Se stai per conseguire la patente, hai a disposizione ben due agevolazioni: il bonus patente fino a 3.000 euro senza limiti di età e il bonus patente per i giovani under 35 fino a 2.500 euro. Non ci sono limiti ISEE, ma solo un requisito. Ecco chi può ottenere un rimborso fino a 3.000 euro grazie al bonus patente!

Stai per conseguire la patente? Lo sai che esistono almeno due bonus patente 2022 che ti permettono di risparmiare sulle spese per seguire il corso teorico e per programmare le guide pratiche? Scopriamoli subito in questa breve guida.

Che tu abbia 18, 35 o 50 anni poco importa: il bonus patente si rivolge a tutti e può arrivare fino a coprire le spese fino a un massimo di 3.000 euro. Un contributo importante, considerando i costi ingenti che comporta la scuola guida.

Nel decreto Milleproroghe era stato inserito un bonus patente da 2.500 euro destinato ai giovani under 35 per il conseguimento del titolo di guida. Ma ad oggi esistono anche dei bonus patente erogati dalle Regioni fino a 3.000 euro per tutti, senza limiti di età.

Quali sono le agevolazioni e i bonus patente fino a 3.000 euro da richiedere subito? E come cambia l’esame di guida nei prossimi mesi? Ecco un rapido elenco delle agevolazioni utili per risparmiare sui costi per il conseguimento del titolo di guida e arrivare pronti all’esame senza sorprese.

Bonus patente: quali sono le agevolazioni attive?

Non esiste soltanto un bonus patente per i giovani: oltre all’agevolazione statale, sono stati introdotti anche dei contributi a livello regionale che spettano a tutti i cittadini, senza limiti di età.

Questo è il caso, per esempio, del Friuli Venezia Giulia: la Regione ha introdotto un bonus patente fino a 3.000 euro per tutti i residenti, giovani e adulti, senza fissare alcun limite anagrafico. È già possibile richiedere questo contributo? Certo! Il bonus patente del Friuli Venezia Giulia si può ottenere fino al 15 giugno 2022, ma il titolo di guida può essere conseguito fino al 30 aprile 2023.

Il bonus patente a livello statale, invece, permette ai giovani under 35 di ottenere un rimborso fino a 2.500 euro per conseguire il titolo di guida: è possibile ottenere il contributo fino al 2026. Ma attenzione: non tutte le tipologie di patente permettono di ottenere i bonus.

Vediamo quali sono i requisiti, le condizioni e come presentare la domanda per il bonus patente fino a 3.000 euro.

Bonus patente per tutti: 3.000 euro di rimborso sulle spese!

Partiamo subito dal beneficio già attivo: in Friuli Venezia Giulia tutti i residenti possono richiedere un bonus patente fino a 3.000 euro. Non ha importante l’età del richiedente, ma piuttosto la sua residenza: è necessario risiedere da almeno 5 anni in Friuli.

Il bonus patente fino a 3.000 euro consente di ottenere un rimborso spese per il conseguimento del titolo di guida. L’importo può coprire fino al 70% della spesa sostenuta per la patente.

Attenzione, non stiamo parlando della patente B per la guida di autoveicoli: il bonus patente spetta solo ai cittadini che intendono conseguire il titolo di guida per i mezzi pesanti (oltre 3,5 tonnellate). Le tipologie incluse sono C, CE, D, DE, oppure E.

Il costo di conseguimento di questi titoli è talvolta troppo oneroso per le famiglie: per questo motivo sono stati introdotti alcuni incentivi.

Bonus patente, 3.000€ in Friuli Venezia Giulia: i requisiti per ottenerlo

Quali sono i requisiti per richiedere il bonus patente 2022? Hanno diritto al contributo fino a 3.000 euro tutti i residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni, purché abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

A differenza dell’agevolazione statale, non è fissato alcun limite di età per fruire del beneficio: possono richiedere il bonus patente, in altre parole, giovani e adulti senza vincoli anagrafici.

Per poter richiedere il contributo è necessario possedere i requisiti di idoneità psicofisica alla guida degli automezzi.

