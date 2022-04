Bonus mobilità 2022 ancora richiedibile. Le domande per beneficiare di un contributo pari a 750 euro potranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 13 maggio. Oltre al sussidio per tutti e senza ISEE, si potranno guadagnare altri 60 euro partecipando ai bandi comunali. Ecco le ultime sui requisiti da rispettare per ottenere fino a 810 euro.

Bonus mobilità 2022 ancora richiedibile. Le domande per beneficiare di un contributo pari a 750 euro potranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 13 maggio. Oltre al sussidio per tutti e senza ISEE, si potranno guadagnare altri 60 euro partecipando ai bandi comunali.

Dopo tanta attesa finalmente è arrivato: il nuovo Bonus mobilità 2022, diversamente conosciuto come Bonus bici 2022, potrà essere richiesto a copertura delle spese sostenute per acquistare monopattini, biciclette, e-bike e altri mezzi green, entro il prossimo mese.

Stiamo parlando di un contributo non soggetto a vincoli di natura patrimoniale o reddituale (ISEE incluso), a carattere universale, dunque richiedibile da tutti.

Ma c’è di più: per quest’anno il Governo Draghi ha deciso di estendere la lista dei veicoli per cui potrà essere utilizzato, inserendo i servizi di car sharing, gli abbonamenti per il trasporto pubblico e altri servizi di mobilità condivisibile.

Il Bonus mobilità 2022, però, non è l’unico beneficio su cui gli appassionati di biciclette potranno fare affidamento per risparmiare qualche euro sul prezzo di listino del mezzo green preferito.

Esistono infatti altre iniziative promosse a livello locale, simili al Bonus di 750 euro, che permettono di guadagnare qualche euro in più semplicemente pedalando!

Alcuni comuni, infatti, hanno da poco avviato dei bandi di mobilità sostenibile che premiano chi in sella ad una bici percorre un certo numero di chilometri: su specifiche tratte si possono ottenere fino a 60 euro in un giorno.

Ma vediamo subito come funziona il Bonus mobilità fino a 750 euro e le altre iniziative promosse a livello locale che garantiscono a specifici beneficiari un Bonus complessivo di 810 euro.

Bonus mobilità 2022, 750 degli 810 euro senza ISEE fino a maggio: come funziona

Partiamo subito dal Bonus mobilità 2022 introdotto dal Governo Draghi.

Il contributo statale che offre fino a 750 euro di “sconto” sull’acquisto di mezzi sostenibili (la prima tranche degli 810 euro di agevolazione senza ISEE per tutti), dopo uno standby durato due anni, torna alla ribalta.

Dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022 gli interessati all’agevolazione potranno presentare domanda per beneficiare degli incentivi messi a disposizione dall’esecutivo per l’acquisto di biciclette, e-bike, monopattini elettrici e non solo.

Ancora oggi, però, sono in tanti a domandarsi cos’è il Bonus mobilità 2022. Cerchiamo di dare una risposta alla domanda.

Il Bonus senza ISEE permette il rimborso, fino a 750 euro, delle spese sostenute dai cittadini che in passato hanno acquistato una bicicletta a pedalata assistita, elettrica, un monopattino.

Anche i servizi di car sharing e gli abbonamenti a mezzi pubblici rientrano nell’elenco dei costi coperti dal Bonus mobilità attivo nell’anno in corso: 750 degli 810 euro fruibili sono per gli acquisti effettuati in un determinato orizzonte temporale. Quale?

Il Governo Draghi ha deciso di rinnovare il contributo sotto forma di rimborso spese soltanto a coloro che ne range temporale dal 1°agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno acquistato almeno uno dei mezzi sostenibili sopra indicati.

Va fatta però una premessa. Il Bonus mobilità senza ISEE da 750 euro è completamente estraneo al contributo varato nel 2020, soprattutto sul fronte funzionamento.

Nello specifico, si sostanzia in un credito d’imposta e non in uno voucher da usare all’atto di acquisto del mezzo desiderato.

