Un Natale molto ricco quello del 2021: le famiglie possono sfruttare oltre 2.000 euro di bonus per le feste! Bonus vacanze da 500 euro e bonus terme da 200 euro si possono utilizzare anche per Natale e Capodanno. Se preferisci restare in famiglia, invece, ecco 1.400 euro di bonus spesa per acquistare i prodotti del cenone della Vigilia e del pranzo di Natale! Ecco tutti i bonus che puoi sfruttare per goderti il Natale.

Non si parla d’altro che di bonus di Natale sulla pensione, bonus natalizio da 1.400 euro per le famiglie e agevolazioni alquanto insolite che lo Stato “regalerebbe” ai cittadini. Si tratta, però, di bonus che sono stati introdotti ben prima di Natale, oppure di incentivi che verranno erogati proprio nel periodo delle feste.

In realtà, infatti, non esiste nessun bonus di Natale, ma invece tante agevolazioni per i cittadini che si possono sfruttare proprio durante il periodo delle vacanze natalizie e (perché no?) anche per Capodanno!

Scopriamo subito come si possono sfruttare oltre 2.000 euro di bonus per il Natale: dal benessere al relax, fino alla spesa per il cenone di Natale. Ecco tutti i bonus che si possono sfruttare per le feste di Natale e Capodanno!

Natale in arrivo: quali bonus posso sfruttare?

Il Natale è sempre più vicino! Se stai già guardando avanti e ti chiedi come potrai trascorrere le feste natalizie, ricorda che esistono tantissimi bonus che puoi sfruttare per Natale e Capodanno anche insieme a tutta la tua famiglia!

Lasciamo da parte, per il momento, gli acclamati bonus natalizi e concentriamoci su misure già erogate dal Governo nei mesi precedenti, che sono ancora valide e si possono sfruttare il mese prossimo.

Per esempio, se sei riuscito a ottenere il bonus vacanze (la scadenza per le richieste era fissata al 31 dicembre 2020), hai tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzare i 500 euro e trascorrere una settimana bianca in montagna o (perché no) un weekend di relax per la coppia.

Se, invece, vuoi dedicarti al benessere a tutto tondo, a inizio novembre è stato erogato il bonus terme: l’incentivo ti permette di ottenere 200 euro senza ISEE da spendere presso le strutture termali situate in tutta Italia, anche per più di un giorno. Quale miglior modo per trascorrere le festività natalizie?

Infine, se preferisci passare il Natale con la tua famiglia (come vorrebbe la tradizione), puoi sfruttare i bonus spesa di Natale erogati dai Comuni alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. I bandi di alcune città stanno per chiudere: è bene affrettarsi nella richiesta per ottenere un voucher fino a 1.400 euro!

Vediamo, uno ad uno, come funzionano i bonus che ti ho appena elencato, a chi spettano e come si possono sfruttare per trascorrere al meglio le festività di Natale e Capodanno.

Bonus vacanze: 500 euro da utilizzare per Natale e Capodanno

Il bonus vacanze è una misura introdotta dal decreto Rilancio lo scorso anno. Grazie a questo incentivo, si voleva sostenere il settore turistico alberghiero che, a causa del lockdown, ha subito moltissime perdite.

Alle famiglie italiane, quindi, è stata data la possibilità di richiedere uno sconto da 150 euro (per i singoli), da 300 euro (per le coppie), oppure da 500 euro (per le famiglie composte da tre o più persone), che permetteva di prenotare un soggiorno presso una delle strutture turistiche presenti su tutto il territorio italiano.

Non solo: ulteriori modifiche della misura ne hanno esteso l’utilizzo anche all’interno delle agenzie viaggio o per l’acquisto di pacchetti turistici. La scadenza per utilizza il bonus vacanze è fissata al 31 dicembre 2021: se ancora non hai speso i 500 euro, puoi goderti un weekend in famiglia o una vacanza romantica in vista del Natale!

Come prenotare con il bonus vacanze?

Per effettuare la prenotazione con il voucher del bonus vacanzeù, dovrai contattare una delle strutture che aderiscono all’iniziativa: puoi controllare se l’hotel che desideri rientra tra queste, utilizzando l’apposito software di Federalberghi.

Dovrai tenere presente, inoltre, che grazie al voucher da 150, 300 o 500 euro avrai diritto all’80% di sconto diretto sul costo del soggiorno, mentre il restante 20% andrà fruito come credito di imposta nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, il bonus vacanze può essere utilizzato in un’unica soluzione, ovvero per prenotare un unico soggiorno, ed è valido fino alla data di scadenza (al 31 dicembre 2021).

Una volta scelta la meta delle tue vacanze, non dovrai far altro che contattare la struttura e chiedere di poter utilizzare il bonus vacanze. A questo punto dovrai comunicare il tuo codice fiscale all’albergatore in modo da avviare la procedura che ti permetterà di ottenere uno sconto sul soggiorno.

Bonus terme: 200 euro di relax anche a Natale!

Un’altra soluzione, più ideale per le coppie ma anche per i gruppi di amici, è quella di scegliere uno dei centri termali presenti in Italia per trascorrere le proprie feste natalizie. Quale scelta migliore se non quella di godersi benessere, massaggi e totale relax per qualche giorno?

L’8 e il 9 novembre, infatti, si è svolto il click day del bonus terme 2021, un incentivo che permetteva di ottenere un rimborso sul costo del biglietto di ingresso presso un centro termale, entro un limite di 200 euro. Solo i più veloci hanno potuto ottenere il voucher che permette di trascorrere anche più di una giornata di relax.

