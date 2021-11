Buone notizie per le partite Iva che potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto tra 3.000 e 25.000 euro. Meno di 3 settimane di tempo per le domande.

Buone notizie per le partite Iva che potranno ricevere nuovi aiuti finalizzati ad offrire un sostegno per la chiusura forzata delle attività, avvenuta in seguito alle restrizioni legate al contenimento della pandemia.

Partita Iva: al via contributo fondo perduto del Decreto Sostegni bis

Il Governo Draghi ha approvato a maggio scorso il Decreto Sostegni Bis, che ha previsto lo stanziamento di oltre 4,4 miliardi di euro per erogare contributi a fondo perduto ai titolari di partita Iva operanti in determinate categorie di attività.

Nel dettaglio è stato stanziato un fondo di 140 milioni di euro per le attività rimaste chiuse e dopo il decreto attuativo emanato a inizio settembre scorso dal MISE, di concerto con il Ministero dell'Economia, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri il provvedimento che definisce termini e modalità per l'erogazione del contributo a fondo perduto.

Partita Iva: i beneficiari del contributo a fondo perduto

I beneficiari del bonus sono i titolari di attività rimaste chiuse per effetto delle restrizioni imposte dal Governo al fine di contrastare la diffusione del coronavirus.

Nel dettaglio si tratta di discoteche e sale da ballo, come altre attività quali cinema, teatri, palestre e piscine.

Come spiegato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono previste due tipologie di contributo a fondo perduto.

Partita Iva: due tipologie di bonus. Ecco i dettagli

Per le partite Iva relative a discoteche, sale da ballo, night club e simili che risultavano chiusi al 23 luglio 2021, sarà erogato un contributo a fondo perduto fino a 25.000 euro.

Per le altre attività operative in vari settori, dallo svago al benessere, dallo sport all'intrattenimento, che siano rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra l'1 gennaio e il 25 luglio 2021, è previsto un bonus variabile da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 12.000 euro.

Nello specifico, il bonus sarà pari a 3.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo di imposta in corso al 2019 fino a 400mila euro e per i soggetti di nuova costituzione che non hanno dichiarato ricavi e compensi

relativi al predetto periodo di imposta.

Il contributo a fondo perduto sal a 7.500 euro per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo di imposta 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro.

Infine, potrà avere 12.000 euro il titolare di partita Iva con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.

Partita Iva: da quando deve essere attiva per ricevere il bonus

Il contributo a fondo perduto fino a 25.000 euro potrà essere richiesto da chi ha la partita Iva attiva prima dell’entrata in vigore del decreto legge. 23 luglio 2021, n.105, mentre per quello da 3.000 a 12.000 euro è necessario che l'attivazione della partita Iva sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021.

Partita Iva: quando e dove presentare la domanda

La domanda per entrambe le tipologie di contributo a fondo perduto deve essere presentata all'Agenzia delle entrate utilizzando i canali telematici della stessa.

Le istanze si possono trasmettere a partire dal 2 dicembre ed entro e non oltre il 21 dicembre 2021.

Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale, il cui Iban dovrà essere indicato dal richiedente all'atto dell'istanza.