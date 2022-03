Bonus Partita IVA da cogliere al volo! Chi svolge un lavoro autonomo ha la possibilità di richiedere una serie di agevolazione per un ammontare complessivo di 15.000 euro. Bonus Bancomat, Bonus ISCRO e il Bonus Sud Italia: ecco i requisiti da possedere e come fare domanda per usufruire dei sussidi

Una vera e propria manna dal cielo per i titolari di Partita Iva, considerata la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Seppur lo Stato di Emergenza dichiarato dal Governo a causa della pandemia chiuderà definitivamente i battenti il 31 marzo 2022, per poi continuare fino alla fine di dicembre 2022 come conseguenza della guerra Ucraina-Russa, le difficoltà economiche continuano a rappresentare un problema per le famiglie e le imprese italiane.

Sappiamo benissimo che i lavoratori hanno dovuto fare i conti con il fermo e la chiusura delle attività lavorative nell’ultimo biennio a causa delle disposizioni varate dal Governo per cercare di frenare l’avanzare del contagio sul territorio della pensiona.

Sul fronte lavoro, i disagi maggiori sono stati avvertiti dai titolari di Partita IVA obbligati ad abbassare la saracinesca della propria attività per limitare le occasioni di contagio.

L’aiuto del Governo, però, non è mancato. Chi svolge un lavoro autonomo ha potuto risollevare la propria condizione finanziaria richiedendo più contributi appositamente pensati per ammortizzare le difficoltà economiche dei titolari di Partita IVA.

Maggiori informazioni sui Bonus Partita IVA attivi nel 2022 le trovate nel video YouTube di Luigi Melacarne.

Ora il problema è un altro. L’impennata dei prezzi delle bollette di luce e gas, il caro benzina e diesel, le cartelle esattoriali e non solo sembrano preoccupare gli italiani già in preda all’aumento dei prezzi di acquisto di qualsiasi prodotto.

A risentirne sono anche i titolari di Partita IVA.

Fortunatamente, il Governo Draghi ha deciso di mettere nero su bianco nella Legge di Bilancio 2022 un pacchetto di aiuti economici, altrimenti detti Bonus Partita IVA, a sostegno dei lavoratori autonomi in difficoltà.

Vediamo subito di quali Bonus si tratta e come si potrà accedere ai diversi sussidi.

Bonus Partita IVA: 15.000 euro per il lavoro autonomo! Ecco le novità della Legge di Bilancio 2022

Il Governo Draghi ha deciso di intervenire per sostenere il lavoro autonomo, nonostante la pandemia pare essere in ritirata sul territorio italiano. Il motivo è abbastanza semplice: da qualche mese a questa parte gli italiani si trovano a risolvere altri problemi economici, non imputabili alla pandemia.

L’aumento del prezzo delle materie prime, dei costi delle bollette di luce e gas, stanno causando non pochi problemi ai cittadini sempre più impossibilitati a far quadrare i conti.

Tutte problematiche queste che vanno ad unirsi alle tante difficoltà emerse con l’emergenza pandemica, a cui il Governo ha voluto porre rimedio inserendo nella Legge di Bilancio 2022 una serie di agevolazioni per quanti svolgono un lavoro autonomo: i Bonus Partita IVA.

Stiamo parlando di un pacchetto di misure già varate nel mese di gennaio 2022 nell’intento di aiutare i liberi professionisti (titolari di Partita IVA) a fronteggiare la crisi economica indotta dal Covid-19.

Un insieme di misure che sommate le une alle altre permettono alle Partita di accedere a una serie di Bonus di ammontare complessivo di 15.000 euro.

Ma vediamo subito di quali Bonus Partita IVA stiamo parlando.

Bonus Bancomat, ecco come funziona l’agevolazione pensata per i titolari di Partita IVA

Partiamo dal Bonus Bancomat. Il sussidio è stato messo a disposizione del Governo Draghi per tutti i titolari di Partita IVA il cui lavoro autonomo è incentrato sull’attività di vendita di beni e servizi.

