epidemiologica, si è assunto l'incarico di salvaguardare la trasparenza e la correttezza di alcuni aiuti e sostegni economici, tra i quali troviamo appunto il bonus mobili 2021.

Per questo motivo le domande per ricevere il beneficio vanno inoltrate direttamente a ENEA, perché è l'ente predisposto a fare da garante tra il richiedente e lo stato.

Bonus mobili 2021 e Governo Draghi

Abbiamo potuto vedere che, nonostante non ci siano molte novità a proposito del bonus mobili 2021, ce n'è una di grande importanza: l'innalzamento della soglia da 10.000 euro a 16.000 euro.

Magari non è solo quello che gli italiani speravano, soprattuto per via delle modalità d'erogazione del bonus, che non soddisfano la maggior parte dei beneficiari.

Sia per via della detrazione Irpef, sia per via della sua ripartizione in dieci anni, considerata troppo allungata.

Nonostante ciò, la proroga del bonus è stata importante, un passo deciso verso il futuro.

Vedremo nei prossimi mesi se ci saranno novità.