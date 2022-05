Bonus mobilità 2022 ancora una volta ai box. Il Governo Draghi mette mano all’agevolazione modificando i requisiti d’acceso e la platea di beneficiari. Chi potrà ottenere i 750 euro senza ISEE per l’acquisto di e-bike, bici a pedalata assistita, monopattini elettrici e altri veicoli green? Ecco cosa cambia. Le ultime.

Bonus mobilità 2022 ancora una volta ai box. Il Governo Draghi mette nuovamente mano all’agevolazione modificando i requisiti d’accesso e la platea dei beneficiari. Chi potrà ottenere i 750 euro senza ISEE per l’acquisto di e-bike, bici a pedalata assistiti, monopattini elettrici e altri veicoli “green”?

Il tempo per richiedere il Bonus mobilità 2022 stringe. Il termine ultimo per presentare le domande per godere di “sconto” fino a 750 euro sull’acquisto di veicoli sostenibili, inclusi gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, scade il 13 maggio 2022.

Pochi, però, sono a conoscenza di un requisito da possedere obbligatoriamente per accedere alla detrazione fiscale prevista dal Bonus senza ISEE.

Stiamo parlando di un vincolo che cambia le possibilità di accesso al contributo. Ma procediamo con ordine. Il Bonus mobilità 2022, diversamente dalla precedente agevolazione, non copre solo le spese sostenute per acquistare monopattini e biciclette elettriche (e-bike), classiche bici, hoverboard e segway.

Da quest’anno altri mezzi sostenibili e servizi sono stati aggiunti alla lista delle spese agevolabili. Basti pensare ai servizi di car e bike-sharing, agli abbonamenti per i servizi di pubblico trasporto (trani, treni, metropolitane, autobus e via dicendo).

Fin qui tutto normale. Ci sono, però, dei requisiti da rispettare che mettono seriamente in pericolo la possibilità di ricevere il rimborso, sotto forma di detrazione fiscale, delle spese supportate per comprare i veicoli green sopra indicati appunto coperti dal Bonus mobilità 2022 da 750 euro.

Senza girarci attorno, vediamo subito quali sono le condizioni da soddisfare per goder tranquillamente del Bonus mobilità senza ISEE, come farne domanda anche per i servizi pubblici e la data di scadenza prevista per la fruizione del beneficio.

Prima ancora di entrare nel merito dell’articolo, vi lasciamo alla visione di un interessante video YouTube di andreagaleazzi.com su come elettrificare una vecchia bicicletta.

Bonus mobilità, senza ISEE fino a 750 euro: domande entro il 13 maggio 2022! Le ultime Draghi

Dopo tanto penare, il Governo Draghi ha dato via libera al Bonus mobilità 2022. La finestra temporale deputata all’accoglimento delle domande degli interessati all’agevolazione è attiva dal 13 aprile e si chiuderà il 13 maggio 2022.

Una notizia che ha fatto gioire gli appassionati di mobilità sostenibili da tempo in attesa della riconferma al 2022 del nuovo Bonus senza ISEE fino a 750 euro.

Attenzione, però, perché i nuovi incentivi per gli acquisti di mezzi green (biciclette elettriche, monopattini, hoverboard) e per aver usufruito di servizi di trasporto pubblico sostenibili (abbonamenti o servizi di sharing) non hanno nulla a che vedere con quelli erogati dall’Agenzia delle Entrate due anni fa.

Viene quindi da chiedersi cosa differenzia il Bonus mobilità 2022 senza ISEE dalla versione precedente. Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda.

A differenza del contributo di due anni fa, il Bonus mobilità 2022 da 750 euro offre una detrazione fiscale sugli acquisti green effettuati in passato. Non riguarda, dunque, gli acquisti fatti o in programma quest’anno.

In secondo luogo, i requisiti d’accesso al Bonus mobilità 2022 appaiono molto più vincolanti rispetto al passato, seppur il contributo non sia ancorato alla presentazione della certificazione ISEE.

Nello specifico, non è sufficiente aver sostenuto una spesa per dotarsi di uno dei mezzi green sopra elencati, ma l’acquisto deve essere stato effettuato nell’orizzonte temporale che va da agosto 2020 a fine dicembre dello stesso anno.

