Non c'è pace per il Bonus Mobili ed Elettrodomestici. Le cronache dal dibattito in Parlamento fanno emergere la notizia che cambia di nuovo la somma massima per accedere al Bonus che sarà rinnovato anche per i prossimi anni. Vediamo di che cosa si tratta e come cambiano le cifre.

Bonus Mobili 2022: cambia ancora la cifra massima per la detrazione

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è stato una delle misure di maggiore successo di questi anni di pandemia. Una misura nata da un lato per promuovere il risparmio energetico delle persone e dall'altro per rilanciare un settore che ha avuto importanti difficoltà per via delle misure di contenimento del contagio.

Una misura che prevede una detrazione per chi effettua acquisti di mobili o elettrodomestici. Ma vediamo quindi come cambiano le cifre.

Dalle cronache parlamentari emerge che sarebbe stata trovata un'intesa per tornare ad una detrazione massima del 50% rispetto alla spesa massima che verrebbe fissata in 10.000 euro.

Quindi la detrazione massima possibile sarebbe di 5.000 euro a partire dal 2022.

Bonus Mobili 2022: la situazione attuale e come tutto può cambiare

Il Bonus Mobili in questi anni ha avuto diverse cifre. Per quel che riguarda il 2020 la cifra prevista come detrazione massima era di 5000 euro. Nella Legge di Bilancio attualmente in vigore questa cifra è stata aumentata. La detrazione massima quindi è di 8.000 euro. Per chi intende avvalersi di questo Bonus nei prossimi 11 giorni il contributo che arriverà sarebbe questo.

Per il 2022 era stato ipotizzato dal governo Draghi, un Bonus Mobili ed Elettrodomesti confermato ma estremamente penalizzato dal punto di vista economico.

Dal documento economico presentato dal premier e dal ministro dell'Economia Daniele Franco si parlava di una cifra massima di spesa di 5.000 euro quindi con la detrazione massima che sarebbe stata di 2500 euro.

Ma ora si cambia di nuovo. E con condizioni migliori per chi vorrà avvalersi di questa misura. Infatti si innalza la cifra di spesa massima di nuovo a 10.000 euro. Quindi la detrazione massima possibile per ogni intervento torna ad essere di 5.000 euro, ovvero il 50% della spesa massima possibile che è stata stabilita.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2022: un impegno triennale

Il dibattito sulla Legge di Bilancio per il 2022 che nei prossimi giorni approderà anche nelle aule parlamentari verte molto attorno ai Bonus edilizi. Si continua a fare un grande parlare di Superbonus 110% ma anche il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è stata una misura al centro del dibatttito.

Se da un lato c'era chi aveva il timore che la misura venisse abolita dall'altro occorre sottolineare che la misura non solo non è abolita ma viene confermata per un lasso temporale molto ampio.

La misura infatti è rinnovata non solo per il 2022 ma anche per il 2023 e per il 2024. E' vero su cifre più ridotte rispetto al 2021 ma almeno il Bonus è salvo.

E chi non è riuscito o non ha potuto accedervi nel 2021 ha ancora diversi anni per potere rinnovare con l'incentivo del Governo un mobile o un elettrodomestico della propria abitazione.

Bonus Mobili ed elettrodomestici 2022: chi può accedere alla misura

Nella Legge di Bilancio per il 2022 sarà quindi confermato questo Bonus Mobili ed Elettrodomestici: il nuovo rinnovo sarà quindi triennale. Non ci sono quindi più problematiche di tempi per chi vorrà accedere alla misura.

Ma chi potrà accedere al Bonus? Intanto va detto che si tratta di un Bonus senza ISEE.

Quindi tutti possono accedere al Bonus senza nessuna limitazione di carattere economico. Ogni persona può decide di mettere mano all'arredamento di casa può farlo acquistando elettrodomestici e mobili sfruttando l'incentivo da parte dello stato. Ma non è tutto perchè per potere usufruire della misura una limitazione in realta c'è.

