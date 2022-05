Il bonus occhiali 2022 prevede non solo una detrazione per l'acquisto di dispositivi da vista, ma anche per le visite oculistiche! Potrai scegliere se richiedere la detrazione fiscale o direttamente uno sconto di 50 euro, ma con l'ISEE! Scopri come fare domanda online!

Il bonus occhiali 2022 diventa ora sempre più ricco!

Se fai domanda online, oltre al semplice acquisto di lenti a contatto od occhiali da vista, il bonus permette di avere un forte sconto anche per le visite specialistiche, come quelle presso il tuo oculista di fiducia.

Questo bonus è sempre più richiesto negli ultimi mesi, anche grazie all'opzione "senza ISEE", ovvero alla possibilità di avere questo sconto anche senza presentare l'attestazione ISEE in corso di validità.

Va detto però che l'opzione "senza ISEE" garantirebbe solo uno sconto fiscale, pertanto potrai ricevere solo un credito d'imposta, e solo se supererai una certa aliquota fiscale.

Fortunatamente siamo in tempo di Modello 730, così avrai modo di ricevere direttamente lo sconto in tempi brevi. Ma lo vedremo meglio nel corso dell'articolo come fare.

Bonus occhiali 2022 domanda online anche per le visite mediche: ecco come funziona!

Il bonus occhiali 2022 prevede già di per sé o un rimborso fiscale del 19% se hai acquistato un nuovo paio di occhiali da vista o una confezione di lenti a contatto. Oppure un rimborso di 50 euro nel caso in cui lo si richieda attraverso la presentazione di un ISEE in corso di validità.

Stavolta però alla domanda online si aggiunge un'altra spesa grazie alla quale potrai beneficiare di una maggiorazione per l'attuale bonus occhiali 2022: le visite oculistiche.

Se hai effettuato una o più visite specialistiche, per esempio di tipo oculistico, potrai avere un'ulteriore detrazione fiscale, sempre in sede di compilazione del Modello 730/Redditi.

E' un'aggiunta fiscale che nel complessivo può garantirti un credito d'imposta decisamente più consistente, rispetto al semplice acquisto di un paio di occhiali o di lenti a contatto.

Nel corso degli ultimi anni la popolazione italiana ha avuto un sensibile aumento di casi di soggetti affetti da malattie oculari. A titolo d'esempio, solo per quanto riguarda la miopia, in Italia sono stati accreditati ben 18 milioni di soggetti.

Inoltre, con la crisi economica peggiorata tra stagflazione e crisi russo-ucraina, ci mancherebbe ritrovarsi a fine anno con un prelievo fiscale superiore.

Infatti facciamo attenzione adesso a come ottenere questo super sconto!

Bonus occhiali 2022: ecco come ottenere il super sconto!

Il bonus occhiali 2022 potrà essere richiesto in formato "domanda online" solo ed esclusivamente per i seguenti acquisti o servizi:

occhiali da vista, comprensiva di lente e montatura;

da comprensiva di lente e montatura; lenti a contatto (di tipo giornaliero, mensile ecc.);

a (di tipo giornaliero, mensile ecc.); visite mediche specialistiche presso un oculista.

Su quest'ultimo servizio si presume che la visita specialistica debba essere condotta da un oculista/oftalmologo, e non da un optometrista, figura professionale non medica adibita alla prescrizione di lenti correttive.

Inoltre, nel caso di occhiali da vista e lenti a contatto, non si avrà diritto al bonus occhiali 2022 qualora si provveda all'acquisto di occhiali da sole senza lenti graduate, o lenti a contatto non graduate ma solo colorate.

Inoltre, essendo considerate come "spese sanitarie", si dovrà provvedere al pagamento solo per modalità rintracciabile, quindi attraverso:

bancomat,

carta di credito,

di credito, bonifico bancario.

Non si potrà avere questa detrazione in caso di pagamento con contanti. Ma, come segnala informazioneoggi.it, è prevista un'eccezione, nel caso di farmaci, dispositivi medici o prestazioni rilasciate da servizi accreditati al Servizio Sanitario Nazionale.

Per sicurezza, in sede di domanda online, consigliamo a tutti i potenziali richiedenti di conservare tutti i documenti, quali fatture, prescrizioni e quietanze di pagamento, specie se il pagamento per l'acquisto di tale merce o per quella specifica visita è prevista dalla legge.

