Mentre il Governo Draghi posticipa l’approvazione del Decreto Sostegni Bis alla settimana prossima, da INPS ed Agenzia delle Entrate arrivano alcune novità sui bonus e le misure di aiuto ai lavoratori che verranno pagate nel mese di maggio. Su alcuni non ci sono date certe, mentre su altri i pagamenti hanno già cominciato ad arrivare. Vediamo insieme nello specifico cosa aspettarsi nei giorni che arrivano.

In particolare, c’è da capire cosa sta per accadere con il Reddito di Emergenza, il Reddito di Cittadinanza, il bonus Irpef, la Naspi, il bonus 2400 euro ed il bonus bebè. Le novità in arrivo anche su questi fronti sono davvero tante e stare al passo con le varie prese di posizione delle forze di maggioranza non è semplice, soprattutto considerando che si tratta di una maggioranza molto ampia ma anche molto eterogenea.

Ecco, quindi, un riassunto dei pagamenti in arrivo nel mese di maggio.

Bonus Irpef: cos’è e quando arriva

Il Bonus Irpef è fondamentalmente una misura per ridurre il peso delle tasse sui redditi da lavoro dipendente. È il successore del bonus Renzi, così denominato proprio perché ideato e fortemente voluto da Matteo Renzi, ora leader del partito Italia Viva.

Questo nuovo bonus sostituisce il bonus Renzi, è nato nel luglio del 2020 ed è così strutturato: da un lato vi è una rimodulazione del bonus Renzi per i titolari di redditi da lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati e spetta a chi non supera i 28.000 euro di reddito, ed è pari a 600 euro nel 2020 e a 1.200 euro nel 2021; dall’altro vi è una detrazione fiscale riconosciuta per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. La misura è stata prorogata e stabilizzata dalla Legge di Bilancio anche per il 2021.

Per quanto riguarda i pagamenti, possiamo sbilanciarci sulla data del 18 maggio: a partire proprio dalla giornata di martedì dovrebbe arrivare il bonus Irpef, che può arrivare fino ad un massimo di 100 euro. Esso è in arrivo anche per i percettori di Naspi, anche se i due pagamenti non arrivano mai insieme. In ogni caso, chi non dovesse ricevere la cifra attesa nella giornata del 18, può attendere fino al 19, cioè il giorno successivo, data entro la quale dovrebbero essere portati a termine tutti i pagamenti.

Bonus bebè: cos’è e quando arriva

Il bonus bebè è invece una misura d’aiuto alle famiglie che stanno per accogliere o hanno appena accolto un nuovo membro all’interno del nucleo familiare (nell’anno solare 2021, dunque dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso), cioè spetta in caso di nuova nascita o adozione. Si tratta di un bonus che può arrivare fino a 160 euro ma il criterio è l’Isee, dunque le tre fasce sono le seguenti:

160 euro mensili per Isee fino a 7.000 euro;

120 euro mensili per Isee tra i 7.000 ed i 40.000 euro;

80 euro mensili per Isee oltre i 40.000 euro.

Il bonus bebè dovrebbe invece arrivare intorno al 24 del mese, dunque qualche giorno più tardi rispetto al Bonus Irpef di cui abbiamo già parlato. Ricordiamo che la richiesta del Bonus Bebè deve essere fatta entro 90 giorni dall’ingresso nel nucleo familiare del nuovo soggetto. Sono 30 invece i giorni di decorrenza nel caso in cui decadano le condizioni per richiedere il bonus, come per esempio il compimento di un anno d’età del soggetto (dato che il bonus ha durata appunto di 13 mesi) o un suo eventuale sfortunato decesso.

Reddito di Emergenza: accettazione della domanda e pagamento

Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza vi sono invece due fronti sul quale considerare le novità. Proprio in questi giorni (il 15 maggio per l’esattezza) dovrebbe arrivare la conferma della domanda, ovvero la risposta di accettazione della domanda presentata attraverso l’apposito iter sul sito dell’INPS (e comunque entro il 17). La domanda andava effettuata entro il 30 aprile 2021, dunque non è più possibile farlo, almeno per questo “giro”.

L’altra novità riguarda invece i possibili pagamenti, che da fonte INPS dovrebbero arrivare a partire dal 21 maggio. Dunque, l’invito ai potenziali recettori del REm è quello di andare a controllare la propria posizione sul portale per capire quanto meno se sia stata accettata la domanda e, in caso di esito positivo, attendere l’arrivo del pagamento a partire dalla fine della settimana in arrivo.

Bonus 2400 euro: uno dei più attesi

Il bonus 2400 euro è previsto dal Decreto Sostegni e, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, questi sono i requisiti per richiederlo:

avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021 , data di entrata in vigore del decreto Sostegni;

, data di entrata in vigore del decreto Sostegni; aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;

nell’anno 2019; aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019 (ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato).

L’INPS ha dato come riferimento la data del 21 maggio anche per quanto riguarda il bonus 2400 euro, previsto dal Decreto Sostegni e molto atteso dalle categorie coinvolte. In realtà su questo fronte vi sono più dubbi, perché la data del 21 è solamente indicativa e l’unico altro riferimento è che i pagamenti dovrebbero arrivare entro il mese di giugno, anche se in questi casi i tempi tendono sempre a dilatarsi e, per alcune famiglie, anche pochi giorni possono fare la differenza.

Reddito di Cittadinanza, nessuna novità all’orizzonte

Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza (o la Pensione di Cittadinanza) non vi sono in realtà grosse novità, ricordiamo che si tratta di “una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.” Per beneficiarne è necessario sottoscrivere un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale, in quanto l’obiettivo è quello di fare un percorso di reinserimento all’interno del mondo del lavoro, non quello di offrire una forma di mero assistenzialismo.

Il RdC è stato spesso (se non sempre) al centro di dibattiti circa la sua effettiva efficacia, ma per ora il Governo Draghi non sembra avere intenzione di eliminarlo, considerando anche che tra le forze di maggioranza vi è ancora il Movimento 5 Stelle, principale sostenitore di questa misura approvata infatti dal Governo Conte I, di cui il Movimento faceva parte.

Assegno unico: ancora cambiamenti?

Infine, offriamo una piccola analisi su ciò che sta succedendo nell’ambito Assegno Unico, quello che dovrebbe accorpare il Bonus Bebè, il Bonus Mamma Domani ed anche gli assegni familiari. Esso doveva entrare in vigore a luglio 2021, ma sembra ormai certo che non sarà realtà fino al 1° gennaio 2022, ma nel frattempo circolano anche altre novità su questo fronte.

Proprio in questi giorni si sta facendo strada l’ipotesi di una misura “ponte”, una sorta di misura sperimentale che potrebbe accompagnare nella transizione dai bonus già esistenti all’Assegno Unico. Non ci sono molte certezze a riguardo, qualcuno ha parlato di un fisso di 100 euro a figlio ma non è ancora noto quali sarebbero le famiglie che potrebbero fare domanda. Il consiglio è quello di seguire l’andamento di eventuali novità attraverso il nostro portale.