Bonus occhiali da vista torna anche nel 2022! Esatto, tutto ciò è stato previsto dal Governo Draghi con l’approvazione della Legge di Bilancio per il nuovo anno. Ma quando arriva? Come facciamo ad ottenerlo? E, soprattutto, si rivolge a tutti? Vieni a scoprire le ultime sul Bonus Occhiali qui!

Torna il Bonus Occhiali anche nel 2022!

Infatti, come sappiamo, mai come in questi anni un’agevolazione del genere può essere utile.

Per quale motivo? Ti spiego subito le ragioni. Con l’arrivo della pandemia da Covid-19 la nostra modalità di lavoro è cambiata moltissimo e siamo passati al lavoro da remoto.

In questo modo, i nostri occhi sono sempre più affaticati a causa del pc e delle conferenze.

Lo stesso si può dire per i giovani studenti che hanno dovuto affrontare molti mesi di didattica a distanza.

Insomma, diciamo che la pandemia ha messo a dura prova i nostri occhi e le problematiche che si possono ricondurre alla sfera della vista non sono state certo poche.

E quindi? Il Governo Draghi ha deciso di intervenire?

Ebbene sì. Infatti, con la nuova Legge di Bilancio per il 2022 viene rifinanziato il Bonus Occhiali.

Le domande circa l'agevolazione sono molte, come: Quando arriverà? Chi può beneficiarne? O ancora, conviene questa agevolazione?

Se vuoi delle risposte, leggi l'articolo!

Cos'è il Bonus Occhiali da vista 2022?

Come sappiamo, l'agevolazione in questione ha ottenuto un rinnovo anche per l'anno in corso. Ma prima, dobbiamo capire cos'è.

Tramite questo bonus le persone possono coprire le spese effettuate per l’acquisto di:

Occhiali da vista

Lenti a contatto.

Ovviamente, come tutti gli altri bonus che sono stati emanati nel corso di questi anni, anche il Bonus Occhiali fa riferimento in primis a coloro che hanno un reddito basso.

In che senso? Beh, non tutti potranno beneficiare del bonus occhiali. Infatti, in seguito andremo a comprendere più nel dettaglio chi saranno i beneficiari.

Tuttavia, è bene sottolineare fin dal principio che chi otterrà il Bonus Occhiali e chi no verrà deciso dall’ISEE.

Ma cosa succederà a coloro che potranno ottenere il Bonus Occhiali? Semplice! I soggetti beneficiari di questa misura riceveranno la possibilità di utilizzare un buono dal valore di 50,00 €.

Attenzione però: come abbiamo sottolineato non tutti gli acquisti saranno ammessi. Infatti, vedremo successivamente che non si può comprare tutto ciò che si desidera.

I requisiti del Bonus Occhiali: quali sono?

Come avevamo preannunciato nel corso del paragrafo precedente, non tutti potranno beneficiare del buono offerto dal Bonus Occhiali da vista!

Ricorda: non si tratta di un bonus nuovo al 100% pensato per il 2022 dal Governo Draghi.

Infatti, il Bonus Occhiali era previsto anche nella Legge di Bilancio per il 2021, anche se è stato caratterizzato da diversi problemi. Ritardi, mancanza del decreto attuativo. Insomma, diverse problematiche che hanno influito sulla buona riuscita dell'agevolazione.

Tornando a noi, chi sono i beneficiari del Bonus Occhiali da vista nel 2022?

Beh, come abbiamo sottolineato sarà l’ISEE a decretare coloro che potranno godere del voucher di sconto sull’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto.

Dunque, se non possono beneficianre tutti, chi può farlo? La risposta è chiara: solo coloro che hanno un ISEE sotto i 10.000 euro!

In questo modo, come sempre accade nelle erogazioni dei bonus, si andranno ad agevolare tutti coloro che hanno una situazione economica meno florida.

Attenzione però: quando parliamo di ISEE per il Bonus Occhiali facciamo riferimento a quello dell’anno in corso e, di conseguenza, sarà necessario presentare la DSU.

Cosa si può comprare con il Bonus Occhiali 2022?

Come abbiamo già sottolineato più di una volta, non tutti potranno utilizzare il Bonus Occhiali 2022 e, soprattutto, non per tutti gli acquisti.