Bonus occhiali 2022: chi avrà diritto al super sconto con la domanda online?

Il bonus occhiali 2022 è previsto solo per chi o detiene un'attestazione ISEE in corso di validità, o per chi ha deciso per la detrazione fiscale direttamente nel Modello 730/Redditi.

Nel primo caso, il bonus occhiali 2022 sarà solo di 50 euro, e si potrà richiedere soltanto se hai ricevuto dal 1 gennaio 2022 la nuova attestazione ISEE.

E se tale attestazione non supera i 10.000 euro.

Teoricamente poco meno del 60% della popolazione abitante potrebbe richiederlo, stando a quanto descritto in questo report ISTAT.

E' una soluzione che potrebbe essere apprezzata, dal momento che si parla di un rimborso immediato, senza dover venire commutato in una detrazione fiscale, e quindi in un credito d'imposta.

D'altro canto, significherebbe aver già presentato i propri documenti (DSU, Certificazione Unica, giacenza media e saldo dei conti...) presso il tuo CAF di riferimento.

E avere anche la fortuna di ritrovarsi con un ISEE inferiore a 10.000 euro.

Per alcuni provider di servizi bancari è già disponibile la documentazione attinente all'ISEE, così da facilitarti le tempistiche per la presentazione e per la certificazione dell'attestato.

Altrimenti non avrai modo di avere questo bonus occhiali 2022 in formato "rimborso". Anche perché, come alternativa, c'è appunto la cosiddetta "opzione senza ISEE".

Bonus occhiali 2022: ecco come fare domanda online per l'opzione senza ISEE!

Il bonus occhiali 2022 è richiedibile con la domanda online nel caso in cui lo si richieda anche senza presentare l'attestazione ISEE.

Però, come già abbiamo detto in precedenza, se non avrai modo di presentare l'ISEE, dovrai accontentarti di una detrazione fiscale.

In questo caso, dovrai accedere alla tua area riservata, presso il sito dell'Agenzia delle Entrate. E' necessario avere a disposizione uno dei seguenti strumenti di identificazione digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

CIE (Carta d'Identità Elettronica),

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta fatto accesso, se non hai ancora provveduto al Modello 730, e hai da poco ricevuto il pre-compilato, dovrai provvedere alla compilazione della sezione I presente nel quadro E di "Oneri e Spese", ovvero la sezione "Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, del 19%, 26%, 30%, 35%, 90%", andando per la precisione al rigo E1, colonna 2.

Ma questo varrà solo per il modello 730, previsto per lavoratori dipendenti e pensionati.

Diversamente, se hai da provvedere al Modelli Redditi PF, dovrai trascrivere le spese al rigo RP1, colonna 2, sezione I del quadro RP. Le titolazioni sono le medesime del Modello 730, cambia solo il posizionamento all'interno della modulistica.

Attenzione però. Tali spese potranno avere la detrazione solo se supereranno la franchigia di 129,11 euro.

Altrimenti niente detrazione, e dovrai accontentarti dello sconto da 50 euro.

Bonus occhiali 2022: problemi con lo sconto da 50 euro! Ma quando arriva?

Il bonus occhiali 2022 ha qualche problema in merito alla prima opzione, quella dello sconto da 50 euro.

Per tutti coloro che non hanno provveduto alla domanda online presso l'Agenzia delle Entrate, bisognerà aspettare ancora un po', dal momento che, come ricorda Alessia Seminara nel suo articolo, non c'è ancora chiarezza su quando verrà erogato.

Si parla di un codice QR code, alla stregua di un Cashback 2022, che si potrà utilizzare al momento dell'acquisto degli occhiali o delle lenti da vista, così come per il pagamento della visita specialistica.

Oppure di una copertura diretta per gli esercenti e i medici specialistici, che auto-sconteranno la prestazione per poi richiederla successivamente facendo domanda online ad un prestabilito sito web istituzionale. Come già s'è fatto col Bonus Terme.

Bisognerà attendere ulteriori conferme sul bonus occhiali 2022 da parte del Governo Draghi, o anche solo in sede di question time presso la Camera, come accaduto recentemente in merito alla questione spinosa dei bonus Casa.