Infine, è necessario essere iscritti a un corso per il conseguimento della patente C, CE, D, DE, E; e congiuntamente al corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC), obbligatoria per la guida di mezzi pesanti.

Bonus patente Friuli Venezia Giulia: domanda entro il 15 giugno

A disposizione dei cittadini ci sono 200.000 euro per richiedere il bonus patente 2022 previsto dal Friuli Venezia Giulia, utile per il conseguimento dei titoli di guida dei mezzi pesanti.

La domanda si può presentare direttamente online entro e non oltre le ore 14 del 15 giugno 2022, considerando un tempo limite per il conseguimento del titolo entro il 30 aprile 2023.

La piattaforma è disponibile sul sito web della Regione e per accedervi è necessario possedere le credenziali SPID, CIE, o CRS (Carta Regionale Servizi).

Andranno allegati alla domanda i seguenti documenti: un documento di identità in corso di validità, la ricevuta di avvenuta iscrizione al corso, il preventivo della spesa da sostenere con tutti i dettagli relativi alle singole voci. Infine, andrà versata l’imposta da bollo di 16 euro.

Bonus patente al via da luglio: 2.500 euro per i giovani!

Esiste poi un altro contributo erogato a livello nazionale: si tratta del bonus patente 2022 fino a 2.500 euro destinato a tutti i giovani con meno di 35 anni di età. Previsto dal Decreto Milleproroghe, questo beneficio spetta ai giovani che intendono conseguire il titolo di guida dei mezzi pesanti.

Le informazioni a riguardo non sono dettagliate: si attende un decreto attuativo per mettere ordine ai requisiti.

Sin da ora sappiamo che il bonus patente ha un importo di 2.500 euro, utili a coprire le spese per il conseguimento del titolo di guida dei mezzi pesanti, nel limite dell’80% delle spese sostenute.

Tutti i giovani con meno di 35 anni possono richiederlo, nel limite delle risorse a disposizione: sono 3,7 milioni di euro i fondi stanziati a livello nazionale per il 2022, e 5,4 milioni dal 2023 al 2026.

Bonus patente per i giovani: 2.500 euro con questi requisiti

In attesa del decreto attuativo, possiamo affermare che il bonus patente previsto dal decreto Milleproroghe è un beneficio estremamente limitato nella platea di beneficiari.

Possono richiederlo solo i giovani con meno di 35 anni, purché abbiano intenzione di conseguire il titolo di guida per i mezzi pesanti: patente C o la Carta di qualificazione del conducente (CQC).

Molto probabilmente la richiesta andrà inoltrata – una sola volta – per via telematica tramite un’apposita piattaforma: il decreto attuativo del Ministero competente fornirà maggiori delucidazioni su requisiti e modalità per la presentazione delle domande.

Rispetto all’agevolazione regionale, questo contributo nazionale non è ancora attivo: il bonus patente parte dal 1° luglio 2022 ed è confermato fino al 31 dicembre 2026.

Patente: cambia l’esame di guida. Le novità!

Dopo aver chiarito quali sono i bonus da richiedere per conseguire al patente e risparmiare sui costi delle guide e del corso teorico, andiamo a scoprire quali sono le novità sull’esame di guida alle quali sta pensando il Governo.

Come anticipato dal Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, le Motorizzazioni “hanno perso il 50% del personale negli ultimi 20 anni”.

Per rendere più efficiente il metodo di lavoro, quindi, il Governo sta valutando la possibilità di introdurre un esame di guida da remoto a partire dal prossimo luglio 2022. Per garantire trasparenza e correttezza nell’esecuzione della prova, verrò sfruttato un sistema di riconoscimento facciale del candidato, in modo da evitare che l’esame venga svolto da un amico o da un patente.

Ben presto, inoltre, potrebbero essere introdotte novità anche sull’esame di guida pratico: l’esaminatore potrebbe seguire il veicolo a distanza, come avviene anche in altri Paese europei.

Infine, si attendono modifiche anche per l’esame di guida per il conseguimento della patente A.