Molti incentivi saranno prorogati anche per i prossimi anni. Ma ve ne sono alcuni che scadranno, e allora bisogna approfittarne. Il Bonus Mobili 2021 scadrà il 31 dicembre prossimo, un aiuto per tutti coloro che stanno ristrutturando casa, con detrazioni del 50% e rimborsi fino a 16 mila euro per l'acquisto i mobili ed elettrodomestici per arredare casa.

La situazione di emergenza che ha colpito il mondo intero e dovuta alla pandemia da Covid19 si sta attenuando. Ad oggi, le direttive del Governo prevedono come termine dello stato di emergenza il 31 dicembre 2021. Sarà in questa data che tanti incentivi messi in campo andranno a decadere.

Molti saranno prorogati anche per i prossimi anni, altri rinnovati e altri ancora stravolti. Ma ve ne sono alcuni che scadranno e spariranno, perciò finché se ne ha tempo, bisogna approfittare degli aiuti statali. Tra gli incentivi in scadenza troviamo il Bonus Mobili 2021.

Il Bonus Mobili 2021 potrà essere sfruttato entro il 31 dicembre prossimo, e per usufruirne è necessario compilare una CILA semplificata. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste tale agevolazione, chi la può richiedere, le somme che è possibile detrarre e tante altre informazioni, tenendo presente gli articoli di portali come Idealista.it e Informazionefiscale.it, e osservando le direttive evidenziate dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus Mobili 2021. Che significa

Il Bonus Mobili 2021 è un ottimo aiuto economico per chi sta ristrutturando casa, sia casa vecchia che di nuovo acquisto, e praticamente consiste in un rimborso che può raggiungere il 50% sulle spese effettuate per arredare un immobile. Il buono, come specifica Informazionefiscale.it, è valido sia per mobili che per elettrodomestici.

La cosa fondamentale da tenere in considerazione è la richiesta del Bonus Mobili, che va inoltrata entro il 31 dicembre 2021, anche se i lavori per la ristrutturazione dell'immobile sono ancora in corso a data scaduta. L'importante è iniziare i lavori, non è essenziale terminarli entro l'anno.

Se pensate di fare domanda per ottenere o beneficiare del Bonus Mobili 2021, allora affrettatevi, sono rimasti solo due mesi o poco più di tempo. L'incentivo consiste in un rimborso sostanzioso, fino al 50% di detrazione Irpef sulla dichiarazione dei redditi, valida per l'acquisto di elettrodomestici e mobili di arredamento. La cifra massima che è possibile detrarre dalle spese è di 16 mila euro.

I requisiti per ottenere il Bonus Mobili. Un grande aiuto per le famiglie

Il Bonus Mobili arriva in soccorso di numerose famiglie alle prese con lavori di ristrutturazione. I lavori di ristrutturazione di un immobile devono essere partiti dal 1 gennaio 2020, perciò nell'ultimo biennio, ma ci sono dei requisiti che il cittadino è costretto a rispettare per ottenere l'agevolazione prevista dal Governo.

Il primo requisito da rispettare, come indica Informazionefiscale.it, è che i mobili e gli elettrodomestici comprati siano nuovi, perciò permettano un salto di qualità nell'efficienza energetica (nel caso degli elettrodomestici) e aiutino il mercato immobiliare (nel caso dei mobili scelti). Un aiuto al commercio e anche un occhio all'ambiente, con lo slittamento di una classe energetica maggiore e moderna, non inferiore ad A+.

Il secondo requisito da rispettare è che gli acquisti di mobili ed elettrodomestici siano posteriori all'inizio dei lavori di ristrutturazione di casa. Nelle spese da detratte è interessante sapere che rientrano anche i costi di spedizione, quelli del trasporto e quelli del montaggio. Una comodità in più per chi sfrutta il Bonus Mobili.

Il terzo requisito è quello più scontato, ma che vale la pena ricordare: tutti i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono servire per arredare l'immobile ristrutturato o da ristrutturare, perciò non vanno portati in altri immobili, anche se di proprietà dello stesso richiedente del buono.

La tabella dell'Agenzia delle Entrate in merito al Bonus Mobili 2021

L'Agenzia delle Entrate fornisce diverse informazioni, utili per la richiesta del Bonus Mobili, che noi riportiamo nella seguente tabella:

interventi straordinari - restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di un immobile, ripristino di un immobile danneggiato da calamità

interventi ordinari - tinteggiatura delle parete, sostituzione di pavimenti, sostituzione degli infissi

A questo punto, chiariamo una cosa, il Bonus Mobili è sfruttabile soltanto per interventi straordinari sull'immobile da ristrutturare, che si tratti di mansarda, villa, casa singola o appartamento. Mentre non è sfruttabile per gli interventi di tipo ordinario, che abbiamo elencato pocanzi.

