Bonus no ISEE anche nel mese in corso. Tutte le famiglie potranno ricevere 300 euro presentando domanda entro il 31 maggio 2022. Ecco i requisiti da rispettare per richiederlo subito e tutte le ultime novità al riguardo.

Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo. Seppure la conferma sia arrivata in ritardo, il Bonus no ISEE da 300 euro ora è richiedibile. Ma di quale agevolazione stiamo parlando? Del gettonato Bonus PC.

La Legge di Bilancio 2022, in verità, aveva stemperato i malumori circa un’ipotizzata mancanza del Bonus PC da 300 euro, dando l’ok al secondo step del programma di digitalizzazione tutto italiano. Tuttavia, mancavano all’appello delle vere e proprie agevolazioni pensate per i privati.

In una prima fase, infatti, la priorità sull’attivazione del Bonus no ISEE è stata data alle imprese, mentre tutte le famiglie sono rimaste con un pugno di mosche in mano, almeno fino a quando non si è fatta avanti Infratel.

L’infrastruttura e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.a, società in house per il Ministero dello Sviluppo Economico, ha però rimediato al danno mettendo a disposizione di tutte le famiglie un Bonus senza ISEE da 300 con l’obiettivo di agevolare le spese necessarie per l’attivazione di una connessione internet veloce.

Ed ecco che il Bonus PC potrà essere richiesto anche dalle famiglie, senza alcun limite patrimoniale e reddituale. In altre parole, tutti i nuclei familiari, ovviamente in possesso di specifici requisiti, potranno acceder al Bonus da 300 euro a prescindere dall’ISEE.

Occhio, però, alla scadenza: la data da segnare sul calendario per non lasciarsi scappare questa ghiotta opportunità è quella del 31 maggio 2022.

Ma passiamo subito ad analizzare quali sono le condizioni da rispettare per beneficiare del Bonus senza ISEE da 300 euro, come funziona nello specifico e le modalità di presentazione delle domande.

Bonus no ISEE da 300 euro, a tutte le famiglie un voucher di sconto: ecco la novità

Come anticipato in apertura di articolo, il nuovo Bonus PC prossimo alla scadenza fa parte di un ampio progetto voluto dall’esecutivo italiano per il potenziamento del programma di digitalizzazione avviato sul territorio della penisola.

Un ampio disegno inaugurato nel 2020 con la messa a punto di una misura reputata capace di incentivare la diffusione capillare dei dispositivi informatici in Italia: un vero e propri Bonus Pc pensato per venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie a basso reddito, impossibilitate a sostenere i costi, molto spesso onerosi, legati all’acquisto di un personal computer.

La misura, però, era completamente diversa dal Bonus no Isee da 300 euro attuale sempre rivolto alle famiglie. Garantiva, infatti, un voucher di sconto da utilizzare all’atto di acquisto del PC, ma solo ai nuclei familiari con valori ISEE sotto i 20.000 euro.

E l’importo era più che generoso. Rispettati i requisiti, i beneficiari potevano usufruire di una riduzione sul prezzo di listino del nuovo apparecchio acquistato fino a 500 euro.

La novità maggiore del Bonus no ISEE da 300 euro riguarda il suo funzionamento. Mentre il Bonus PC degli anni passati permetteva l’acquisto di svariati dispositivi (notebook, laptop, tablet), il Bonus in scadenza il 31 maggio 2022 non agevola più le spese di acquisto di tali strumenti.

Bonus no ISEE, a tutte le famiglie 300 euro: come funziona

Abbiamo concluso il paragrafo precedente con un quesito a cui daremo subito una risposta. Se il Bonus PC 2022 senza ISEE si differenzia da quello del 2020 viene spontaneo chiedersi allora come funziona.

Il Bonus no ISEE da 300 euro richiedibile entro la fine di maggio, altrimenti conosciuto con il nome di Bonus Internet veloce, si allontana completamente dalla misura passata sotto più aspetti.

