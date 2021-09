Il Bonus Nido per come lo conosciamo oggi terminerà nel 2022. Eppure, con delle importanti novità se ne potrà ancora beneficiare. Infatti, le Regioni stanno procedendo tramite l'uscita di alcuni bandi per aiutare le famiglie con bambini piccoli che frequentano l’asilo. Scopri tutte le novità e i bandi ad oggi disponibili!

Nonostante la grande crisi economica causata dalla pandemia, il Governo ha stanziato numerosi bonus per aiutare le famiglie in difficoltà a riprendersi.

Uno di essi è il bonus nido, in realtà già istituito dalla Legge di Bilancio 2017. Esso ha come scopo quello di sostenere le famiglie con bambini piccoli che frequentano l’asilo.

Il 31 dicembre 2021 terminerà la possibilità per le famiglie di richiedere il bonus nido per l’anno scolastico 2020-2021. Tuttavia, ciò che le famiglie si domandano è se questa misura verrà prorogata anche per l’anno successivo, quindi per il 2022.

Ebbene si, il bonus nido ci sarà anche nel 2022. Tuttavia ci saranno alcune differenze che vanno sottolineate.

Infatti, la misura non sarà più a livello nazionale. Quindi spetterà alle singole Regioni ed ai Comuni l’erogazione di tale bonus.

Dunque per le famiglie cambia solo l’ente a cui rivolgersi. Infatti, bisognerà fare richiesta nelle singole Regioni. Ad oggi, non tutte le regioni hanno aperto i bandi, ma si pensa che accadrà nel breve periodo.

Per il momento le regioni italiane che dispongono dei bandi aperti per usufruire del bonus nido per il 2022 sono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Puglia.

In questo articolo andremo quindi a sviscerare l’attuale bonus e capiremo quali sono le proposte avanzate dalle regioni che, ad oggi, hanno aperto i bandi.

Bonus nido 2022: fino a 3.000 euro a famiglia!

Innanzitutto è bene chiarire tutti i possibili dubbi che ruotano attorno al bonus nido.

Si tratta di un contributo economico per le famiglie con figli a carico di età compresa tra zero e tre anni che frequentano l’asilo.

Tale contributo viene attualmente erogato dall’INPS e inizialmente aveva un tetto massimo di 1.000 euro a famiglia. Questo massimale è stato ulteriormente innalzato nel 2019 attraverso la Legge di Bilancio. Infatti, oggi il tetto massimo per tale bonus è di 3.000 euro a famiglia.

Ricordiamo che per accedere al bonus nido non è necessario fare l’ISEE. Tuttavia, nel caso in cui non venisse fatto si potrebbe accedere solo all’agevolazione più bassa.

Perciò il consiglio che vi do è quello di effettuare l’ISEE minorenni.

Di seguito, gli importi relativi al bonus nido nel 2021:

Se si possiede un ISEE inferiore o uguale a 25mila euro , il tetto massimo del bonus sarà 3.000 euro . Essi verranno divisi in importi mensili di 272,72 euro;

, il tetto massimo del bonus sarà . Essi verranno divisi in importi mensili di 272,72 euro; Nel caso in cui l ’ISEE fosse compreso tra i 25.001 e i 40mila euro , il tetto massimo del bonus sarà di 2.500 euro . In questo caso le rate mensili saranno di 227,27 ognuna;

, il tetto massimo del bonus sarà di . In questo caso le rate mensili saranno di 227,27 ognuna; Infine, se l’ISEE supera i 40mila euro (o se non viene consegnato alcun ISEE) il tetto massimo del bonus sarà di 1.000 euro. In questo caso verranno erogate 11 rate mensili del valore di 136,37 ognuna.

Dunque, ad oggi non esiste un requisito che esonera dal beneficiare di questo bonus. Infatti, può essere ottenuto anche senza dover presentare l’ISEE.

Bonus nido 2022: a chi è rivolto?

Dopo aver definito cos’è il bonus nido e quali sono gli importi relativi a tale bonus facciamo chiarezza sui suoi beneficiari.

Tutti i genitori che decideranno di richiedere tale bonus dovranno rispettare obbligatoriamente alcuni requisiti:

Possedere la cittadinanza italiana o di uno stato Europeo. In caso di cittadino straniero sarà necessario il permesso di soggiorno;

Essere residente in Italia;

Il bonus dovrà essere richiesto dal genitore che paga la retta, quindi colui che ha il figlio a carico;

Per poter beneficiare del bonus è richiesta la convivenza con il minore;

Per coloro che mirano ad ottenere un’importo superiore ai 1.000 euro annui sarà richiesto l’ISEE.

Bonus nido: finirà nel 2022?

No, il bonus nido non terminerà con la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Tuttavia, alcune cose cambieranno.

Infatti, il bonus come lo conosciamo oggi andrà a confluire nell’assegno universale. Si tratta di un incentivo per tutti coloro che hanno figli a carico fino all’età di 21 anni.

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2022 abbandoneremo il bonus nido per come lo conosciamo.

Si ricorda che per quanto riguarda l’assegno universale esso potrà essere richiesto a partire dal settimo mese di gravidanza. Anche in questo caso sarà necessario l’ISEE per avere un sussidio superiore alla minima consentita.

Ovviamente l’assegno unico potrà essere richiesto da quante più persone possibili per aiutarle. Infatti, potranno richiederlo sia gli autonomi che i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, sarà attivo anche per coloro che si trovano senza lavoro e per tutte le altre categorie di persone, a patto che rispettino i requisiti richiesti.

Dunque, anche se il bonus nido vero e proprio non sarà più erogato dall’INPS nel 2022, è bene ricordare che esistono gli aiuti regionali.

Infatti, i Comuni di alcune regioni italiane (che approfondiremo nel dettaglio tra poco) hanno già pubblicato i bandi per aderire a delle forme di sostegno economico.

Infatti, si tratta di sussidi dedicati ai bambini da zero a tre anni che frequentano la scuola. In questo modo si cercherà di ridurre le tasse scolastiche.

Ma quindi, in quali Regioni è già possibile richiedere il bonus nido 2022?

Attualmente le regioni che hanno già pubblicato il bando per accedere a tale sussidio sono cinque: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Puglia.

Nonostante le altre Regioni italiane non abbiano ancora comunicato alcun aggiornamento, non è da escludere che anche loro apriranno dei bandi per il medesimo motivo.

Proprio per questo è sempre consigliabile tenere sotto controllo il portale online dedicato ai bandi per ogni Regione italiana.

Vediamo ora nel dettaglio tutte le iniziative avviate dalle diverse Regioni che hanno già pubblicato i bandi.

Bonus nido 2022: il caso dell’Emilia Romagna

La prima Regione che andremo ad analizzare è l’Emilia Romagna. Infatti, la Regione ha stanziato 25,5 milioni di euro per sostenere il bonus nido. L’iniziativa è al suo terzo anno di vita e si chiama Al nido con la Regione.

Dunque, ricordiamo che tale iniziativa era già presente da tre anni, quindi anche mentre l’INPS erogava il bonus nido.

Questa misura è stata messa a punto dalla Giunta Regionale per ottenere due obiettivi precisi:

Ridurre drasticamente i costi per l’iscrizione ai nidi per i bambini di età compresa tra 24 a 36 mesi;

Sostenere e dare maggiore qualità al servizio educativo per i bambini.

I fondi vengono ripartiti tra i 223 Comuni dell’Emilia Romagna e, per quanto riguarda l’assegnazione, vi sono alcuni requisiti da rispettare.

Il primo è avere un figlio di età compresa tra zero e tre anni, ovviamente. Inoltre, tale bambino dev’essere iscritto regolarmente presso un asilo, sia pubblico che privato.