Per ottenere il Bonus Mobili i lavori ovviamente vanno fatti in regola, perciò bisogna fornire documentazione che alla ristrutturazione stia lavorando una società edile in regola, che possa terminare i lavori di ristrutturazione entro i limiti di diciotto mesi, e che i lavori siano denunciati al Comune tramite CILA.

Il Bonus Mobili per le palazzine

Per quanto riguarda le palazzine, come scrive il portale Idealista.it, il Bonus Mobili agisce in maniera differente. In questo caso i lavori che si possono svolgere sono molteplici e più variegati rispetto alle case singole. Qui il Bonus Mobile funziona anche per:

manutenzione di ascensori e montacarichi

istallazione cancelli automatici condominiali

sostituzione di infissi

rifacimento facciate

costruzione di balconate e verande

risanamento solai

ristrutturazione di facciate storiche

riparazione di tubi fognari

tinteggiatura uguale in tutto il palazzo

Il risparmio grazie al Bonus Mobili 2021

Le detrazione Irpef possibili da ottenere arrivano fino al 50% delle spese effettuate per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. L'importo massimo che si può detrarre è di 16 mila euro, una bella cifra, utile sia alla ristrutturazione dell'abitazione che al suo arredamento.

16 mila euro è il tetto massimo di risparmio per l'acquisto dei nuovi prodotti, e valido per la singola abitazione e può essere richiesto dal singolo nucleo familiare, mentre per quanto riguarda i lavori per intere palazzine, ogni nucleo familiare è abilitato a richiedere il Bonus Mobili, sommandoli.

Il Bonus Mobili può essere indicato nel 730, nel Quadro "Oneri e spese", sezione III C della dichiarazione dei redditi. Inoltre, tanto per chiarezza, questo incentivo può essere cumulativo con altri incentivi messi in campo dal Governo, che sono:

Ecobonus

Bonus verde

Bonus ristrutturazione

Superbonus 110

Bonus Mobili. Cosa cè da sapere

Il rimborso previsto dal Bonus Mobili 2021 non può ovviamente essere ceduto a terze persone, nemmeno se si tratta di familiari stretti, e non può essere ceduto ad altri in caso di vendita o di affitto dell'immobile. Il bonus scatta nel momento in cui si dichiari di aver acquistato elettrodomestici e mobili tramite bonifico o altre forme di pagamento, purché siano spese rintracciabili.

Al momento della dichiarazione del reddito, come indica la testata Idealista.it, il cittadino che abbia sfruttato il bonus deve allegare la documentazione relativa sia alla ristrutturazione dell'immobile (rilasciata dalla ditta che ha svolto i lavori e accettata e firmata dal Comune) e sia quella relativa all'acquisto dei beni previsti dalla normativa.

Proprio su questo ultimo punto, il beneficiario del Bonus Mobili che abbia acquistato elettrodomestici e mobili è tenuto ad avvisare l'Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, ossia l'ENEA, fornendo tutti i dati di acquisto. Questa comunicazione va effettuata sul portale detrazionifiscali.enea.it entro tre mesi dalla data di acquisto dei prodotti, compilando tutti i moduli con i relativi dati personali dell'acquirente e riportando tutti i dati relativi all'efficientamento energetico raggiunto.

Col Bonus Mobili cosa si acquista

Prima di tutto dobbiamo indicare chi siano gli ipotetici richiedenti del Bonus Mobili 2021, sempre riprendendo le informazioni riportate sul sito web dell'Agenzia delle Entrate:

proprietari di immobili

locatori

titolari di sfruttamento di una abitazione

soci di cooperative divise e indivise

soci di società semplici

imprenditori individuali

Adesso vediamo quali sono i mobili nuovi che è possibile fare propri una volta ottenuto il Bonus Mobili:

armadi, comodini, letti e materassi per le camere

poltrone e divani per i salotti

tavoli e sedie per cucine e salotti

mensole e librerie

scrivanie e apparecchi per illuminazione per gli studi

mobili per il bagno

Non è possibile, invece, farsi rimborsare acquistando alcuni prodotti, come porte, pavimento o tende, esclusi dall'incentivo.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, nuovi e con tecnologia moderna ed efficiente, per un miglioramento energetico, ecco la lista: