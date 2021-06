Il bonus mobilità 2021 ormai non è più un incentivo nazionale, ma i vari bonus bicicletta e contributi per la mobilità sostenibile, al pari dei bonus spesa, sono gestiti dai Comuni e dalle Regioni. Sono molti i territori dove i cittadini possono avere uno sconto acquistando bici e monopattini elettrici o in cui è attivo un bonus mobilità che offre un contributo economico per ogni chilometro che si percorre. Vediamo dove sono attivi questi bonus e a chi spettano.

Siamo all'inizio dell'estate, la stagione perfetta per un giro in bicicletta, ancor di più se a pedalata assistita, eppure proprio ora che ce ne sarebbe più bisogno non ci sono novità sul fronte nazionale per quanto riguarda il bonus mobilità 2021.

Tanta attesa non è di facile spiegazione perché il governo Draghi sembra aver dato un posto privilegiato proprio agli incentivi volti alla mobilità sostenibile e al rispetto per l’ambiente, attivando ad esempio il bonus acqua potabile e confermando a parole contributi quali il bonus auto elettriche e il bonus risparmio idrico.

Allora perché nulla si muove riguardo al bonus mobilità? L’impressione è che l'esecutivo stia mirando, come per i bonus spesa, a fare in modo che siano le autorità locali ad erogare i bonus mobilità in assoluta autonomia di decisione, rispetto alle modalità e agli importi.

Se alcuni comuni infatti continuano ad offrire ai propri residenti degli sconti sull’acquisto di bici e monopattini elettrici, sono anche molti i comuni che hanno optato per una forma nuova di incentivo.

Ad esempio Puglia ed Emilia-Romagna offrono ai propri cittadini un contributo economico per ogni chilometro percorso in bici, che viene maggiorato sulla tratta casa-lavoro o casa-scuola. A cui si aggiungono le più note iniziative di bike sharing, attive ormai in tutte le principali città della penisola. Vediamo perciò quali sono i diversi bonus mobilità in vigore e offerti dalle autorità locali nel 2021.

Ricordando che comunque in Italia i titolari di legge 104 insieme ai rispettivi accompagnatori, godono sempre del 19% di detrazione Irpef se acquistano una bicicletta elettrica.

Il video di Andrea Galeazzi contiene infine una soluzione molto originale, ovvero una guida su come elettrificare la vostra vecchia bici:

Il mega bonus mobilità della Regione Emilia-Romagna

Il Emilia-Romagna è attivo già da un po’ di tempo un progetto più vasto, che non consiste in un singolo bonus mobilità ma in una serie di incentivi volti a sostenere lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio.

Si tenga inoltre presente che molti di questi incentivi regionali sono sperimentali, cioè qualora dovessero dare risultati positivi dobbiamo aspettarci la loro diffusione anche negli altri territori.

Tornando all’Emilia-Romagna i finanziamenti per questo mega bonus mobilità provengono dalla regione, che lascia ai comuni però la gestione degli incentivi.

Dei quali fa parte la possibilità per i residenti nei comuni sotto i 50.000 abitanti, da cui è esclusa tutta l’area metropolitana di Bologna, di avere un bonus mobilità classico, cioè il rimborso del 60%, fino al tetto limite di 500 euro, sull’acquisto di una bici elettrica, un monopattino, un hoverboard, un segway o più in generale qualsiasi veicolo di mobilità sostenibile ad ingombro ridotto.

Ancora, uno di questi incentivi è gestito dalla Ferrovie Emilia-Romagna (Fer) e consiste nella possibilità per gli abbonati di avere uno sconto del 50%, fino al massimo di 300 euro, per comprare una bici pieghevole, che può essere trasportata sui treni.

Che cos’è il progetto Bike-to-Work con cui si guadagna andando in bici?

Un messaggio sul sito ufficiale dell Regione Emilia-Romagna informa i cittadini che al bonus mobilità in tutte le sue forme sono stati destinati 3,3 milioni di euro e che il progetto è solo in una fase iniziale, ma mira ad ampliarsi già nel corso di quest’anno, quando gli incentivi previsti saranno in vigore in tutti i comuni del territorio.

La parte più innovativa del programma, e già imitata dal comune di Foggia, consiste nel progetto Bike-to-Work, con cui i cittadini possono guadagnare per ogni chilometro percorso usando la bici per andare al lavoro.

Nel dettaglio con questo bonus mobilità è previsto il pagamento di 0,20 centesimi al chilometro, percorsi con una bici tradizionale o a pedalata assistita, fino al tetto limite di 50 euro al mese, cioè 600 euro l’anno.

Questo incentivo ha una particolarità e cioè che a richiederlo non è il diretto beneficiario, ma il suo datore di lavoro. Spieghiamoci meglio, tutti i datori di lavoro sul territorio regionale possono aderire all’iniziativa e ricevere i finanziamenti, che saranno poi erogati ai dipendenti che scelgono di aderire al programma e andare in bici al lavoro.

Solo per fare un esempio di recente la Ferrari ha aderito al progetto, che è attivo nei seguenti comuni: Bologna, Imola, Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna, Riccione, Rimini, Forlì, Argelato, Carpi, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Castenaso, Cento, Cesena, Faenza, Fiorano Modenese, Formigine Granarolo dell'Emilia, Lugo, Maranello, Ozzano Emilia, Pianoro, Rubiera, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Sassuolo, Zola Predosa.

Con il progetto “Foggia in Bici” si guadagna fino a 80€ al mese

Il progetto Bike-to-Work è stato copiato dal comune di Foggia che in via sperimentale ha attivato il suo bonus mobilità 2021, con il nome di “Foggia in bici”.