Bonus mobilità senza ISEE entro maggio 2022. A chi spetta il rimborso fino a 750 euro?

Il primo dei due Bonus di ammontare complessivo pari a 810 euro potrà essere richiesto solo nel rispetto di particolari requisiti.

Pur essendo senza ISEE, il Bonus fino a 750 euro spetta ad una cerchia ristretta di beneficiari che hanno optato per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita, elettrica, di un monopattino, hoverboard o hanno stipulato un abbonamento ai mezzi pubblici, o fruito di trasporti pubblici, dal 1°agosto al fine dicembre 2020.

Per tutti gli altri acquisti effettuati al di fuori di tale intervallo temporale non si ha diritto al rimborso fino a 750 euro.

Bonus mobilità, senza ISEE fino a 750 euro di rimborso: come averlo entro maggio 2022

Richiedere il Bonus mobilità senza ISEE è abbastanza semplice. Per ottenere la prima tranche del Bonus complessivo di 810 euro occorre presentare domanda dal sito internet ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre la scadenza fissata al 13 maggio 2022.

Completata la procedura di richiesta del rimborso fino a 750 euro, la piattaforma genererà una ricevuta di buon esito dell’operazione o di rigetto della domanda.

Attenzione, nessuna somma di denaro verrà data ai beneficiari del contributo. Come anticipato in apertura di articolo, il Bonus mobilità 2022 si sostanzia in un credito d’imposta da inserire in dichiarazione dei redditi.

Bonus mobilità, senza ISEE e per alcuni beneficiari fino a 810 euro: ecco la novità

Andiamo ora alla seconda tranche di Bonus riservata alla mobilità sostenibile, cioè quella che permette di beneficiare di un contributo mensile fino a 60 euro che, sommata ai 750 euro di rimborso previsti a livello nazionale, offre ai residenti di alcuni comuni la chance di beneficiare di complessivi 810 euro.

In Italia e in Europa, infatti, sono attivi molti bandi che consentono di guadagnare fino a 60 euro stando semplicemente in sella ad una bicicletta. Di quali stiamo parlando?

Bonus mobilità 2022, 50 euro senza ISEE con il “Bike to work”: cos’è?

L’iniziativa “BiKe to work” deve i natali al comune di Parma. L’Amministrazione comunale ha dato il via ad un progetto che permette di incassare fino a 50 euro al mese su alcuni tratte percorse in sella ad una bici.

Si tratta di un Bonus mobilità locale che premia i cittadini negli spostamenti da casa al lavoro a prescindere dal reddito (ISEE).

Diversamente dal Bonus mobilità senza ISEE introdotto dal Governo Draghi, potrà essere richiesto dalle imprese fino al 31 dicembre 2023. Le istanze possono essere presentate di persona o inoltrate all’indirizzo PEC del Comune di Parma.

Non solo Bonus mobilità 2022 fino a 750 euro, dall’Europa arriva il Bicification: come funziona?

Oltre al Bonus mobilità senza ISEE fino a 750 euro, alcuni paesi membri dell’Unione Europea hanno lanciato una nuova iniziativa: il Bicification.

Un progetto nato per spingere i cittadini europei verso l’utilizzo dei mezzi sostenibili da utilizzare per gli spostamenti in città. Ma come funziona?

Più chilometri si percorrono in sella ad una bici, più alta sarà la somma di denaro maturata e spendibile nei negozi della propria città.

Nello specifico, si potranno accumulare 25 centesimi di euro per ciascun chilometro battuto sulle tratte da casa al lavoro (andata e ritorno) e 7 centesimi sugli altri tragitti, con tetto massimo mensile da non oltrepassare pari a 30 euro.

Istanbul, Portogallo, Tallinn in Estonia e braga sono le città che al momento hanno aderito al Bonus mobilità europeo, con una copertura di circa 1.500 cittadini, anche se il progetto è ancora in fase di espansione.