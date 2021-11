500 milioni di euro destinati alle famiglie e ai single in gravi difficoltà economiche per le conseguenze dell'emergenza sanitaria. Il bonus natalizio per famiglie è un buono spesa per l'acquisto di beni di prima necessità che si può richiedere presso il proprio Comune di residenza fino ad esaurimento fondi e prima del 31 di dicembre 2021.

Il governo Draghi ha messo a disposizione 500 milioni di euro per le famiglie in difficoltà o per coloro che hanno avuto particolari perdite economiche dovute all’emergenza covid-19. La somma di denaro sarà divisa tra i vari Comuni che saranno responsabili della gestione dei fondi.

Se hai una residenza e un ISEE allora puoi informarti da subito se puoi rientrare tra i beneficiari del cosiddetto “bonus natalizio” che in realtà è un buono spesa destinato solamente all’acquisto di beni di prima necessità.

Il bonus natalizio destinato alle famiglie in difficoltà nasce proprio dall’emergenza umanitaria ancora in corso, che colpisce sempre più famiglie ma anche più individui. Il tasso di povertà secondo l’ISTAT è cresciuto incredibilmente raggiungendo i valori preoccupanti del 2005, quelli più alti mai registrati.

Nel 2019 c’è stato un miglioramento che è stato stroncato dall’arrivo dell’emergenza sanitaria che ha poi causato delle conseguenze a cascata a livello sociale, economico, politico e ambientale. Il bonus natalizio per famiglie non è un assegno ma un buono per sostenere le spese alimentari, sanitarie o qualsiasi cosa che rientri tra i beni di prima necessità.

Per avere maggiori informazioni riguardo la situazione di povertà assoluta e relativa con un focus sui giovani nel territorio italiano guarda questo video di GioPizzi!

Bonus natalizio per famiglie: che cos’è?

L’art 53 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale identifica il cosiddetto bonus natalizio come: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.

Il bonus natalizio per famiglie viene da una misura che era già stata prevista dal Decreto Ristori e reinserita come incentivo economico dal governo Draghi tramite il Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73).

Secondo le indicazioni del Decreto Sostegni Bis:

"I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze".

Il bonus è stato pensato per facilitare l’acquisto di beni di prima necessità attraverso dei buoni spesa spendibili presso i negozi che aderiscono all’iniziativa. La chiusura commerciale durante la pandemia ha generato situazioni di disagio economico che hanno ovviamente avuto ripercussioni sulle famiglie in breve tempo.

Le famiglie che sono state più colpite dalla crisi economica potranno usufruire dell’agevolazione se rientrano tra i parametri di riferimento definiti dal governo Draghi in sostegno alle famiglie in difficoltà.

Bonus natalizio per famiglie: l’ammontare dell’importo

Il bonus natalizio essendo diviso tra i vari Comuni secondo le caratteristiche di ciascuno non prevede un importo fisso per ciascun beneficiario. Sarà infatti compito di ciascun Comune quello di definire quanto spetta a ciascuna famiglia in base ai parametri definiti dal Decreto Sostegni Bis.

L’incentivo statale per tutta l’Italia è di 500 milioni di euro che sono stati suddivisi in questo modo:

“una quota pari al 50% del totale del fondo in base alla popolazione residente di ciascun Comune; il restante 50% del fondo in proporzione alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ogni Comune e il valore medio nazionale”.

In generale l’importo minimo che riceveranno le famiglie inserite nel programma sarà di 100 euro, mentre l’importo massimo a cui si può attingere è di 700 euro che probabilmente sarà destinato alle famiglie con un nucleo famigliare molto grande e un ISEE molto basso.

Questi sono solo valori generali di riferimento infatti ogni Comune può variare sia il tetto massimo che il tetto minimo: il Comune di Roma per esempio ha annunciato che aumenterà il valore minimo che sarà di 200 euro invece che di 100 per le persone sole. Il valore massimo sarà invece di 600 euro invece che 700 e sarà destinato ai nuclei famigliari composti da almeno 5 persone.

Il bonus natalizio per famiglie è un incentivo statale disponibile fino a esaurimento: questo significa che coloro che tarderanno a presentare la domanda anche se sarebbero potuti essere possibili beneficiari non riceveranno il bonus.

Bonus natalizio per famiglie: quali sono i beni di prima necessità

Il bonus natalizio non potrà essere speso a proprio piacimento ma è un buono per le spese di prima necessità. Vediamo allora quali prodotti o servizi rientrano tra questi beni.

Per quanto riguarda i prodotti, innanzitutto troviamo i beni alimentari, le cure mediche, le medicine e altri tipi di servizi correlati, l’igiene e le cure mediche per gli animali, i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, i ticket per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, le spese per il combustibile domestico come la legna o il pellet ma anche per il carburante.

Inoltre sono inseriti tra i beni di prima necessità anche i prodotti per l’illuminazione e la manutenzione domestica e le ricariche dei propri telefonini. Sorprendentemente - ma non troppo – anche le sigarette sono inserite tra questi beni.

Per quanto riguarda i servizi invece, troviamo i servizi finanziari, quelli bancari, quelli assicurativi, postali, comunali e regionali. Tra questi rientrano anche le spese per i servizi erogati dai centri per l’impiego, il lavaggio in tintoria e lavanderia e le pompe funebri.

Bonus natalizio per famiglie: a chi spetta

Come anticipato non ci sono specifiche condizioni per essere inseriti tra i beneficiari del bonus. Infatti il tetto ISEE non è la condizione principale perché anche avendo un ISEE alto potrai accedere ai fondi se hai subito gravi perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19.

Anche il numero dei componenti del nucleo familiare non è un valore determinante: con nucleo famigliare si intendono sia famiglie composte da più persone con o senza figli ma anche da persone sole.

Tra i richiedenti avranno la priorità coloro che attualmente non ricevono nessun tipo di sostegno pubblico e si trovano in una condizione economica difficile. Ogni famiglia può richiedere il bonus 2 volte arrivando in alcuni Comuni a ricevere fino a 1400 euro massimo.

Bonus natalizio per famiglie: a chi non spetta

Le famiglie che saranno sicuramente escluse dal bonus natalizio sono coloro che percepiscono una forma di sostegno pubblico. Tra questi ci sono le persone che ricevono l’assegno del Reddito di Cittadinanza, o il Reddito di Inclusione, l’Indennità di Mobilità, l’Indennità Mensile di Disoccupazione dell’Inps o che si trovano in Cassa Integrazione.

Bonus natalizio per famiglie: come richiederlo

Il bonus di 500 milioni di euro è stato ripartito tra i vari Comuni ed è stata data loro la responsabilità di amministrare e gestire i fondi. Sarà quindi ogni specifico comune a pubblicare le condizioni per accesso al bonus e le modalità.

Si prospetta che ciascun Comune pubblichi sul proprio sito ufficiale il bando e le relative informazioni di accesso come i requisiti delle famiglie beneficiarie, la somma di denaro che spetta ai beneficiari anche sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare di riferimento. Inoltre verranno definite le scadenze per la presentazione della domanda e la documentazione da presentare.

Prima di controllare se rientri tra i beneficiari è importante che tu abbia a portata di mano tutti i documenti che attestino la tua residenza nel Comune presso il quale farai la richiesta. Secondo requisito è presentare l’ISEE del tuo nucleo familiare per poter mostrare tutte le informazioni rispetto alla condizione patrimoniale ed economica della tua famiglia.

Ogni documento aggiuntivo che dimostri una perdita economica grave dovuta all’emergenza umanitaria come il fallimento di un’azienda, alte spese mediche ecc servirà per dimostrare la reale necessità di usufruire del bonus.

Bonus natalizio per famiglie: quando riceverlo

Non ci sono disposizioni generali per ricevere il bonus natalizio per famiglie. Per sapere se rientri tra i beneficiari del bonus è importante che tu tenga sott’occhio il sito web del tuo Comune di residenza o recarti direttamente nell’ufficio comunale per chiedere maggiori informazioni.

Il bonus natalizio per famiglie è un buono spendibile per beni alimentari o beni di prima necessità. Per riceverlo sarà quindi importante dimostare di avere una reale necessità indipendentemente dal proprio ISEE. Se quindi il tuo nucleo famigliare è composto solo da te e il tuo ISEE non è così basso ma ritieni di aver bisogno di questo bonus perché hai subito gravi danni economici prova a richiederlo!

Bonus natalizio per famiglie: le scadenze

Dato che la gestione dei fondi verrà gestita autonomamente dai singoli comuni non ci sono date definite ma solo il limite massimo per usufruire del bonus natalizio per famiglie che sarà il 31 di dicembre del 2021.

Resta quindi aggiornato o chiedi maggiori informazioni al tuo Comune per sapere le tempistiche e le modalità di presentazione della domanda.

Bonus natalizio per famiglie: Decreto Sostegni-bis

Il Decreto Sostegni-bis è una misura del governo Draghi per aiutare economicamente le famiglie più colpite dall’emergenza umanitaria in atto. Nasce principalmente per sostenere i lavoratori e le lavoratrici stagionali, occasionali, incaricati della vendita a domicilio, con contratti a intermittenza, dedicati al settore turistico, al mondo dello spettacolo ecc.

Il bonus natalizio che così chiamato può sembrare una misura nuova per il mese di dicembre è invece un incentivo inserito in questo decreto che si estende alle necessità delle famiglie come tali e non specificatamente ai lavoratori.

Tra le agevolazioni presenti è quindi previsto anche un supporto alle famiglie in difficoltà che non ricevono altre sovvenzioni statali. Nel bonus per le famiglie del 2021 ci sono quattro quote di Reddito di Emergenza, ossia quattro mensilità da poter richiedere.

Ciò che è stato destinato ai Comuni conosciuto come bonus natalizio non è nient’altro che un buono spesa ma non è l’unico previsto. È infatti possibile anche ricevere sostegni per il pagamento dei canoni di affitto e delle utenze.