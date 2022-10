Bonus moto e scooter elettrici, 4.000€ di sconto per tutti solo scaricando questi moduli

Bonus moto e scooter elettrici al via. Dal 19 ottobre è partita la possibilità di richiedere lo sconto fino a 4.000 euro per l’acquisto di moto e scooter elettrici. Basta consegnare alcuni moduli al proprio rivenditore di fiducia. Ecco quali sono.

Bonus moto e scooter elettrici al via. Dal 19 ottobre è partita la possibilità di richiedere lo sconto fino a 4.000 euro per l’acquisto di moto e scooter elettrici. Per poter accedere al nuovo Bonus basta consegnare alcuni moduli al proprio rivenditore di fiducia. Vediamo subito la procedura e i moduli necessari da presentare.

Ripartito il Bonus moto e scooter elettrici dal 19 ottobre. Dopo l’erogazione della prima tranche del bonus a maggio, da qualche giorno è stata riaperta la piattaforma del Ministero dello sviluppo economico per ottenere lo sconto fino a 4.000 euro per l’acquisto di moto e scooter elettrici di categoria L.

Il Bonus moto e scooter elettrici è stato un enorme successo a maggio. I fondi stanziati dall’ormai ex Governo Draghi sono terminati nel giro di poche ore dall’apertura della piattaforma del MISE, ciò ha reso necessaria l’erogazione di una nuova tranche, grazie al rifinanziamento di altri 20 milioni di euro “sottratti” agli incentivi per le auto Plug-in.

Il successo del Bonus moto e scooter elettrici sta nel fatto che i veicoli acquistati rappresentano ad oggi la soluzione migliore per spostarsi nel traffico caotico delle città senza dimenticare l’ambiente. Non a caso i veicoli acquistabili con il nuovo Bonus sono tutti di categoria L.

Come ormai è noto, si può fare richiesta indipendentemente dall’ISEE e dalla situazione reddituale del soggetto, estendendo la platea dei beneficiari a tutti coloro che vorranno acquistare una moto o uno scooter elettrico a due ruote.

Ma a chi spetta richiedere il nuovo Bonus moto e scooter elettrici e qual è la procedura da seguire?

Ecco tutte le novità sui moduli da consegnare al proprio rivenditore di fiducia e come si procedere alla richiesta.

Il nuovo Bonus moto e scooter elettrici richiedibile dal 19 ottobre permette di ottenere uno sconto fino a 4.000 euro per l’acquisto di specifici mezzi a due ruote.

Prima di vedere la documentazione necessaria e i moduli da presentare al proprio concessionario, vediamo in sintesi per quali veicoli e concesso lo sconto e i vari importi.

Per poter usufruire del Bonus moto e scooter elettrico l’acquirente deve acquistare dei veicoli a basso impatto ambientale rientrati nella categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Si tratta di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici con omologazione uguale o superiore a Euro 5

Le casistiche previste per accedere al nuovo Bonus tengono in considerazione la rottamazione o meno di un veicolo di proprietà dello stesso acquirente o di un suo familiare, purché il veicolo rottamato rientri nella classe Euro 0, 1, 2 o 3.

Nello specifico, è possibile ottenere lo sconto del 40% sul prezzo d’acquisto e fino ad un massimo di 4.000 euro in caso di rottamazione. Se al contrario non si procede alla rottamazione di alcun veicolo, lo sconto previsto è del 30% del costo d’acquisto fino ad un importo massimo di 3.000 euro.

Tuttavia, l’accesso allo sconto è vincolato alla presentazione di una richiesta dal concessionario o rivenditore di fiducia. Attenzione, non dall’acquirente.

L’acquirente è tenuto a predisporre e consegnare al proprio rivenditore alcuni moduli necessari al fine della richiesta d’accesso al nuovo Bonus moto e scooter elettrici.

Nello specifico, vanno consegnate: l’autocertificazione dello stato di famiglia e una dichiarazione con cui si prende atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi.

Ecco l’iter per richiedere il Bonus moto e ciclomotori

Per accedere al nuovo Bonus moto e scooter elettrici che permetto di ottenere fino a 4.000 euro di sconto per l’acquisto di veicoli di categoria L, la richiesta fa inoltrata del concessionario o rivenditore di fiducia e non dallo stesso acquirente.

L’iter risulta articolato in 4 fasi. Si va dalla prenotazione del contributo, all’erogazione poi al rimborso e al recupero.

Con la prenotazione, il rivenditore accedendo alla piattaforma prenota per ogni veicolo il contributo. Lo stesso, concede all’acquirente che rispetta le caratteristiche di acquisto l’erogazione del contributo tramite compensazione.

Il costruttore della moto rimborsa al rivenditore il contributo erogato e procede dopo aver ricevuto i moduli necessari al recupero sotto forma di credito di imposta.

Lo sconto previsto quindi viene in realtà riconosciuto dal costruttore e può essere recuperato con la formula del credito d’imposta, inoltrando la richiesta di recupero tramite F24 all’Agenzia delle Entrate a cui spetta appunto il riconoscimento del credito.

Per poter accedere al nuovo Bonus moto e scooter elettrici ed ottenere fino a 4.000 euro di sconto, i veicoli acquistati devono essere elettrici e nuovi di fabbrica.

Come abbiamo già detto, lo sconto varia a seconda del prezzo di acquisto e dipende anche dalla presenza o meno di un veicolo da rottamare.

Con il nuovo Bonus è possibile acquistare anche veicoli a motore termico ibridi a due, tre o quattro ruote, sempre di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.