Poco più di un mese e mezzo di tempo ancora a disposizione per richiedere uno dei bonus per Partita IVA più consistenti del 2021. Si tratta del bonus ISCRO del valore di 4800 euro annuo. Scopriamo insieme in cosa consiste e come richiederlo nel più breve tempo possibile.

A fine dicembre 2021 molte agevolazioni e sussidi introdotti dall’esecutivo, per offrire un sostegno economico alle famiglie e ai lavoratori colpiti in maniera considerevole dalla crisi economica conseguente il dilagare della pandemia da Covid-19 sul territorio nazionale, si avviano al capolinea.

C’è però un sussidio che terminerà la sua corsa ancora prima. A fine ottobre, infatti, non si potrà più richiedere uno dei più consistenti bonus al momento in circolazione.

Il riferimento è al bonus ISCRO del valore di 4800 euro, destinato alla categoria dei lavoratori autonomi in possesso di Partita IVA che rispettano tutti i requisiti e le condizioni necessarie per ottenerne il riconoscimento.

Nello specifico, il bonus ISCRO si concretizza nell’erogazione di sei mensilità di contributo del valore di 800 euro ciascuna, per un ammontare complessivo annuo di 4800 euro.

Non tutti, però, possono accedere al bonus in questione. Il riconoscimento è esclusivamente riservato ai titolari di Partita IVA che hanno subito grosse perdite economiche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora non definitivamente cessata.

In verità, la misura deve il suo debutto al precedente governo guidato dall’attuale presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, all’epoca Presidente del Consiglio, che ha provveduto al suo inserimento nella Legge di Bilancio 2021.

Al governo Draghi va però il merito di averne consentito l’entrata in vigore ufficiale tramite decreto emanato sotto la sua legislatura, rendendolo in questo modo fruibile a chi soddisfa i requisiti per l’ottenimento.

Fatta questa piccola premessa, i lavoratori autonomi hanno ancora a disposizione del tempo per richiedere il bonus ISCRO anche se il termine di scadenza dell’agevolazione si avvicina sempre di più.

La finestra temporale fissata per l’accoglimento delle domande chiuderà il 31 dicembre, poco meno di due mesi quindi e si dovrà dire definitivamente addio a questo generoso benefit.

Nel corso dei paragrafi forniremo una breve guida utile a capire in cosa consiste il bonus ISCRO, chi sono nello specifico i beneficiari della misura e come farne richiesta.

Bonus per Partita IVA: cos’è l’ISCRO?

L’ISCRO altro non è che l’acronimo con cui viene indicata l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, vale a dire il contributo spettante mensilmente ai possessori di Partita IVA sotto forma di bonus.

Questi, come in precedenza anticipato, potranno disporre mensilmente di una somma di denaro, variabile dai 250 agli 800 euro, per un semestre e per un importo annuale complessivo di 4800 euro.

In base alle disposizioni governativa al momento in vigore, l’ISCRO è stato attivato per il triennio che va dal 2021 al 2023.

Ciò significa che i titolari di Partiva IVA potranno accedere al contributo per ciascun anno, purché sia presentata ogni volta una nuova domanda dalla quale si possa desumere la sussistenza dei requisiti di ammissione al beneficio.

Per quanto riguarda questi ultimi, non si può certamente dire che il bonus ISCRO dia diritto ad una somma di denaro a sostegno di un’ampia categoria di beneficiari. Pur non essendo vincolato al rispetto di soglie patrimoniali, sono molte le condizioni da soddisfare contemporaneamente per godere del beneficio.

Come contropartita, però, gli importi del bonus ISCRO sono molto sostanziosi.

Si parte da una cifra mensile di 250 euro fino ad arrivare agli 800, per un ammontare annuo minimo di 1.500 e non superiore ai 4.800 euro.

Importi che potranno essere goduti dai lavoratori autonomi titolari di Partita Iva una volta soltanto nel corso dei 3 anni di attivazione della misura, salvo eventuali modifiche alla norma vigente.

Bonus ISCRO: quali requisiti per le Partita IVA

Il bonus ISCRO rivolto ai possessori di Partita presenta un rovescio della medaglia. Pur trattandosi di un’agevolazione molto generosa, dettagliate e numerose sono le condizioni da soddisfare contemporaneamente per accedere al beneficio.

Innanzitutto, il contributo potrà essere richiesto soltanto da chi possiede una Partita Iva attiva da almeno 4 anni.

Anche l’ISEE svolge un ruolo chiave nel riconoscimento del bonus ISCRO. Nello specifico, l’attenzione è rivolta all’ISEE corrente del richiedente il bonus. Questa non dovrà superare la soglia degli 8.145 euro.

Spostando l’attenzione sul fatturato, invece, il volume d’affari dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello in cui si presenta domanda deve risultare inferiore almeno al 50% della media del fatturato annuo realizzato nei tre anni precedenti lo stesso.

Come se non bastasse, il bonus per Partita IVA non potrà essere erogato a chi percepisce altre tipi di indennità strettamente connesse al reddito e a qualsiasi tipo di trattamento pensionistico.

I percettori di disoccupazione e Reddito di Cittadinanza, sono categoricamente tagliati fuori dal beneficio per incompatibilità tra le misure.