Anche per le festività di Natale e di Capodanno si può sfruttare il bonus terme ottenuto: la validità del voucher, infatti, si estende per i 60 giorni successivi all’e-mail di conferma della prenotazione.

Dove spendere i 200 euro del bonus terme?

Prenotare l’ingresso presso uno dei centri termali italiani accreditati è stato alquanto difficile per l’esercito di cittadini che nella giornata del click day hanno tentato di accaparrarsi i 200 euro del bonus terme. Molto più semplice, invece, è stata la scelta di quale centro termale contattare.

In Italia ci sono oltre 320 centri termali, per un totale di circa 3 milioni di visitatori all’anno. Sono però 186 le strutture accreditate al bonus terme, all’interno delle quali si potranno utilizzare i 200 euro ottenuti: dal Veneto alla Campania, passando per l’Emilia Romagna, l’Umbria e la Toscana.

Se sei riuscito a prenotare il tuo pacchetto benessere, sta a te la scelta: ti piacerebbe trascorrere le vacanze di Natale nel relax e nel benessere, allontanando per un momento tutti i tuoi problemi? Voucher alla mano e il gioco è fatto!

Bonus spesa di Natale: 1.400 euro in arrivo per le famiglie!

Arriviamo alla presentazione di quello che tutti i giornali hanno ribattezzato come bonus natalizio, che altro non è che il bonus spesa 2021 per le famiglie in difficoltà economica. Non esiste, infatti, alcun bonus di Natale, ma solo dei buoni spesa che verranno erogati – probabilmente – proprio sotto il periodo delle festività.

I bonus spesa sono dei voucher erogati dai Comuni italiani che si possono utilizzare per effettuare acquisti di generi alimentari o beni di prima necessità presso uno dei negozi aderenti. Molto spesso i Comuni mettono a disposizione una lista di centri che accettano i buoni spesa.

Per richiedere i buoni spesa devi consultare il sito web del tuo Comune di residenza e verificare di possedere tutti i requisiti riportati sul bando. Questi requisiti variano al variare del Comune di residenza, ma spesso sono legati all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare.

Queste variabili permettono anche di calcolare l’importo del bonus spesa che spetta ad ogni famiglia: più il nucleo familiare è numerose e più basso è l’ISEE, maggiore sarà il bonus spesa. Gli importi medi sono pari a 700 euro, ma esistono anche Comuni che erogano buoni spesa per due volte, per un totale di 1.400 euro alle famiglie!

Bonus natalizio, 150 euro in più sulla pensione: maxi assegno in arrivo!

E se ancora non vi basta, per Natale è in arrivo un’ulteriore sorpresa, ma questa volta è rivolta ai pensionati. Per tutti coloro che percepiscono il trattamento minimo sulla pensione (che nel 2021 corrisponde a un assegno da 515 euro corrisposto per 13 mensilità), hanno diritto al bonus di Natale.

L’integrazione spetta soltanto a fronte di precisi limiti di redditi, variabili al variare della composizione del nucleo familiare (per i soggetti soli o coniugati). Non spetta alcun bonus di Natale per coloro che percepiscono la pensione di invalidità o altre tipologie di pensione, che non riguardino il trattamento minimo.

L’importo dell’integrazione di Natale è pari a circa 155 euro e viene corrisposto in occasione del pagamento delle pensioni del mese di dicembre: per chi ritira l’assegno in Posta, dunque, si tratta degli ultimi giorni di novembre.

Se, invece, non hai diritto al bonus di Natale da 155 euro sulla pensione, puoi sempre contare sulla tredicesima mensilità (o gratifica natalizia), che spetta ai titolari di pensione di vecchiaia. L’importo di quest’ultima è pari alla media degli importi percepiti nel corso dell’anno e permette di ottenere un maxi assegno a dicembre!

Per conoscere il metodo di calcolo della tredicesima, scoprire a chi spetta e quando viene erogata, puoi leggere il nostro articolo dedicato.

Bonus in scadenza al 31 dicembre 2021: quali sono?

Se hai intenzione di richiedere uno dei bonus in scadenza al 31 dicembre 2021, hai ancora più di un mese per sfruttare le agevolazioni. Ma di quali bonus stiamo parlando?

Per esempio, tra i bonus famiglia in scadenza al 31 dicembre, ci sono il bonus mamma domani, il bonus asilo nido e il bonus bebè.

Il bonus mamma domani si può richiedere dal settimo mese di gravidanza ed entro un anno dalla nascita o adozione del bambino. Consiste nell’erogazione di un bonus da 800 euro una tantum per il nuovo nato e per tale motivo viene anche chiamato “premio alla nascita”.

Il bonus bebè, molto similmente, permette di ottenere un sussidio mensile per un anno dalla nascita o adozione del bambino. Per richiederlo è necessario presentare l’ISEE, in modo da ottenere l’importo spettante: si tratta di 80, 120 o 160 euro al mese.

Il bonus asilo nido, invece, viene corrisposto per i primi tre anni di vita del bambino e consente di ottenere fino a 3.000 euro per coprire le spese di iscrizione a scuola del bambino. Anche in questo caso è opportuno presentare l’ISEE.

Sempre al 31 dicembre scade la possibilità di ottenere alcuni bonus casa godendo di detrazioni molto favorevoli: per esempio il bonus mobili ed elettrodomestici con soglia di spesa a 16 mila euro, oppure il bonus facciate con detrazione al 90%. La Manovra li ha confermati per il 2022, ma ne ha ridimensionato le percentuali.