Innanzitutto, potrà essere richiesto da tutte le famiglie a prescindere dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

In secondo luogo, lo si potrà utilizzare esclusivamente per l’attivazione di una connessione internet o per aumentare la velocità di quella già a disposizione.

Attenzione ad un particolare: lo sconto verrà applicato alle famiglie solo se viene stipulato un contratto di connessione con almeno 30 Mbps di velocità in download. Soglie inferiori a questa portano ad essere esclusi dal Bonus no ISEE da 300 euro.

Bonus Pc no ISEE da 300 euro: a tutte le famiglie? Ecco a chi spetta e i requisiti da rispettare

Se non disponi di internet veloce, o vuoi semplicemente potenziare la velocità dei download di una connessione già in tuo possesso, il Bonus Pc no ISEE da 300 euro fa al caso tuo.

Come tutti i Bonus attivi e richiedibili nel 2022, però, non tutti potranno accedere all’agevolazione. A chi spetta?

A prescindere all’ISEE, tutte le famiglie potranno usufruire dello sconto fino a 300 euro sull’attivazione di una rete internet veloce.

I nuclei familiari potranno quindi richiederlo a prescindere dal proprio stato reddituale o patrimoniale. Questa condizione, però, non va interpretata come un’assenza di vincoli e regole, tutt’altro: solo rispettando appositi requisiti si potrà ottenere il Bonus senza ISEE da 300 euro.

Qualcosa è già stato anticipato: le famiglie potranno avvalersi del Bonus no ISEE da 300 euro solo stipulando un nuovo contratto per una connessione internet veloce, non inferiore ai 30 Mbps in download.

Altro requisito imprescindibile riguarda la durata del contratto stesso che dovrà essere biennale.

Bonus no ISEE da 300 euro: poco tempo per le famiglie? Ultime novità sulla scadenza

C’è una data che le famiglie interessate al Bonus Pc da 300 euro devono fissare in agenda. Più volte nel corso dell’articolo abbiamo menzionato la scadenza del 31 maggio 2022.

Considerato che il Bonus no ISEE per internet veloce non è ancora attivo, viene da chiedersi cosa accadrà alla fine del mese. Nulla a che vedere la presentazione di eventuali domande per accedere al beneficio, chiariamolo subito.

Al 31 maggio 2022 si chiuderà la consultazione pubblica aperta da Infratel per raccogliere le preferenze delle famiglie su Bonus internet veloce da attivare a breve.

In altre parole, Infratel sottopone le una serie di quesiti agli interessati al Bonus no ISEE. Viene chiesto, ad esempio, se i 300 euro sono sufficienti, oppure la modalità di erogazione preferita.

In attesa di attivazione del Bonus internet senza ISEE, pertanto, si potranno inviare le risposte a questa sorta di questionario all’indirizzo voucher@infratelitalia.it entro, appunto, il 31 maggio 2022.

Bonus internet veloce, 300 euro alle famiglie senza ISEE: quando inviare le domande?

La risposta alla domanda “quando presentare le domande per accedere al Bonus no ISEE da 300 euro” è già stata fornita nel precedente paragrafo.

Nessuna indicazione in questo senso può essere data alle famiglie interessate al contributo, poiché tarda ad arrivare il decreto attuativo del MISE. Si possono avanzare soltanto delle ipotesi.

Essendo il Bonus Pc per internet gestito da Infratel, molto probabilmente lo sconto pari a 300 euro verrà applicato al momento al momento dell’attivazione del contratto per la connessione veloce scelta. Un po' come avviene per il Bonus Internet pensato per le imprese.

Bonus no ISEE a tutte le famiglie: spettano 300 euro? Ecco le ultime sugli importi

Nell’incertezza rimane anche l’effettivo importo che verrà erogato alle famiglie beneficiarie per l’attivazione di una connessione internet veloce.

I 300 euro di Bonus no ISEE indicati nell’articolo scaturiscono da una media dei piani proposti da diversi provider operanti in Italia.

Stando alle ultime stime fatte da Infratel, il Bonus da 300 euro servirà a tamponare solo la metà dei costi richiesti per l’attivazione di una rete veloce.