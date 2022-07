C’era una volta il bonus mobilità e c’è ancora: torna per il 2022 il contributo sdoppiato. Da un lato un nuovissimo bonus che offre uno sconto sugli abbonamenti al trasporto pubblico e dall’altra il classico incentivo per acquistare e-bike, monopattini e anche scooter elettrici.

Il governo Draghi termina il suo percorso e tra le ultime manovre dell’esecutivo vi è il tanto chiacchierato Decreto Aiuti (50/2022).

Questo decreto nasce al fine di introdurre una serie di misure di aiuto e di contrasto al carovita, motivo per cui tra le altre cose spuntano nuovi bonus per i cittadini, mai visti prima.

Tra i contributi che sono una novità assoluta un bonus mobilità questa volta destinato alla mobilità pubblica. Si tratta infatti di uno sconto di 60 euro che i cittadini italiani potranno richiedere da settembre fino al termine dell’anno per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale e nazionale.

Per quanto riguarda invece la mobilità sostenibile, ovvero il vecchio bonus con lo sconto per acquistare monopattini elettrici ed e-bike, questo in parte esiste ancora solo che si è tramutato in un contributo regionale o comunale, attivo in alcune zone d’Italia. Modifica che ha fatto nascere in alcuni territori contributi molto generosi e ancora attivi dove il rimborso per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita arriva fino a 700 euro.

Sempre sul versante nazionale arriva invece un nuovo finanziamento al bonus scooter elettrici, con gli incentivi che ripartiranno probabilmente ad agosto.

Bonus Mobilità, si riparte: trasporti pubblici gratis tutto l’anno con un solo requisito

Il Decreto Aiuti ha approvato un bonus mobilità molto diverso dai precedenti che consiste in 60 euro di sconto applicabile su un abbonamento mensile o annuale al trasporto pubblico locale e nazionale.

Il finanziamento stanziato per questa manovra ammonta a 79 milioni di euro, dove il bonus potrà applicarsi al 100% della spesa se questa non supera la somma prevista di 60 euro.

Sarà possibile richiedere questo bonus mobilità a partire da settembre ed entro il 31 dicembre 2022, per adesso infatti esso sarà in vigore solo fino alla fine dell’anno, salvo eventuali proroghe.

Lo sconto sarà applicabile ad un solo abbonamento e non ne sarà possibile utilizzare eventuali importi residui. La richiesta per il contributo dovrà essere effettuata online tramite il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per accedere saranno necessarie le credenziali SPID o CIE.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, ne esiste solo uno e riguarda il reddito, poiché possono accedere al nuovo bonus mobilità solo i cittadini con un ISEE inferiore ai 35.000 euro all’anno.

Una volta fatta richiesta online si ottiene un voucher che dovrà essere presentato al gestore presso il quale si vuole comprare l’abbonamento e che applicherà immediatamente lo sconto sul prezzo finale di vendita.

Riparte il bonus scooter elettrici dedicato alla mobilità sostenibile: fino a 4.000 euro di incentivo

In campo nazionale ripartono anche i bonus mobilità dedicati all'acquisto di uno scooter elettrico, per questi incentivi i fondi erano terminati settimane fa e adesso c’è stato un ulteriore rifinanziamento pari a 20 milioni di euro che permetterà l’erogazione di un’altra ondata.

Dovrebbe essere possibile sfruttare i nuovi incentivi a partire da agosto e per tutto il 2022, ovviamente sempre che la dotazione non si esaurisca prima.

Con questo bonus si può avere:

il 40% di sconto, entro il massimo di 4.000 euro per l’acquisto di uno scooter elettrico nuovo, se si porta in rottamazione un veicolo categoria L appartenente alle classi Euro 0, 1, 2 o 3.

entro il massimo di 4.000 euro per l’acquisto di uno scooter elettrico nuovo, se si porta in rottamazione un veicolo categoria L appartenente alle classi Euro 0, 1, 2 o 3. il 30% di sconto, entro l'importo massimo di 3.000 euro, se si utilizza l’incentivo senza rottamazione.

A dover fare richiesta per l’incentivo sono i rivenditori sulla piattaforma del MISE, per i beneficiari il bonus avrà invece le caratteristiche di un mero sconto in fattura.

Un bonus mobilità più classico che mai: 700 euro di rimborso sull’acquisto di una e-bike

Il nuovo bonus mobilità nazionale mira ad incentivare l'utilizzo dei trasporti pubblici, quanti invece cercano uno sconto o un contributo per l'acquisto o l’utilizzo di mezzi di mobilità sostenibile dovranno guardare ai bonus finanziati dalle Regioni e dai Comuni.

Al momento a poter avere uno sconto sull’acquisto di biciclette a pedalata assistita e altri mezzi ad ingombro ridotto sono i cittadini residenti in Val d’Aosta dove il più classico dei bonus mobilità è in scadenza il 31 ottobre 2022 e va richiesto online sulla piattaforma web della Regione.

Qui il contributo consiste in un rimborso del 50%, che arriva:

fino a 700 euro (IVA esclusa) se si compra un veicolo a pedalata assistita;

se si compra un veicolo a pedalata assistita; fino a 300 euro (IVA esclusa) se si comprano dispositivi per la micromobilità elettrica, come hoverboard, segway, monopattini, monowheel;

se si comprano dispositivi per la micromobilità elettrica, come hoverboard, segway, monopattini, monowheel; fino a 1.000 euro (IVA esclusa) per l’acquisto di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici, quali wallbox, colonnine o simili.

Trattandosi di un rimborso pari alla metà dei costi anticipati in precedenza dai beneficiari la spesa dovrà essere documentata al fine di ottenere il bonus mobilità. Ovviamente per poter accedere a questo incentivo è necessario essere stabilmente residenti in Val d’Aosta.