Gli anni passano, ma alcune misure restano. Stiamo parlando del bonus occhiali che è stato prorogato anche per il 2022. Ma in cosa consiste questo bonus? Ebbene, si tratta di un’agevolazione prevista dal Governo per supportare tutti coloro che hanno bisogno di acquistare occhiali o lenti a contatto. Ovviamente, non stiamo parlando di un bonus rivolto a tutti i cittadini italiani in modo indistinto, ma solo a coloro che presentano un reddito inferiore alla soglia di 10.000 euro. Il Bonus occhiali 2022 è stato denominato anche bonus vista ed è dedicato sia a coloro che hanno la necessità di acquistare occhiali e lenti a contatto nel 2022, sia a coloro che hanno già sostenuto tale spesa. Come abbiamo già sottolineato, non si tratta di un’agevolazione del tutto nuova. Infatti, facciamo riferimento ad un bonus che era già presente nella Legge di Bilancio per il 2021 che ora è stato introdotto anche nella Legge di Bilancio per il 2022. Ma come funziona il bonus occhiali nel 2022? E come si può fare per averlo? Andiamo a rispondere a queste domande nel corso dell’articolo di oggi. Bonus occhiali 2022: beneficiari ed importo erogato! Iniziamo la nostra analisi del Bonus occhiali 2022 parlando subito di chi può beneficiare di questa agevolazione. Ebbene, il Bonus occhiali 2022 si rivolge a coloro che hanno acquistato dei nuovi occhiali o delle lenti a contatto nel 2021 oppure nei due anni successivi. Come abbiamo sottolineato nell’introduzione del nostro articolo, si tratta di un’agevolazione che non si rivolge a tutti indistintamente, ma che ha dei beneficiari ben specifici. Per identificare tali beneficiari possiamo andare a guardare il reddito del soggetto richiedente deve essere inferiore a 10.000 euro. Attenzione: il reddito da guardare deve riferirsi all’anno in corso. Questo vuol dire che non basterà presentare l’ISEE, ma sarà richiesta la DSU, ossia la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Ma accedendo al Bonus occhiali 2022, di quali importi abbiamo diritto? Ora che abbiamo compreso quali sono i beneficiari di questa agevolazione che consente uno sconto su occhiali o lenti a contatto, andiamo a conoscere più nel dettaglio gli importi di tale sconto. Ebbene, coloro che riusciranno ad ottenere il Bonus occhiali 2022 riceveranno un voucher di 50 euro che può essere utilizzato come sconto immediato al momento dell’acquisto. Attenzione: è bene sottolineare che facciamo riferimento ad occhiali da vista oppure a lenti a contatto correttive. Dunque, restano esclusi dalla misura gli acquisti relativi ad occhiali da sole oppure lenti a contatto colorate. Bonus occhiali 2022: come averlo? Il Bonus occhiali 2022 fa per te? Allora scendiamo più nel dettaglio ed andiamo a comprendere come tale bonus può essere ottenuto. Le regole per poter beneficiare di questa agevolazione sono contenute nell’articolo 1 della Legge n.178/2020. Infatti, all’interno di tale legge sono espresse chiaramente tutte le regole necessarie per richiedere gli occhiali. Ma a quanto ammonta il fondo totale per il Bonus occhiali 2022? Ebbene, devi sapere che per finanziare tale bonus sono stati messi a disposizione ben 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 2021 ed il 2023. L’obiettivo? Molto semplice ed intuitivo. Infatti, si tratta di garantire e sostenere la tutela della vista anche in un periodo economicamente difficile come quello caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. Ancora non abbiamo alcuna certezza circa le modalità attraverso le quali potrà essere richiesto il bonus. Infatti, nonostante sia presente una legge a disciplinarlo, manca ancora l’approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale approvazione e le relative informazioni arriveranno presto. Tuttavia, per il momento, possiamo ipotizzare che andremo incontro ad una modalità di richiesta telematica del bonus. Essa potrà avvenire o sul portale istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze oppure tramite un sito ad hoc realizzato per il Bonus occhiali 2022. Bonus occhiali 2022: quali sono le attuali certezze? Come abbiamo capito, non essendo ancora disponibile una legge che disciplini le regole relative alla richiesta e all’utilizzo del bonus, non abbiamo tantissime certezze. Eppure, qualcosa di sicuro c’è. Innanzitutto sappiamo che, sicuramente, tale agevolazione sarà valida per tutti gli acquisti di occhiali e lenti a contatto correttive effettuati tra il 2021 ed il 2023. Inoltre, altra importante informazione da conoscere è che si tratta di una misura concessa fino ad esaurimento fondi. Dunque, come ormai sappiamo bene, potrebbe esaurirsi molto prima della sua scadenza prefissata. Ovviamente, potranno esserci dei rifinanziamenti della misura, ma di questo non abbiamo ancora nessuna notizia. Per quanto riguarda la domanda sappiamo che dovrà essere effettuata in via telematica, ma non conosciamo ancora la piattaforma predisposta. In linea di massima, le ipotesi sono due: direttamente dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze oppure tramite la creazione di un sito ad hoc per il Bonus occhiali 2022. Infine, sarà necessario essere in possesso dello scontrino fiscale per dichiarare di avere veramente acquistato il prodotto. Bonus occhiali 2022: come funziona la detrazione dell’IRPEF? È bene sottolineare un altro beneficio. Ossia, quando parliamo di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, stiamo facendo riferimento a degli acquisti che possono essere dedotti dalle tasse da pagare. Infatti, tutti i cittadini italiani che effettuano tali acquisti possono usufruire di una detrazione fiscale IRPEF del 19% al momento della Dichiarazione dei Redditi. Ricorda: la detrazione deve essere calcolata al netto della franchigia prevista di 129,11 euro. Ma per quale motivo possiamo detrarre il costo degli occhiali e delle lenti a contatto? Ebbene, anche in questo caso si tratta di una risposta molto semplice, te lo spiego subito. Infatti, i costi relativi all’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive rientrano nelle spese mediche. Una volta che il totale delle spese mediche sostenere nel corso dell’anno supera la franchigia di 129,11 euro, si potrà ottenere la detrazione fiscale. Attenzione: questa misura si applica senza operare alcuna distinzione tra i cittadini che ne fanno richiesta. Per ottenere tale detrazione ci sono però delle condizioni da rispettare obbligatoriamente. Infatti, abbiamo detto che non vengono fatte distinzioni di tipo reddituale tra i cittadini che inviano la domanda, ma ci sono comunque dei requisiti da rispettare. Molto semplicemente, bisognerà utilizzare mezzi di pagamento tacciabili per poter usufruire della detrazione. Ad esempio? Carte di credito, di debito, bonifici bancari o postali. Tuttavia, c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in contanti. Vediamo meglio come poter sfruttare tale possibilità. Come abbiamo ampiamente ricordato, gli acquisti previsti dal Bonus occhiali 2022 rientrano nella categoria delle spese mediche. Dunque, per comprendere a pieno il nostro discorso, è bene sottolineare che le “spese mediche” rientrano in una categoria che fa eccezione alla regola della tracciabilità dei pagamenti per ottenere una detrazione (lo stesso vale per le prestazioni sanitarie, infatti). Questo vuol dire che anche gli occhiali da vista o le lenti correttive incluse nel Bonus occhiali 2022 possono essere pagati utilizzando il denaro contante mantenendo il diritto alla detrazione fiscale. Ovviamente, bisognerà essere in possesso della fattura o dello scontrino fiscale per attestare l’avvenuto acquisto ed il suo pagamento.