Inoltre, come secondo requisito rientra l’ISEE. Infatti, per poter accedere al bonus nido 2022 dell’Emilia Romagna è necessario possedere un’ISEE inferiore o uguale a 26mila euro.

Per tutti coloro che possiedono un figlio affetto da disabilità, l’importo del bonus sarà maggiorato. Lo stesso accadrà per tutti coloro che risiedono in zone rurali della Regione.

Bonus nido 2022: la proposta del Friuli Venezia Giulia

Anche la Regione del Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il bando per consentire alle famiglie di accedere al bonus nido per il 2022.

Inizialmente la scadenza del bando era fissata a maggio di quest’anno. Tuttavia, sul sito è ancora possibile inoltrare la propria richiesta per il prossimo anno scolastico.

Anche in questo caso il sussidio è progettato per alleggerire le famiglie dall’incombente peso delle tasse scolastiche.

Ovviamente esistono alcuni requisiti da rispettare anche in questa Regione. Si tratta di:

Essere residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 12 mesi. Oppure lavorare nella Regione da almeno 12 mesi;

Secondo requisito riguarda l’ISEE che deve essere inferiore o uguale a 50mila euro.

Si ricorda anche che i bambini per i quali viene effettuata la richiesta devono risultare iscritti all’asilo, sia pubblico che privato.

Inoltre, nel caso in cui si abbia più di un figlio, la domanda dovrà essere presentata per ogni bambino in via telematica.

Bonus nido 2022: cosa succede in Lombardia?

Eccoci arrivati al caso della Lombardia. Come si sta comportando questa Regione per il bonus nido 2022? Ti rispondo subito.

La Regione Lombardia ha stanziato 10 milioni di euro per l’iniziativa Nidi gratis 2021-2022. In questo caso la Regione concede tutta la libertà di azione ai Comuni. Infatti, saranno proprio i singoli Comuni che dovranno presentare un bando per consentire l’accesso a tale iniziativa.

Anche in questo caso esistono alcuni requisiti da dover rispettare per accedere a tali agevolazioni. Si tratta di:

Avere la residenza nel Comune nel quale si sta presentando la richiesta;

Avere un figlio di età compresa tra zero e tre anni che sia regolarmente iscritto all’asilo nido, sia pubblico che privato;

Requisito ISEE: esso non deve superare i 20mila euro;

Infine, ultimo requisito è quello di dover pagare una retta mensile superiore a 272,72 euro.

Anche in questo caso, se si è genitori di più bambini, dovranno essere inviate più domande in via telematica. Attualmente nessuno può ancora richiedere il bonus in quanto si sta attendendo l’adesione da parte dei comuni.

Bonus nido 2022: focus sul Piemonte

Penultima Regione che, ad oggi, ha attivato un bonus nido per il 2022 è il Piemonte.

In questo caso, la Regione ha stanziato 12 milioni per tutti i bambini compresi tra zero e tre anni di età.

Al momento a richiedere il contributo sono i Comuni. Tuttavia, in seguito saranno le famiglie a dover effettuare la richiesta di adesione al bonus.

Inoltre, i requisiti non sono ancora del tutto noti in quanto devono essere fissati dai diversi Comuni piemontesi. Una volta caricati i bandi per ogni comune si potranno visualizzare anche i requisiti richiesti.

Stando alle linee guida fornite dalle altre Regioni possiamo ipotizzare che per poter aderire a tale bonus sarà necessario avere un figlio di età compresa tra zero e tre anni regolarmente iscritto all’asilo nido sia pubblico che privato. Inoltre, si ipotizza un secondo requisito ISEE.

Bonus nido 2022: vediamo cosa accade in Puglia

Infine, vediamo come si sta muovendo la Regione Puglia in relazione al bonus nido per il 2022.

Infatti, la Puglia ha messo a disposizione 50mila euro per finanziare i voucher conciliazione per tutte le famiglie con bambini di età compresa tra zero e tre anni.

Anche in questo caso ricordiamo i requisiti da rispettare per accedere al bonus: