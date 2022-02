In arrivo buone notizie per coloro che in questi primi mesi del 2022 hanno intenzione di acquistare una bicicletta o un monopattino.

Il Governo Draghi ha infatti deciso di replicare anche per quest'anno il bonus mobilità, un contributo per l'acquisto di monopattini e biciclette elettriche, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica.

La novità dell'ultima ora è pero rappresentata dalla pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle novità e delle nuove regole che caratterizzeranno questo incentivo nell'anno corrente 2022.

Il contributo economico del bonus mobilità 2022 sarà sotto forma di credito d'imposta, arriverà ad un massimo di 750 euro e potrà essere richiesto da tutti quei cittadini che soddisfano determinati requisiti che approfondiremo nel corso dell'articolo, contenuti nel Decreto Rilancio.

Il provvedimento che definisci criteri e modalità di fruizione è operativo e fa riferimento al decreto-legge numero 34 pubblicato nel corso dell'anno 2020 messo appunto per fronteggiare l'emergenza provocata dalla prima ondata di contagi da covid-19.

I cittadini che vorranno usufruire di tale bonus destinato all'acquisto di servizi e mezzi ad emissione zero dovranno presentare il modello previsto dalla domanda nelle date comprese tra il 13 aprile ed il 13 maggio 2022.

Entriamo dunque nel merito dell'incentivo che di sicuro farà felici molti amanti delle due ruote oltre che di uno stile di vita "green" e sostenibile.

Bonus mobilità: fino a 750 euro per bici e monopattini, cosa è?

Il 28 gennaio scorso c'è stata la firma da parte del presidente dell'Agenzia delle entrate che ha definito le modalità di richiesta e le novità del bonus mobilità 2022, un incentivo voluto dall'ex Governo Conte 1 normato attraverso decreto-legge numero 34 del 2020.

Il bonus bici e monopattini consiste praticamente in un credito d'imposta riconosciuto a quei cittadini che soddisferanno determinati requisiti.

La novità per questo 2022 sta nel modulo di comunicazione necessario per inoltrare.

La domanda che dovrà essere inoltrato all'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 13 aprile ed il 13 maggio 2022, usufruendo del contributo tramite la denuncia dei redditi.

Il credito massimo al quale si avrà diritto per coloro che avranno sostenuto spese per l'acquisto di una bicicletta, un monopattino elettrico, una e-bike o un abbonamento ad un servizio di trasporto pubblico sarà di 750 euro.

Bonus mobilità: fino a 750 euro per bici e monopattini, come funziona?

Per accedere all'agevolazione prevista dal bonus mobilità 2022 occorre fare riferimento ai termini e alle condizioni presenti sul modello di comunicazione reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Le risorse in ambito nazionale, stanziate per il bonus ammontano a 5 milioni di euro, tra i requisiti per poterlo ottenere è determinate la necessita di dover rottamare, contestualmente all'acquisto di un veicolo, nuovo o usato (ad emissioni zero o comunque che non superi i 110 g/km ci CO2) un vecchio veicolo M1.

Per veicolo M1 si intende un mezzo progettato per il trasporto di persone fino ad un massimo di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente, è possibile consultare la lista compresa tra i veicoli previsti dalla normativa in materia (art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018).

Il bonus mobilità consiste dunque in un credito d'imposta di 750 euro valido oltre che per l'acquisto di veicoli sostenibili ed abbonamenti a servizi di trasporto pubblico, anche per servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibili.

I due requisiti che ti permetteranno di ottenere il credito d'imposta previsto dal bonus mobilità 2022

Per avere accesso alle 750 euro sotto forma di credito d'imposta previste dal bonus mobilità per l'acquisto di una bicicletta elettrico, un monopattino o comunque di un veicolo a bassa emissione di CO2 si dovranno soddisfare alcuni requisiti.

Innanzitutto l'acquisto del veicolo (nuovo o usato) da parte del richiedente dovrà risalire al periodo compreso tra il primo agosto 2020 ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Ma non è tutto, come già riportato nel paragrafo precedente l'Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli anche rispetto ad un secondo requisito previsto.

Si tratta dell'obbligo di rottamazione di uno dei mezzi classificati come M1 presenti nella lista contenuta nell'art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018.

La rottamazione dovrà essere stata fatta contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo che dovrà essere caratterizzato da emissioni comprese nella fascia tra 0 e 110 grammi/chilometri.

A questo se tutti e due i requisiti saranno soddisfatti si potrà procedere con la comunicazione all'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 13 aprile ed il 13 maggio 2022, l'ammontare delle spese sostenute ed il credito d'imposta richiesto attraverso il modulo apposito scaricabile direttamente sul sito dell'Agenzia.

Bonus mobilità 2022: chiarezza sul credito d'imposta fino a 750 euro

Capito il funzionamento del bonus mobilità facciamo ora chiarezza su alcuni aspetti relativi al credito d'imposta.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato solo in dichiarazione dei redditi in riferimento esclusivamente al periodo d'imposta dell'anno 2022.

E' proprio il Corriere della sera attraverso un articolo pubblicato di recente a fare una importante puntualizzazione sul bonus mobilità 2022 e cioè che gli importi che potranno essere riconosciuti, questi cambiano sulla base delle richieste trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda si conoscerà la percentuale del credito di imposta che spetterà al singolo richiedente tenendo conto del limite massimo di spesa, il quale ammonta attualmente a ben 5 milioni di euro.

Da ribadire infine che l'importo massimo rimborsato dal bonus bici e monopattini 2022 nei confronti del singolo beneficiario sarà di 750 euro.

Rivoluzione Green: bicicletta e monopattino per contrastare l'inquinamento

Il bonus mobilità non poteva non essere riconfermato nel 2022.

Ci troviamo infatti in piena rivoluzione "green", con tutto il mondo impegnato nel mettere a terra misure che favoriscano la sostenibilità ambientale, ed il rispetto per il pianeta.

In quest'ottica la mobilità sostenibile è assolutamente in linea con la visione "green" del mondo.

Incentivare l'acquisto di veicoli a bassa emissione o di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico, oltre a combattere l'inquinamento ambientale rende gli spostamenti più veloci ed efficienti.

Veicoli come e-bike e monopattini hanno inoltre il merito di decongestionare il traffico e diminuire anche l'inquinamento acustico vista la silenziosità di qualsiasi tipo di motorizzazione elettrica rispetto ai classici motori a combustione.

Il Governo negli ultimi anni si è impegnato anche a costruire infrastrutture adeguate come le numerosi piste ciclabili presenti in molte città italiane da nord a sud favorendo in questo modo l'uso della bicicletta come mezzo alternativo.

Per i monopattini invece c'è da lavorare ancora visto che il boom di acquisti ha colto di sorpresa il Governo che non è riuscito a regolarne l'uso in totale sicurezza attraverso una normativa che presenta ancora varie lacune.

Grazie dunque al bonus mobilità 2022, il Governo ha previsto un contributo per l'acquisto di veicoli ecologici.

I cittadini hanno risposto bene e sembrano essere sensibili alla tematica "green" basti pensa che nel 2021 le vendite di biciclette sono aumentate del 80% rispetto all'anno precedente, di cui il 60% E-bike.