Il vincolo più importante legato a questa misura è quello in base al quale per accedere al Bonus mobili ed elettrodomestici occorre avere avviato nell'edificio nel quale poi si porterà il nuovo acquisto un intervento di ristrutturazione di quell'immobile. Questo perchè la norma prevede che si promuova il risparmio energetico ma anche che ci sia un rilancio del settore edilizia molto provato dai 2 anni quasi di pandemia.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: come avviene il pagamento

A differenza di altri Bonus che vengono erogati sotto forma di bonifico, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è un Bonus per il quale è stata scelta la strada del rimborso della spesa che effettuano i cittadini con il sistema della detrazione fiscale.

Si effettua l'acquisto e poi si dà comunicazione della spesa che viene effettuata a Enea e poi si ottiene il beneficio per i prossimi 10 anni in parti uguali.

In definitiva chi effettua acquisti entro il 31 dicembre ha diritto a 10 detrazioni annuali ognuna da 800 euro. Mentre, se non interverranno altri cambiamenti in Parlamento, chi lo farà nel 2022, nel 2023 o nel 2024 avrà una detrazione da 500 euro all'anno, quindi 5.000 in totale, per i prossimi 10 anni.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: che cosa si può acquistare?

In primo luogo va fatta una specifica. Quando si effettua un acquisto, abbiamo detto, occorre collocarlo nell'abitazione nella quale sono stati effettuari i lavori di ristrutturazione. Questo è un vincolo basilare.

Ma c'è da fare una precisazione. Il vincolo non si estende alla stanza della casa. In altre parole si può tranquillamente effettuare un intervento di ristrutturazione ad esempio in cucina.

E poi acquistare un letto o un armadio da collocare naturalmente non in cucina. Questo fatto è permesso. Non è permesso invece usufruire del Bonus per acquistare un mobile od un elettrodomestico che poi non viene collocato nell'abitazione in cui si è effettuato l'intervento di ristrutturazione.

Veniamo adesso a che cosa si può acquistare? Quali sono i mobili e gli elettrodomestici che si possono acquistare e che valgono per la detrazione.

Come detto per la misura uno degli obiettivi base è il risparmio energetico. Quindi via libera a tutti quegli elettrodomestici di ultimissima generazione a basso consumo e che apportano un netto miglioramento rispetto alla situazione attuale.

I prodotti consentiti sono ad esempio ventilatori, frigoriferi, congelatori, lavatrici, piastre, forni, stufe, forni a microonde. Consentito anche l'acquisto di impianti di riscaldamento: le caldaie devono migliorare la situazione attuale per il consumo di energia. Tra i mobili consentiti letti, comodini, scrivanie, materassi, divani, sedie, cassettiere. E ancora credenze, poltrone e altri diversi componenti d'arredo per la casa.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: le spese di trasporto e montaggio sono comprese

Il Bonus prevede anche una possibilità ulteriore. Si tratta della possibilità di portare a detrazione anche le spese che si sostengono per il trasporto e il montaggio dei propri mobili. Soprattutto nel caso si effettuino acquisti di rilievo e particolamente pesanti che non possono essere trasportati a cassa in auto, la legge prevede che per il trasporto di questo tipo di oggetti particolarmente ingombranti si possa mettere a detrazione anche questo servizio del negozio o del centro commerciale in cui l'acquisto è stato fatto.

Non sono ammissibili a detrazione invece alcuni tipi di acquisti e relativi a pavimenti o porte come non è valida la posa di un parquet. Per avere la detrazione fiscale occorre avere avviato l'intervento, avere fatto l'acquisto del mobile o dell'elettrodomestico e poi occorre comunicare il tutto sul portale dell'Agenzia Enea.

Alla dichiarazione dei redditi si avrà poi la detrazione ovviamente avendo documentato i pagamenti efffettuati con un metodo di pagamento tracciabile.