Non solo, in non possesso di un requisito fondamentale preclude la possibilità di ottenere il rimborso di 750 euro previsto dall’agevolazione.

In poche parole, pur essendo il Bonus mobilità 2022 senza ISEE non è accessibile a tutti.

Bonus mobilità, senza ISEE fino a 750 euro: a chi spetta e cosa cambia nel 2022

Come appena finito di dire, il Bonus mobilità 2022 non spetta a tutti. La possibilità di agevolare fino a 750 euro di spese sostenute nel 2020 non è riservata a tutti, nonostante si tratti di un Bonus senza ISEE a carattere universale.

Ma cosa cambia rispetto al passato? Mentre l’agevolazione precedente si concretizzava in uno sconto da applicare in fase di acquisto del mezzo green desiderato, il Bonus mobilità 2022 si sostanzia in un credito d’imposta fino a 750 euro (tetto massimo).

Per quanto concerne i beneficiari, è l’Agenzia delle Entrare a chiarire la situazione: il Bonus mobilità 2022 spetta alle persone fisiche che hanno acquistato una bici elettrica, un monopattino, un hoverboard, un segway da inizio agosto 2020 alla fine dello stesso anno.

Naturalmente, tra le spese coperte dal Bonus mobilità di 750 euro rientrano anche gli abbonamenti al trasporto pubblico e i servizi di bike e car sharing.

Bonus mobilità 2022, senza ISEE massimo 750 euro: Draghi cambia tutto. Quando si rimane esclusi dal contributo

Non a caso ci siamo soffermati sui requisiti passati previsti dal Bonus mobilità e sulle diversità rispetto all’agevolazione riconfermata dal Governo Draghi quest’anno. Non abbiamo detto però tutto sul Bonus senza ISEE.

C’è un’ulteriore condizione che se non rispettata porta ad essere esclusi dal rimborso delle spese sostenute fino a 750 euro. Quale?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni al riguardo: possono accedere al Bonus mobilità tutti i cittadini che da agosto a dicembre 20200 hanno rottamato, contestualmente all’acquisto del nuovo mezzo green (anche di seconda mano e ad emissione di anidride carbonica fino a 110 g/km), un altro mezzo di categoria M1.

Solo in questo caso si potrà beneficiare del rimborso previsto dal Bonus mobilità.

In altre parole, non si potrà accedere al Bonus senza ISEE fino a 750 euro avendo semplicemente acquisto un’e-bike, un monopattino elettrico e altri mezzi a mobilità sostenibile: è obbligatoria la rottamazione di un veicolo con le caratteristiche sopra elencate.

Rispettate tutte le condizioni appena viste si potrà tranquillamente presentare domanda per il contributo prima della scadenza fissata al 13 maggio 2022.

Bonus mobilità, 750 euro per gli abbonamenti? Ecco la novità 2022

Oltre a coprire le spese per l’acquisto di biciclette elettriche (e-bike), monopattini elettrici, segway e hoverboard, il Bonus mobilità fino a 750 euro agevola anche i costi sostenuti per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (autobus, treni, tran, filobus, etc.) compresi quelli di car-sharing.

Una vera novità che differenzia il Bonus mobilità 2022 senza ISEE dalle versioni passate.

Bonus mobilità 2022, 750 euro senza ISEE: come averlo

Concludiamo la nostra disamina sul Bonus mobilità 2022 soffermandoci sulla modalità di richiesta. Come detto in precedenza, le domande per richiedere il rimborso massimo di 750 euro possono essere presentate entro il 13 maggio 2022.

Gli interessati dovranno compilare ed inoltrare la domanda per il Bonus senza ISEE direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Naturalmente, occorre allegare all’istanza tutti i documenti necessari (fatture, scontrini fiscali, documenti commerciali attestanti l'acquisto), oltre al codice fiscale del richiedente.

Inviata la domanda prima della scadenza, l’Agenzia delle Entrate prenderà in carico la richiesta presentata per il riconoscimento del Bonus mobilità.

Va fatta però una precisazione: poiché le risorse messe a disposizione dal Governo Draghi per la copertura dell’intera misura ammontano solo a 5 milioni di euro, potrebbe accadere che il rimborso spettante al beneficiario sia inferiore a 750 euro.