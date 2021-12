Sono recentemente partite le domande per poter fruire di un nuovo contributo a fondo perduto rivolto ai titolari di Partita IVA che sono stati costretti a chiudere la saracinesca della propria attività nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto delle disposizioni imposte dal Governo al fine di limitare le occasioni di contagio.

Stiamo parlando di un vero e proprio Bonus Partita IVA approvato qualche giorno fa e reso noto dall’Agenzia delle Entrate il 29 novembre 2021 con apposita comunicazione contenente tutte le informazioni circa le domande da presentare per ottenere il riconoscimento di un nuovo fondo perduto di 25.000 euro che va ad affiancarsi a quello perequativo con tetto massimo di 150.000 euro.

Per essere più precisi, l’Agenzia delle Entrate chiude il cerchio attuando le disposizioni già contenute nel Decreto Sostegni bis entrato in vigore lo scorso 26 maggio, fornendo una serie di indicazioni operative agli interessati al Bonus Partita IVA di 25.000 euro.

Ma vediamo subito quali sono i tratti caratteristici di questi nuovi contribuiti a fondo perduto, quali i requisiti da possedere per essere ammessi al Bonus e la procedura da seguire per inoltrare il modulo e la comunicazione indispensabili per accedere al fondo perduto.

Bonus Partita IVA: tutte le novità dei contributi a fondo perduto di 25.000 euro

Con il comunicato stampa del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco quali sono le caratteristiche distintive e le modalità di accesso ai contributi a fondo perduto approvati dal Governo Draghi e indirizzati agli imprenditori, titolari di Partita IVA, che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa per frenare l’avanzata della pandemia da Coronavirus.

Si tratta di indicazione che concretizzano una serie di disposizioni già contenute del Decreto Sostegno bis voluto caparbiamente dal Governo Draghi, volte al riconoscimento di nuovi Bonus Partita IVA articolati in due contributi a fondo perduto.

Il primo si sostanzia in un Bonus rivolto alle discoteche, sale da ballo e similari esercitanti attività d’impresa, quindi dotate di Partita IVA, rimaste chiuse fino al 23 luglio 2021. Queste potranno presentare domanda per ottenere massimo 25.000 euro di contributo a fondo perduto.

Il secondo Bonus Partita IVA, invece, è un contributo a fondo perduto di massimo 12.000 euro rivolto esclusivamente a quelle attività operanti in svariati settori (sport, intrattenimento, svago, benessere) che per non meno di 100 giorni hanno abbassato la saracinesca nel periodo che va da inizio gennaio al 25 luglio 2021.

Contributo a fondo perduto da 25.000 euro: quali le caratteristiche del Bonus Partita IVA?

Per quanto riguarda l’aspetto normativo, il nuovo fondo perduto da 25.000 euro è disciplinato sia dal Decreto Sostegni Bis, sia dal decreto firmato congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) entrato in vigore il 9 settembre 2021.

Tale primo Bonus è rivolto alle attività e alle imprese che esercitavano una delle attività indicate nel decreto, con Partita IVA attiva, prima della chiusura poi protratta fino al 23 luglio 2021.

Bonus Partita IVA: a chi spetta il fondo perduto di 25.000 euro?

Come facilmente intuibile, il primo dei due Bonus Partita IVA non spetta indistintamente a tutti. L’accesso a questo contributo a fondo perduto è riservato esclusivamente alle attività con codice Ateco 2007 “93.29.10”, vale a dire night-club, discoteche, sale da ballo e altre a queste assimilabili.

In verità, non sono molti i requisiti da rispettare per accedere al fondo in questione. Oltre alla categorizzazione per specifico codice Ateco, l’accesso al contributo a fondo perduto è vincolato al rispetto della tempistica di chiusura dell’attività esercitata.

Nello specifico, il Bonus Partita IVA potrà essere richiesto soltanto dalle attività che dimostrano di essere state chiuse fino al 23 luglio 2021 per motivazioni direttamente imputabili alle disposizioni applicate dall’Esecutivo italiano al fine di contenere l’avanzata dell’epidemia da Covid-19.

Stando a quanto stabilito dal Decreto Sostegni bis, l’ammontate del contributo da destinare a ciascun titolare di Partita IVA in possesso dei requisiti sopra elencati verrà calcolato tenendo conto delle domande presentate.

In ogni caso, l’importo non potrà sforare i 25.000 di contributo a fondo perduto.

Bonus Partita IVA: altro contributo a fondo perduto di 12.000. In cosa consiste?

Il contributo a fondo perduto di massimo 25.000 euro non è l’unico Bonus Partita IVA contemplato nel Decreto Sostegni bis e rispolverato dal decreto interministeriale del 9 settembre 2021. Al suo fianco troviamo un secondo sussidio.

Stiamo parlando di due contributi a fondo perduto accomunati nello scopo, ma non nelle cifre. La finalità, infatti, è di offrire un sostegno economico a quelle attività imprenditoriali più colpite dalla crisi economica causata, anche in questo caso, dalle disposizioni limitative adottate dal Governo, purtroppo utili a tenere sotto controllo pandemia.

Ma veniamo alle cifre di questo secondo Bonus Partita IVA. Gli importi del contributo a fondo perduto varieranno da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 12.000 e verranno modulati sulla base del fatturato maturato da ciascuna attività, del numero di domande accettate dall’Agenzia delle Entrate e dalla disponibilità del fondo.

Va detto che i due contributi a fondo perduto fin qui analizzati non sono da considerarsi alternativi. In altre parole, chi è interessato sia all’uno che all’altro dovrà presentare due domande distinte e separate. Solo in questo modo si potranno ottenere entrambi i Bonus Partita IVA.

Bonus fondo perduto da 12.000 euro: a quali Partita IVA spetta?

Senza giri di parole, il secondo contributo a fondo perduto spetta a quelle attività e imprese con Partita IVA attiva al 26 maggio 2021, esercenti una delle attività indicate nell’allegato 1 del decreto interministeriale dello scorso 9 settembre.

Il secondo Bonus Partita IVA, menzionato nel comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 29 novembre 2021, potrà essere richiesto dalle attività già operative prima dell’entrata in vigore delle misure contenitive e degli interventi connessi all’emergenza epidemiologica.

Nello specifico, l’accesso al contributo a fondo perduto da 12.000 euro è riservato esclusivamente alle imprese rimaste chiuse per almeno 100 giorni nel periodo dal 1°gennaio al 25 luglio 2021.

Cinema, musei, palestre, parchi divertimento, piscine, imprese organizzatrici di feste, eventi e cerimonie: sono queste le attività che potranno richiedere il secondo Bonus contributo a fondo perduto.

Bonus Partita IVA: come presentare domanda per i contributi a fondo perduto

Presentare domanda per ottenere il riconoscimento dei Bonus Partita IVA è abbastanza semplice. Le istanze vanno inoltrate obbligatoriamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Come per altri contributi a fondo perduto, la richiesta potrà essere presentata anche da un intermediario, ma solo con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà grazie alla quale la persona scelta come “aiutante” potrà dimostrare di essere stato delegato alla trasmissione telematica delle domande d’accesso ai contributi a fondo perduto.

La finestra temporale di inoltro delle domande per i contributi a fondo perduto è stata aperta il 2 dicembre e verrà chiusa il 21 dicembre 2021.

Qualora venissero commessi errori di compilazione e la domanda venisse inviata, si potrà rettificare quanto dichiarato presentando una nuova istanza che andrà a sostituire la precedente.