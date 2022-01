Come sappiamo, l'aumento dello smart working e l'utilizzo costante degli schermi porta dei problemi rilevanti per la nostra vista. Ebbene, per aiutare le persone che soffrono di problemi alla vista, il Governo ha deciso di riproporre il Bonus Occhiali anche nel 2022! Ma come ottenerlo? Scoprilo qui!

Chi lavora al computer lo sa particolarmente bene, l’esposizione prolungata agli schermi porta con sé molte conseguenze non proprio belle per i nostri occhi.

Inoltre, lo smart working ha incrementato ancora di più questa problematica.

In che modo? Beh, inutile negarlo. Lo smart working ci ha costretti a casa davanti agli schermi e, spesso, ha portato una difficile distinzione tra vita privata e vita lavorativa.

La conseguenza? Un minor rispetto degli orari di lavoro e molte ore passate davanti agli schermi del computer.

Ebbene, tutto ciò ha in qualche modo influito nell’aumento delle problematiche ricondotte alla vista.

Proprio per questo motivo il Governo ha deciso di mettere in campo il Bonus Occhiali, un’agevolazione che, per mezzo dell’Agenzia delle Entrate, prevede una detrazione su occhiali e lenti a contatto.

Ma è un’agevolazione del tutto nuova? In questo caso la risposta è no.

Infatti, il Bonus Occhiali era previsto anche all’interno della scorsa Legge di Bilancio.

Tuttavia, il Governo ha deciso di riproporlo.

Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona questo bonus e come bisognerà muoversi per ottenerlo!

Bonus Occhiali: la vista messa a dura prova dallo smartworking

Come abbiamo accennato in precedenza, è bene fare una breve introduzione circa i rischi di peggioramento della vista legati all’utilizzo prolungato dei dispositivi tecnologici.

Infatti, come afferma anche un articolo presentato sul sito dell’Humanitas, la salute degli occhi non deve essere presa sotto gamba.

Infatti, attualmente, a causa del lavoro da remoto le problematiche legate all’eccessivo utilizzo del pc si fanno sentire.

Come abbiamo affermato in precedenza, la causa di tutto ciò è spesso riconducibile al fatto che moltissime persone non riescono più a distinguere il lavoro dalla vita privata e, di conseguenza, si ritrovano a lavorare molto più di quanto dovrebbero.

Ed ecco per quali motivazioni è stato riproposto il Bonus Occhiali! Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona!

Bonus Occhiali 2022: come funziona la detrazione fiscale!

Come abbiamo affermato anche nell’introduzione di questo articolo, il Bonus Occhiali è stato pensato con l’obiettivo di aiutare quelle persone che devono acquistare occhiali e lenti a contatto per migliorare la vista.

Ebbene, stiamo parlando di un’agevolazione che consiste in una detrazione fiscale sulle spese sostenute in sede di Dichiarazione dei Redditi del 2022, con riferimento all’anno precedente, quindi il 2021.

Ma come funziona nello specifico? Dunque, tali detrazioni sono erogate nei confronti di coloro che hanno sostenuto spese per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto nel corso dell’anno scorso.

Infatti, anche se non si tratta di vere e proprie spese sanitarie, per mezzo del Bonus Occhiali esse vengono equiparate.

Attenzione: le motivazioni dell’istituzione del Bonus Occhiali sono molto semplici. Infatti, se non consideriamo i casi di esenzione, l’acquisto di occhiali e lenti a contatto rientra tra le spese maggiormente onerose.

Ebbene, per mezzo del Bonus Occhiali, dopo che le problematiche legate alla vista verranno accertate da un medico specializzato, le spese relative all’acquisto dei supporti visivi diventeranno a tutti gli effetti delle spese detraibili.

Come funzionerà? Beh, è molto semplice.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate si occuperà di richiedere i costi di tali spese al momento della Dichiarazione dei Redditi.

Attenzione: una condizione importante per ottenere le detrazioni previste dal Bonus Occhiali è che il prodotto acquistato abbia il marchio CE e che, di conseguenza, sia conforme alle direttive della Comunità Europea.

Cosa succederà dopo?

Ebbene, una volta che le spese previste dal Bonus Occhiali verranno inserite all’interno della propria dichiarazione dei redditi, si otterrà una detrazione IRPEF del 19% per l’importo eccedente alla franchigia di 129,11 euro.