Infatti, in base a quanto stabilito dal Governo, tale agevolazione potrà essere sfruttata per acquistare occhiali da vista e lenti a contatto correttive.

Inoltre, abbiamo anche visto che il Bonus Occhiali non si rivolge indistintamente a tutti, quindi non è una misura universale. Al contrario, per utilizzare tale sussidio sarà necessario presentare l’ISEE dell’anno in corso.

Tuttavia, abbiamo detto cos’è ammesso nel Bonus Occhiali, di conseguenza le categorie di acquisti non comprese potrebbero essere palesi.

Tuttavia, al fine di garantire una maggiore chiarezza, è doveroso ribadire che acquisti come occhiali da sole oppure lenti a contatto colorate non possono essere ammesse nel Bonus Occhiali.

Le problematiche del Bonus Occhiali 2021 ci saranno nel 2022?

Una domanda che, ovviamente, sorge spontanea a molti. Infatti, devi sapere che nel corso del 2021il Bonus Occhiali ha impiegato moltissimo tempo ad entrare in auge, sebbene fosse stato riconosciuto dalla Legge di Bilancio.

Insomma, una bella promessa che però è rimasta una promessa a tutti gli effetti.

Infatti, tutti coloro che potevano beneficiarne rispettando i requisiti previsti dal bonus anche nel corso dello stesso anno, non hanno avuto la possibilità di sfruttare questa agevolazione.

La problematica? Beh, ovviamente la mancanza di un decreto attuativo che ha fatto rimanere per molto tempo in stallo il Bonus Occhiali.

Come si ottiene il Bonus Occhiali?

Funzionamento e requisiti compresi, ora come facciamo ad averlo?

Cioè, bisogna fare qualche richiesta o è un bonus automatico? Risposta abbastanza scontata se consideriamo che è necessario rispettare il requisito dell’ISEE.

Beh, diciamo che se hai dei problemi alla vista ed hai deciso di acquistare occhiali o lenti a contatto nel corso del 2021 potrai beneficiare del Bonus Occhiali nel 2022

Tutto ciò è stato stabilito dall'articolo 1 della Legge n.178/2020.

Tuttavia, pur sapendo in che modo tale bonus è stato normato, non possiamo spiegarvi con certezza come si può fare per ottenerlo.

La motivazione è piuttosto semplice: ad oggi non è ancora stata predisposta alcuna piattaforma per poter avanzare la richiesta relativa al Bonus Occhiali 2022.

Verrà messo a punto un sito dedicato oppure sarà consultabile direttamente da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pagamenti in contanti e Bonus Occhiali: sono concessi?

Come sappiamo, di norma, per poter accedere ad un’agevolazione prevista dal Governo è indispensabile pagare con un mezzo tacciabile.

Cosa intendiamo? Semplice! Un bonifico (bancario o postale) oppure per mezzo di carta di credito o di debito.

Tutto questo risulta essere valido per quasi la totalità dei Bonus presenti in Italia, da quelli dedicati alla ristrutturazione a quelli diretti al sostegno di famiglie e imprese.

Ebbene, anche nel caso del Bonus Occhiali da vista 2022 bisognerà per forza effettuare pagamenti con tali strumenti?

La risposta potrebbe stupirvi. Infatti, il Bonus Occhiali non prevede che venga effettuato un pagamento necessariamente con mezzi tracciabili.

Insomma, si può accedere all’agevolazione in questione anche se si decide di pagare gli occhiali o le lenti a contatto in contanti.

Ma come mai? Beh, non si tratta dell’unica prestazione che può essere pagata anche in contanti.

Davvero? Esattamente. Facciamo riferimento alla sfera delle spese mediche.

Ma quindi, come dimostrerò la spesa sostenuta?

Molto semplicemente non devi mai dimenticarti di conservare lo scontrino fiscale. Solo in questo modo potrai accedere alla detrazione prevista per il Bonus Occhiali.

Bonus Occhiali: quando parte?

Domanda logica. Infatti, come abbiamo sottolineato, anche lo scorso anno questo bonus sarebbe dovuto partire per tutti coloro che rispettavano i requsiti.

Eppure, tutto ciò non è avvenuto a causa di qualche piccolo problema legale: l'assenza del decreto attuativo.

Ad oggi, ancora non possiamo dare una data per il Bonus in questione, ma arriverà presto.