In una prima fase, trattandosi di un progetto sperimentale, il comune ha scelto di selezionare solo 600 richiedenti al fine di valutare i risultati dell’iniziativa.

A questi 600 fortunati è stato assegnato il Kit-pin-bike, fra cui si trova un contachilometri Bluetooth da montare sulla bici, elettrica o tradizionale, che si collega agli smartphone e tramite app invia e archivia i dati relativi ai chilometri percorsi.

I partecipanti avranno diritto a 0,25 centesimi per chilometro percorso andando e tornando da scuola o dal lavoro, mentre per gli altri percorsi riceveranno 0,15 centesimi per chilometro. L’importo massimo cumulabile in un mese è di 30 euro, a cui si aggiunge un bonus mensile di 50 euro erogato ai primi cinque partecipanti, che hanno percorso il numero maggiore di chilometri.

Se facciamo due conti con questo bonus si possono guadagnare anche 80 euro al mese, cioè una cifra annuale pari a 1.000 euro.

Come si è detto però, perché l’iniziativa sia aperta in massa ai residenti, bisognerà vedere i primi risultati ottenuti da questa sperimentazione.

Bonus mobilità 2021 per i cittadini piemontesi

Tra le regioni che hanno deciso di destinare ai propri cittadini un bonus mobilità nel 2021 si trova anche il Piemonte e anche in questo caso si tratta di un insieme di contributi.

Le varie agevolazioni saranno attive fino al 30 giugno di quest’anno e hanno a disposizione un finanziamento da quasi 11 milioni di euro.

Prima di tutto il bonus mobilità classico, cioè la possibilità di un finanziamento pari a 150 euro per una bicicletta tradizione e 1.000 euro per una bici elettrica.

Un’altra serie di incentivi è destinata ai cittadini piemontesi che acquistano diverse tipologie di veicolo elettrico, nello specifico il finanziamento per uno scooter varia dai 2.000 ai 4.000 euro, mentre per un’auto a bassa emissione dai 2.500 ai 10.000 euro, con una maggiorazione in tutti i casi di 250 euro se si rottama il vecchio mezzo.

Che fine ha fatto il bonus cargo-bike?

Dei bonus a sostegno della mobilità sostenibile fa parte anche il bonus cargo-bike, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, ma non ancora attivato perché in attesa di un decreto attuativo.

Da normativa, il bonus è rivolto alle sole Partite Iva, che effettuano attività di consegna a domicilio e che possono avere un contributo per acquistare delle cargo-bike. Nello specifico il bonus dovrebbe restituire il 30% dei costi spesi per l’acquisto di questi mezzi, per un massimo di 2.000 euro.

Bonus mobilità 2021 per i disabili con legge 104

Ricordiamo, come già accennato nell’introduzione, che chi usufruisce della legge 104, per grave handicap di tipo motorio, così come gli accompagnatori di questi ultimi, hanno diritto ad un incentivo per l'acquisto di una bici elettrica.

I soggetti in questa condizione possono infatti inserire la spesa di una bicicletta a pedalata assistita all’interno della dichiarazione dei redditi e ottenere così il 19% di detrazione Irpef.

Bike sharing già attivo in più di 100 città italiane

In più di 100 città italiane sono attivi servizi di bike Sharing, ovvero la possibilità di usare biciclette e monopattini elettrici noleggiabili e messi a disposizione dai comuni.

I servizi hanno nomi e gestori diversi, il più diffuso è certo Bicincittà, ma in tutti i casi sarà sufficiente scaricare un'app sul vostro cellulare e il veicolo, bici o monopattino, sarà sbloccato e pronto perché voi lo utilizzate.

Tutti i servizi prevedono una tariffa a frazioni orarie, ma è di gran lunga più conveniente la formula di abbonamento se usate quotidianamente il bike sharing.

Ovviamente, le tariffe variano da comune a comune perciò è opportuno verificare i siti ufficiali per maggiori informazioni.

Anche il bonus auto elettriche all’insegna della mobilità sostenibile

Come si sa il governo Draghi ha lasciato privi di decreto attuativo una serie di incentivi, previsti dal governo Conte bis e inseriti nella Legge di Bilancio 2021, e senza il quale non possono entrare in vigore.

Tuttavia, di recente qualcosa sembra muoversi soprattutto all’insegna dei bonus ecologici, ad esempio con la pubblicazione della normativa completa del bonus acqua potabile.

Di questi contributi fa parte anche il bonus auto elettriche, che per sviluppare e incentivare la vendita di veicoli elettrici, al posto dei tradizionali a benzina, dovrebbe offrire il 40% di sconto se si acquista un nuovo mezzo di questo tipo.

Il bonus è rivolto ai soli redditi ISEE che non superano i 30.000 euro l’anno e rimborsa solo gli acquisti di veicoli il cui prezzo massimo di listino sia 30.000 euro senza Iva.

La normativa prevede che lo sconto sia applicato direttamente dal rivenditore al momento dell’acquisto del veicolo. Questo vuol dire che la concessionaria anticiperà i costi e poi chiederà un credito d'imposta come rimborso.

I rivenditori che vorranno aderire all’iniziativa dovranno registrarsi sulla piattaforma del bonus auto elettriche messa per loro a disposizione dal Ministero dello Sviluppo. I contributi infatti vanno prenotati inserendo i dati relativi ad ogni singolo acquisto per il quale si è usufruito del bonus e che dovranno anche essere confermati dopo la vendita, entro 180 giorni di tempo.