Bonus Occhiali: chi sono i beneficiari?

Ora che abbiamo capito molto brevemente come funziona il Bonus Occhiali previsto per il 2022, andiamo a comprendere nel dettaglio chi potrà beneficiarne.

Dunque, abbiamo già detto precedentemente che il Bonus Occhiali fa riferimento a coloro che acquistano occhiali e lenti a contatto.

Ma si tratta di un sussidio rivolto a tutti?

In questo caso la risposta è negativa. Infatti, per poter beneficiare del Bonus Occhiali dovrai avere un reddito ISEE al di sotto dei 10.000 euro.

Ricorda: in questo caso facciamo riferimento all’ISEE dell’anno corrente. Di conseguenza, sarà necessario presentare anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Bonus Occhiali: quali sono gli importi?

Dopo aver compreso chi potrà beneficiare del Bonus Occhiali nel 2022, andiamo a definire in che misura.

In poche parole, parliamo di soldi.

Quindi, a quali importi possono accedere coloro che beneficiano del Bonus Occhiali?

Infatti, non tutti potranno beneficiare del bonus in questione in quanto impone dei requisiti specifici, ma chi riuscirà a rispettarli riceverà un voucher di 50 euro che potrà utilizzare al momento dell’acquisto.

Attenzione agli acquisti esclusi dal Bonus Occhiali!

Abbiamo parlato del Bonus Occhiali 2022 come di un bonus utile messo in campo dal Governo Draghi per aiutare le persone nelle spese relative ad occhiali e lenti a contatto.

Inoltre, come abbiamo compreso, non si tratterà di un incentivo rivolto a tutti i cittadini italiani, ma solo a quelli che rispettano determinati requisiti.

Ebbene, non abbiamo ancora detto una cosa importante, anche se poteva essere facilmente intuita.

Infatti, il Bonus Occhiali 2022 fa riferimento solo alle spese per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto a scopo correttivo.

Questo significa che rimangono esclusi gli acquisiti di lenti a contatto colorate oppure di occhiali da sole.

Bonus Occhiali: come fare per ottenerlo?

Ebbene, pensi che il Bonus Occhiali possa essere la soluzione adatta a te?

Hai problemi alla vista e hai acquistato occhiali o lenti a contatto nel corso del 2021?

Beh, allora andiamo a scoprire cosa bisogna fare per accedere al Bonus Occhiali 2022.

Per prima cosa è doveroso sottolineare che le regole per poter beneficiare di questa agevolazione sono contenute nell’articolo 1 della Legge n.178/2020.

Inoltre, devi sapere che il Governo ha messo a disposizione 5 milioni di euro tra il 2021 ed il 2023 per finanziare questo bonus che assicura una detrazione fiscale sull’acquisto di occhiali o lenti a contatto.

In questo modo, il Governo Draghi scende direttamente in campo per sostenere i cittadini italiani in un difficile periodo contrassegnato dal Covid-19.

Come si può richiedere il Bonus Occhiali? Non posso darti nessuna risposta a questa domanda.

La motivazione è molto semplice: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ancora non ha stabilito un iter per poter presentare la richiesta.

Di conseguenza, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di cambiamenti ma, per il momento, possiamo solo ipotizzare che verrà predisposto un sito ad hoc per la richiesta del Bonus Occhiali oppure che verrà usato direttamente il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Detrazione Bonus Occhiali: attenzione allo scontrino!

All’inizio del nostro articolo dedicato al Bonus Occhiali abbiamo parlato di come funziona la detrazione IRPEF.

Ebbene, come abbiamo sottolineato, tali esborsi rientrano nelle spese mediche e, di conseguenza, non è necessario che vengano utilizzati dei mezzi di pagamento tracciabili per avere accesso all’agevolazione.

Infatti, entro i limiti consentiti dalla legge è possibile anche effettuare il pagamento in contanti, in quanto la categoria delle spese mediche prevede ciò.

Tuttavia, c’è una cosa di fondamentale importanza che deve essere ricordata: lo scontrino fiscale o la fattura.

Infatti, se non sarai in possesso di uno di questi due documenti non potrai accedere alla detrazione fiscale applicata con il Bonus Occhiali.