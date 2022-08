Bonus Mobili 2022, 15.000€ a lunga scadenza ma attenzione a questo errore | Perdi tutto

Bonus Mobili 2022 attivo e a lunga scadenza. Dopo la conferma della proroga fino al 2024 arrivata grazie alla Legge di Bilancio, spunta una brutta sorpresa che potrebbe ostacolare il rimborso delle spese fino a 15.000 euro sostenute per l’acquisto dei complementi d’arredo. Uno specifico errore, se commesso, fa perdere il diritto alla detrazione fiscale. Ecco a cosa fare attenzione per non rischiare di perdere tutto.

Bonus Mobili 2022 attivo e a lunga scadenza. Dopo la conferma della proroga fino al 2024 arrivata grazie alla Legge di Bilancio, spunta una brutta sorpresa che potrebbe ostacolare il rimborso delle spese fino a 15.000 euro sostenute per l’acquisto dei complementi d’arredo. Uno specifico errore, se commesso, fa perdere il diritto alla detrazione fiscale. Vediamo subito a cosa fare attenzione per non rischiare di perdere tutto.

Non è una novità: la recente Manovra di Bilancio ha esteso la scadenza del Bonus Mobili ed Elettrodomestici fino al 2024, nonostante sia intervenuta con ponderosi tagli sulla spesa massima ammessa a detrazione fiscale.

Fin qui nulla di diverso rispetto alle informazioni già rese note dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet ufficiale.

Chi sta pensando di rinnovare il look della propria casa non solo ristrutturandola, ma anche acquistando nuovi mobili ed elettrodomestici da collocare nella stessa, potrà tranquillamente accedere già da ora al Bonus Mobili 2022 per godere dei vantaggi offerta dalla detrazione fiscale che garantisce uno “sconto” sulle spese d’acquisto fino a 15.000 euro.

Non tutti, però, sono a conoscenza di un banale errore che potrebbe compromettere la fruizione del beneficio. Di quale si tratta?

Senza perdere altro tempo vediamo subito quali sono le regole di funzionamento del Bonus Mobili 2022, i requisiti da rispettare per usufruire dell’agevolazione e a qual è questo errore a cui bisogna prestare la massima attenzione per non rimanere con un pugno di mosche in mano

Ecco le novità e tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Bonus Mobili 2022, 15.000 euro a lunga scadenza: in cosa consiste

Prima di soffermarci sull’errore da evitare per non correre il rischio di vedersi bloccare l’accesso al Bonus Mobili 2022, proroga dall’ex Governo Draghi fino al 2024, è importante capire in cosa consiste il contributo.

Cerchiamo di scioglier qualsiasi dubbio sul suo funzionamento. Come riportato dall’Agenzia delle Entrate, il Bonus Mobili 2022 non consiste in una somma di denaro da versare direttamente al beneficiario in possesso dei requisiti fissati per l’accesso al contributo, bensì in una detrazione fiscale.

In sostanza: chi provvede ad acquistare mobili o grandi elettrodomestici potrà calcolare la detrazione fiscale su un tetto massimo di spesa di 10.000 euro stabilito per il 2022 e di 5.000 euro per i due anni successivi (2023-2024).

Questo spiega come mai il Bonus Mobili venga etichettato come un contributo che concede il diritto di ricevere un rimborso sulle spese sostenute di 15.000 euro complessivi.

Attenzione perché c’è da fare una premessa: il Bonus mobili così come lo conosciamo si estende fino a coprire non solo i costi supportati per l’acquisto dei Mobili e degli elettrodomestici, ma anche quelli legati al loro eventuale trasporto e montaggio.

Per quanto concerne il rimborso, invece, i 15.000 euro di Bonus Mobili 2022 verranno ripartiti in 10 quote annuali di pari importo. Tutto questo è possibile se si rispetta un solo requisito: l’immobile per cui si intende accedere al Bonus Mobili 2022 deve essere sottoposto a ristrutturazione.

Non è importante, però, l’importo delle spese sostenute per realizzare questi lavori, poiché la detrazione fiscale del 50% si applica esclusivamente sulle spese supportate per l’acquisto di Mobili ed elettrodomestici, entro il limite di 10.000 euro per l’anno in corso, fino a 5.000 euro per il 2023 e il 2024.

Attenzione va fatta a non commettere un banale errore che espone gli interessati al Bonus Mobili 2022 al rischio di vedersi escludere dall’agevolazione a lunga scadenza.

Scopriamo insieme di quale si tratta.

Bonus Mobili 2022, 15.000€ a lunga scadenza ma attenzione a questo errore | Perdi tutto

In un caso specifico, però, la detrazione fiscale che permette il rimborso fino a 15.000 euro a lunga scadenza delle spese sostenute per acquistare Mobili ed elettrodomestici è a serio rischio.

Per essere più precisi, gli interessati al Bonus Mobili 2022 dovranno fare molta attenzione a non compiere un errore li taglierebbe fuori dall’agevolazione. Ma qual è questo errore da evitare per non correre il rischio di perdere tutto?

Attenzione perché, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non tutti gli acquisti danno diritto al Bonus Mobili 2022 fino a 15.000 euro. Gli stessi devono essere fiscalmente rintracciabili, vale a dire saldati con strumenti di pagamento elettronici.

Per farla breve, se si commette l’errore di pagare in contanti o tramite assegno bancario gli acquisti fatti, la detrazione fiscale del 50% collegata al Bonus Mobili 2022 si perde completamente.

Bonus Mobili 2022, fino a 15.000: quali spese sono coperte

L’errore da non commettere, visto nel precedente paragrafo, si riferisce all’acquisto di specifici beni. Già, perché non tutti i Mobili e gli elettrodomestici acquistati sono ammessi al Bonus Mobili 2022 in scadenza il 31 dicembre 2024.

L’accesso all’agevolazione è riservato a chiunque voglia acquistare nuovi mobili, eccezione fatta per porte, finestre, pavimenti e tende.

Per quanto concerne gli elettrodomestici, invece, solo gli articoli di classe A sono ammessi alla detrazione del 50% prevista per il Bonus Mobili 2022.

Approfittiamo della situazione per chiarire un altro punto: recentemente si è optato per un’unica classe energetica A, mettendo fine alle classi intermedie A+, A++ e A+++ fino allo scorso anno esistenti.

Questo significa che l’acquisto dei forni è ammesso al Bonus Mobili 2022 solo se di classe A. Lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie devono essere di classe E, mentre frigoriferi e congelatori di classe F.

