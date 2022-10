Bonus occhiali in partenza. Il garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera allo schema per richiedere il contributo da 50 euro per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto fino al 31 dicembre 2023 e con questa soglia ISEE. Ecco a chi spetta il nuovo bonus occhiali, come funziona e quali sono i requisiti da rispettare.

Finalmente il via libera per il nuovo Bonus occhiali previsto dalla legge di bilancio 2022 ma inattivo fino a qualche giorno fa. L’agevolazione di 50 euro potrà essere richiesta da chi vorrà comprare un paio di occhiali da vista ma anche di lenti a contatto.

Da alcuni recenti dati circa l’80 % della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone ad alcuna visita.

Di questi il 40%, circa la metà non si reca dall’oculista e il 20% degli adulti acquista prodotti correttivi non adeguati. La situazione peggiora se si guarda ai bambini: 1 su 2 non ha mai fatto una visita oculistica.

Ad aggravare la situazione ci pensa il caro vita causato dalla crisi tra Russia e Ucraina che ha fatto lievitare i prezzi delle materie prime.

Questo nuovo Bonus, previsto nella legge di bilancio del 2022 fa tirare un sospiro di sollievo alle famiglie italiane. Circa 10 milioni di euro sono stati previsti per il finanziamento della misura per il 2022 e il 2023.

Oggi come oggi, vista la crisi economica che si ripercuote sui vari settori produttivi, comprare un nuovo paio di occhiali da vista o delle lenti a contatto è diventata una spesa quasi insostenibile, perché troppo onerosa.

Il voucher o rimborso da 50 euro diventa, perciò, un contributo molto atteso e ambito.

Ecco a chi spetta il nuovo Bonus occhiali, quali sono i requisiti ISEE e come presentare domanda.

Via libera al Bonus occhiali da parte del garante per la protezione dei dati personali. Il voucher o rimborso previsto dalla legge di bilancio è rimasto inattivo fino a qualche giorno fa. Si aspettava l’approvazione del garante sullo schema di decreto del Ministero della salute.

Il nuovo Bonus occhiali, in sostanza prevede l’erogazione di una tantum di 50 euro per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Previsto dall’ormai ex governo Draghi, è stato introdotto per sostenere la salute dei cittadini ma anche per ammortizzare le spese relative all’acquisto dei vari dispositivi medici, in particolare lenti a contatto e occhiali.

Naturalmente per poter usufruire del rimborso o del voucher è necessario rispettare alcune condizioni di acquisto e un limite ISEE.

Infatti, non tutti potranno godere del contributo sulle spese sostenute per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto. Per accedere al Bonus occhiali non si dovrà superare una specifica soglia ISEE, ossia 10.000 euro.

Superata tale soglia, non si potrà godere del voucher o rimborso di 50 euro previsto dalla misura.

Bonus occhiali da vista e lenti a contatto, quali spese sono coperte e quali escluse

Oltre al limite ISEE, il nuovo Bonus occhiali da 50 euro erogato sotto forma di voucher o rimborso non potrà essere utilizzato per tutti gli acquisti di occhiali e lenti a contatto effettuati fino al 31 dicembre 2023, ma sono previste delle spese ammissibili.

Innanzitutto, le spese devono far riferimento a lenti a contatto correttive e non di altra natura, tipo le colorate utilizzate ai soli fini estetici. Stessa cosa per gli occhiali, il Bonus occhiali da 50 euro non copre le spese per l’acquisto riguarda di occhiali da sole, anche se dotati di lenti graduate e correttive.

In estrema sintesi, non si potrà utilizzare il voucher da 50 euro per l’acquisto di lenti a contatto colorate e occhiali da sole (graduati e non).

Bonus occhiali, come presentare domanda

Ancora non si conoscono in maniera dettagliata le modalità di rimborso e di erogazione del voucher da 50 euro ma va detto che nello stesso parere con il quale si approva lo schema di decreto che prevede di rendere conformi i trattamenti previsti alla normativa privacy, il Garante ha espressamente richiesto che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi del nuovo Bonus occhiali siano stabiliti dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del direttore e sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Anche se si presume che per fare domanda del rimborso per gli acquisti già effettuati o per ottenere il voucher sarà necessario seguire un’unica procedura: il richiedente dovrà registrarsi sul sito del Ministero della salute, tramite Spid, Cie o Cns.

L’unica cosa certa ad oggi è che si tratta di un voucher dal valore di 50 euro.