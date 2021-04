Buone notizie all’orizzonte per il bonus mobilità 2021. Da poco chiusa la finestra per l’inoltro della richiesta utile ad ottenimento del bonus, l’idea di una rivoluzione green fortemente voluta dal premier, Mario Draghi, lascia ben sperare sull’immediato rinnovo della misura. Nel frattempo, alcune Regioni non sono rimaste a guardare ed hanno attivato delle agevolazioni regionali, con le quali è possibile ottenere uno sconto del 50% sulla spesa per l’acquisto di e-bike, monopattini ed altri mezzi di mobilità sostenibile. Scopriamo quali sono e tutti gli aggiornamenti disponibili sul rinnovo, a livello nazionale del bonus mobilità 2021.

[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Buone nuove a livello nazionale e regionale per il bonus mobilità. Dopo la chiusura, datata 15 febbraio 2021, dell’ultima finestra utile all’ottenimento dell’agevolazione concessa dal Governo per l’acquisto di mezzi sostenibili (e-bike, biciclette, monopattini, etc.) freme l’attesa di una nuova apertura nell’anno ancora in corso.

Tuttavia, l’ipotesi riconferma non è un argomento del tutto nuovo. Già la Legge di Bilancio 2021 prevedeva un rinnovo del bonus, ma sappiamo benissimo com’è andata. La situazione non proprio propizia, scatenata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spinto il premier, Mario Draghi, a dare priorità ad altre misure di sostegno economico strettamente collegate alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori colpiti drammaticamente dalla crisi economica.

Ciò non significa che la misura sia stata completamente accantonata, tutt’altro. L’entrata in scena del bonus mobilità 2021 potrebbe essere dietro l’angolo.

Con la formazione del nuovo e recente Ministero della Transazione Ecologica, il cui intendo alla base è quello di attuare una vera e propria rivoluzione “green”, al governo capitanato dall’ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, non dovrebbe dispiacere il ritorno in campo del bonus mobilità anche per il 2021, anzi potrebbe calzare a pennello.

Ma nell’attesa si sa ognuno cerca di organizzarsi come meglio crede. È proprio sul fronte bonus mobilità alcune regioni hanno deciso di deliberare provvedimenti autonomi, nel frattempo che il Governo decida sul da farsi.

Tante, infatti, sono le entità regionali che hanno deciso di attivare un bonus mobilità che da diritto al rimborso del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mezzi di mobilità sostenibile: e-bike, monopattino, etc.

Pertanto, non ci resta che analizzare quali regioni offrono la possibilità di fruire del benefit, a chi spetta lo stesso e capire quanto si dovrà ancora attendere per il bonus di mobilità 2021 previsto dal Governo.

Bonus mobilità: in che cosa consiste

Il bonus mobilità è un’agevolazione economica, introdotta dall’ex esecutivo guidato del presidente Giuseppe Conte, che dava la possibilità - a coloro che ne fossero interessati e nel rispetto dei requisiti richiesti – di ottenere un rimborso del 60%, e per un importo non superiore ai 500 euro, sulle spese di acquisto di un’e-bike o un monopattino elettrico.

Tuttavia, nessuno avrebbe scommesso sulla buona riuscita della misura considerate le critiche che l’hanno accompagnata sin dalla sua introduzione. Contro ogni pronostico, invece, il bonus mobilità ha riscosso un successo inaudito. Migliaia e migliaia di cittadini italiani nel 2020 si sono letteralmente fiondati nei negozi per acquistare un mezzo di mobilità sostenibile, soprattutto biciclette elettriche.

La buona riuscita è confermata dai dati. Nello scorso anno, infatti, il solo acquisto di e-bike è salito del 44% sul territorio italiano. Una vera è propria sferzata al mercato delle due ruote dopo il periodo per nulla propizio dovuto alla Covid-19.

Ad oggi, però, le cose sono partite con un piede diverso. Intanto, l’esecutivo che ha dato i natali al bonus mobilità non c’è più e la possibilità di un rinnovo del bonus mobilità 2021 rimane appesa ad un filo.

Bonus mobilità 2021: attesa per il bonus cargo bike

Le novità nella Legge di Bilancio 2021 non si esauriscono qui. Mentre il famigerato bonus bici 2021 è già stato sperimentato nel corso dello scorso anno c’è un bonus nuovo di zecca di cui si aspetta l’esordio nell’anno in corso.

Stiamo parlando del bonus cargo bike: un particolare tipo di bici che consente il trasporto di merci, persone e animali di piccola taglia. In questo contesto, il bonus si pone come agevolazione rivolta a specifiche categorie di lavoratori, vale a dire quelli che svolgono attività di delivery.

Ovviamente il riferimento è a piccole e microimprese che svolgono attività di commercio urbano. Ma in cosa consiste l’incentivo?

Il bonus cargo bike consente il recupero, sotto forma di credito d’imposta, del 30% dell’importo di spesa relativo all’acquisto di un cargo bike, alla sola condizione che non la spesa non superi la cifra di 2.000 euro.