Il suo ingresso in scena ha portato alla scomparsa del Cashback di Stato.

L’obiettivo di fondo del Bonus Bancomat rivolto alle Partita IVA è unico: ridurre la circolazione del contante per favorire l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito, bancomat) eliminando il pericolo di operazioni in nero

La lotta all’evasione sta particolarmente a cuore al Governo Draghi. Le disposizioni contenute nel Decreto Sostegni Ter per il settore edile ne sono l’esempio lampante.

E il Bonus Bancomat è uno strumento che può frenare l’evasione fiscale, incentivando gli esercenti titolari di Partita IVA a dotarsi di un POS per accettare i pagamenti dei clienti.

Ma veniamo al suo funzionamento.

Chi svolge un lavoro autonomo ed è titolare di Partita IVA potrà usufruire del Bonus Bancomat fino al 30 giugno, senza osservare particolari condizioni.

L’esercente dovrà semplicemente acquistare o noleggiare un POS in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Una volta acquistato o noleggiato il dispositivo, il Bonus Bancomat prevede il rimborso (credito d’imposta) fino a 500 euro delle spese sostenute per venirne in possesso.

Bonus Partita IVA, 15.000 euro per il lavoro autonomo: 10.000 euro con il Bonus ISCRO

Passiamo alla seconda agevolazione voluta dal Governo Draghi per sostenere economicamente i possessori di Partita IVA con difficoltà economiche.

Il secondo Bonus Partita IVA concesso a chi svolge un lavoro autonomo, e che concorre a formare l’ammontare di 15.000 euro di contributi previsti per i professionisti, è l’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa).

Stiamo parlando del contributo introdotto per la prima volta nel 2020, sotto il Governo Conte, passato alla ribalta come Bonus ISCRO, richiedibile una sola volta fino al 2023.

Vediamo come funziona. Il Bonus ISCRO è la parte più sostanziosa dei sussidi messi a disposizione per i titolari di Partita IVA, per quanto concerne il suo ammontare.

Tale Bonus Partita IVA non spetta a tutti i lavoratori autonomi, ma solo a chi rispetta specifici requisiti.

Il Bonus ISCRO è infatti riservato agli iscritti alla Gestione Separata, titolari di Partita IVA almeno da 4 anni, con un reddito 2022 inferiore a 8.229.76 euro e che hanno subito perdite per almeno il 50%.

Come anticipato, tale Bonus Partita IVA occupa il primo dei tre posti della classifica destinata ad accogliere i contributi più importanti indirizzati a chi svolge un lavoro autonomo.

Infatti, grazie al Bonus ISCRO i titolari di Partita IVA potranno ricevere mensilmente 815,20 euro (importo massimo), per 10.000 euro complessivi in un anno.

Bonus Partita IVA: lavoro autonomo al Sud? Ecco un’altra agevolazione

Sintetizzando quanto appena detto, il Bonus Bancomat permette ai titolari di Partita IVA di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto o il noleggio di un POS senza oltrepassare la somma di 500 euro.

Il Bonus ISCRO, invece, permette di ottenere in un anno 10.000 dei 15.000 euro di contributi messi in campo dal Governo per sostenere i possessore di Partita IVA.

L’ultima delle tre agevolazioni indirizzate ai professionisti riguarda gli impianti di compostaggio.

Stiamo parlando di un “Bonus Partita IVA” introdotto per realizzare l’efficientamento energetico degli impianti di compostaggio, cioè di quei sistemi che rendono fattibile la conversione dei rifiuti in humus.

Tuttavia, si tratta di un’agevolazione non accessibile a tutti. Il Governo, infatti, ha introdotti il Bonus Partita IVA Sud Italia nell’intento di aiutare le imprese meridionali ad essere meno inquinanti.

Il credito d’imposta in cui si articola il Bonus spetta solo ai lavoratori autonomi di Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania e Molise.

Maggiori informazioni sul Bonus Sud Italia le trovate QUI.