Infine, il potenziale beneficiario del bonus ISCRO deve obbligatoriamente risultare iscritto all’INPS, oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Bonus ISCRO per le Partita IVA: come si calcolano gli importi

Nei paragrafi precedenti più volte abbiamo rimarcato come il bonus ISCRO assicuri ai proprietari di Partita IVA un sussidio economico variabile da un minimo di 250 ad un massimo di 800 euro, ogni mese, per 6 mensilità consecutive.

Ma come si determinano nel dettaglio gli importi spettanti ai beneficiari del bonus ISCRO? Il tutto dipende da quanto dichiarato nella dichiarazione dei redditi più recente.

Il bonus è stato voluto per mettere a disposizione dei titolari di Partita Iva, in evidente stato di difficoltà economica, una somma in denaro corrispondente al 25% dei ricavi maturati in un semestre in cui si è svolta la prestazione lavorativa.

Pertanto, calcolare l’ammontare dell’importo del beneficio è abbastanza semplice. Innanzitutto, occorre suddividere l’ultimo fatturato realizzato in due parti in modo da ottenere il volume d’affari semestrale, per poi procedere al calcolo del 25% sull’importo ottenuto.

Un esempio ci aiuterà a capire meglio come determinare la cifra del bonus ISCRO. Supponiamo di essere una Partita IVA beneficiaria del bonus ISCRO, con un fatturato annuo di 3.000 euro. In tal caso, il volume d’affari semestrale sarà pari a 1.500 euro, vale a dire la metà di quello annuo.

Il bonus ISCRO ci verrà riconosciuto per una cifra mensile di 375 euro. Moltiplicando tale importo per i 6 mesi di erogazione previsti dal bonus si ottiene come risultato l’ammontare complessivo di bonus ISCRO annuo, pari a 2.250 euro.

Se il calcolo eseguito, partendo da fatturati molto elevati, restituisse come importo mensile un valore superiore agli 800 euro il bonus Partita IVA verrà erogato soltanto per il tetto massimo stabilito dalla normativa, ossia 800 euro.

Diversamente, se il calcolo porta ad una cifra minore del tetto minimo di 250 euro mensili, il bonus ISCRO verrà erogato per tale importo.

Come i titolari di Partita IVA possono richiedere all’INPS il bonus ISCRO

Dopo aver spiegato nei minimi dettagli il funzionamento e la determinazione degli importi del bonus ISCRO, non rimane che indicare la procedura da seguire per presentare domanda di ottenimento del beneficio.

Essendo un bonus completamente gestito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l’accesso alla presentazione della domanda per il bonus Partita IVA è riservato esclusivamente ai lavoratori iscritto all’INPS.

Tutti gli appartenenti ad altre casse non potranno richiedere ed usufruire in alcun modo del bonus ISCRO.

Come per molti altri bonus INPS, l’iter da seguire per inoltrare domanda di ottenimento del benefit è abbastanza semplice. Per prima cosa, occorre loggarsi alla piattaforma web ufficiale dell’Istituto di previdenza tramite credenziali d’accesso: PIN INPS, SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE)o, in alternativa, Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È consentito rivolgersi a commercialisti, patronati e centri di assistenza fiscale (CAF) presenti sul proprio territorio. Molto utile è il servizio di contact center fornito dallo stesso Ente. Si potrà, quindi, richiedere il bonus ISCRO telefonando da rete fissa il numero 06-164 164 o, il numero verde 800 164 164.

Per quanto concerne la scadenza, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che l’inoltro delle domande dev’essere effettuato entro la data del 31 ottobre.

Essendo il bonus ISCRO attivo per tre anni, fino al 2023, la stessa manovra di bilancio chiarisce che tale termine di scadenza vale anche per il 2022 ed il 2023.

Dunque, i titolari di Partita IVA interessati al bonus ISCRO di quest’anno dovranno far pervenire la propria domanda all’INPS entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

Bonus ISCRO: quando le Partita IVA perdono il beneficio INPS

L’attenzione nei riguardi del bonus ISCRO va tenuta non soltanto nel rispetto dei requisiti da osservare per poter ottenere il riconoscimento dell’agevolazione, ma anche dopo essere stati ammessi al beneficio.

L’INPS, infatti, elenca una serie di condizioni che se non onorate comportano l’annullamento del contributo dopo averlo ottenuto.

È circolare numero 94 datata 30 giugno 2021 a disciplinare il caso in questione. Più nello specifico, si perde il beneficio se il titolare di Partita IVA ottiene, nel periodo di fruizione del bonus ISCRO, diventa titolare di un trattamento pensionistico, di una prestazione connessa al reddito, o se diventa percettore di disoccupazione e Reddito di Cittadinanza (RdC).

Allo stesso modo, non avrà più diritto all’agevolazione il lavoratore autonomo che per qualsiasi ragione cancelli la sua iscrizione all’INPS e provveda al versamento dei contributi ad altre casse.

Stessa sorte tocca a chi chiude Partita IVA.

In tutti questi caso, l’INPS interrompe l’erogazione degli importi previsti dal bonus ISCRO e obbligherà il beneficiario a restituire la somma eventualmente incassata dopo la decadenza del beneficio.