Oltre a questi, non si ravvisano particolari requisiti per l’ottenimento del beneficio. Basta soltanto ricordare che non potrà essere richiesto indistintamente da tutti ma solo dalle attività economicamente piccole che non superano la soglia di 2.000.000 di euro all’anno di fatturato.

Anche in questo caso, definite le condizioni basilari per fruire del bonus cargo 2021, non ci resta che attendere il via libera dei decreto attuativo del Governo.

Un’interessante guida sul bonus cargo bike è messa a disposizione di tutti da The Wam.net, su YouTube.





La Regione Abruzzo attiva il bonus mobilità 2021

In attesa di indicazioni ufficiali da parte del Governo sul rinnovo o meno del bonus mobilità per il 2021 c’è, però, chi ha deciso di alzarsi le maniche e non sprecare altro tempo.

Parliamo dell’Abruzzo. La Regione ha inteso attivare un contributo a fondo perduto che premia quanti acquistano un “mezzo green”, un’e-bike o un monopattino elettrico, con la restituzione del 50% dell’importo di spesa sostenuto.

Sono pochi i requisiti da rispettare. Primo fra tutti, il bonus mobilità potrà essere richiesto soltanto una volta, da ogni famiglia e per un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 300,00 euro.

Occorre tuttavia affrettarsi per accaparrare gli ultimi posti disponibili. Infatti, le domande di richiesta del bonus sono state già aperte lo scorso 24 aprile e chiuderanno i battenti il giorno 29.

Chi fosse interessato, ha ancora del tempo per accedere, tramite SPID alla piattaforma di richiesta predisposta dalla Regione Abruzzo: https://sportello.regione.abruzzo.it/

Potrebbero esserci ancora dei posti disponibili prima dell’esaurimento della dotazione di 300 milioni di euro messa a disposizione dei cittadini.

Bonus mobilità 2021: Non solo regioni ma anche province

Oltre alle regioni anche molte province hanno cercato di incentivare la mobilità sostenibile, seppure in maniera diversa. Ad esempio, la provincia di Foggia ha dato il via libera al progetto denominato “Foggia in Bici” per incentivare i cittadini a percorrere quanti più chilometri possibili in bicicletta.

L’idea che sta alla base dell’iniziativa è simile a quella prevista per l’attivazione del bonus di mobilità, anche se la modalità utilizzata per perseguire lo scopo è differente.

Nessuno sconto, bonus o rimborso sull’acquisto di un mezzo “green” ma semplicemente si guadagna percorrendo più chilometri nei tragitti da casa-scuola oppure casa-lavoro, per la precisione 0.25 centesimi per ogni chilometro fatto e per un importo non superiore ad un bonus mensile di 30,00 euro.

Bonus mobilità 2021: incentivi ai disabili per l’acquisto di e-bike

C’è una categoria che potrà sempre fruire del bonus mobilità: i contribuenti con problemi di tipo motori e titolari della Legge 104.

L’agenzia dell’Entrate, infatti, ha chiarito con circolare 19/E/2020 che non soltanto ai portatori di specifici handicap ma tanto ai loro accompagnatori spetta un bonus mobilità del 19%, senza limiti massimi di spesa, per l’acquisto di un’e-bike.

Ovviamente lo stato di infermità motoria dovrà essere comprovato da idonea documentazione.

In particolare, il bonus potrà essere corrisposto solo con prova certificata dall’ASL che attesti la disabilità. A questa va allegata anche la ricevuta d’acquisto dell’e-bike.

Ottenere il rimborso è abbastanza semplice, occorrerà allegare tutti i documenti sopra menzionati nel modulo 730 precompilato che potrà essere presentato già dal 10 maggio 2021.

La cifra spettante verrà, poi, accreditata direttamente sul conto corrente o, in alternativa, potrà essere prelevata – se non supera la cifra di 1.000 euro – presso gli uffici postali.

Bonus auto elettriche 2021: i beneficiari

Ulteriori forme di incentivazione, sempre previste dalla Legge di Bilancio 2021, sono indirizzate a chi acquista una nuova macchina elettrica. In questo caso il bonus di mobilità consente uno sconto sul prezzo di listino dell’autovettura.

Pochi sarebbero i requisiti da soddisfare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Basta acquistare un auto di potenza inferiore ai 150 KW e con un prezzo di listino non superiore ai 36.000 euro. Sul fronte personale, invece, i cittadini interessati a richiedere il bonus dovranno avere un reddito ISEE non superiore ai 30.000 euro.

La cifra massima che si potrà ottenere sarà di 12.000 euro, mentre ai richiedenti sarà data la facoltà di utilizzare il bonus con o senza la rottamazione di una vecchia auto. Nella prima ipotesi, il contribuente otterrà uno sconto pari al 40% sulla cifra di listino, in caso contrario del 30%.