Nuovo Bonus patente al via. Chi deve acquisire l’abilitazione alla guida quest’anno può contare su più agevolazioni che permettono un risparmio sulle spese rilevante: fino a 3.000 euro di sconto. Oltre alla misura pensata dal Governo Draghi, infatti, si contano molti contributi attivi e fruibili allo stesso scopo.

Se vuoi beneficiari di un contributo di 3.000 euro per pagare le spese legate al conseguimento della patente non ti rimane che prendere carta e penna e segnare tutte le opportunità da sfruttare.

Mentre si attende il via libera al Bonus patente messo nero su bianco nella Legge di Bilancio 2022, confermato anche nel Decreto Milleproroghe, Regioni e Comuni hanno predisposto specifici bandi per agevolare le spese necessarie per conseguire il titolo.

Non è un mistero: i costi da supportare per ottenerne il rilascio sono molto alti, soprattutto se si punta all’acquisizione della patente di guida di mezzi pesanti. E un aiuto economico in questo senso non può che fare comodo, anche se non proveniente direttamente dalle casse dello Stato.

Mettendo da parte il Bonus patente a stampo nazionale, si possono richiedere molti altri contributi Regionali utili ad ammortizzare le onerose spese che il rilascio del titolo comporta. Di quali si tratta?

Nel corso dell’articolo cercheremo di fare il punto sui Bonus patente al momento attivi, sugli importi agevolati e sulla procedura da seguire per ottenere il riconoscimento del beneficio.

Spesso e volentieri si potrà ottenere una cifra superiore a quella fissata per il Bonus patente introdotto dall’esecutivo: un’agevolazione di 3.000 euro.

Prima ancora di entrare nel merito dell’articolo, consigliamo ai nostri lettori la visione di un interessante video YouTube del canale Mr LUL lepaghediale sui Bonus con o senza ISEE richiedibili nel 2022.





Bonus patente. 2.500 euro a tutti: tutto quello che c’è da sapere sul contributo statale

Iniziamo la nostra rassegna sui Bonus patente disponibili partendo dal contributo contemplato nel Decreto Infrastrutture e Trasporti del 2021.

Un’agevolazione a livello statale richiedibile da tutti, attiva fino al 2026, a cui il Governo ha destinato uno stanziamento di ben 5 milioni di euro.

Stiamo parlando di un Bonus patente a tutti gli effetti capace di offrire un importante sostegno economico a chi si appresta a conseguire l’abilitazione di guida, nonostante non siano ancora chiari molti punti.

Partiamo dalle certezze. E’ il Decreto Milleproroghe del 2022 a decretare l’aumento dell’importo fissato per il Bonus patente, ancor prima della sua entrata in vigore. Non stiamo parlando di qualche centinaio di euro, ma di 1.500 euro in più: si passa da 1.000 ai 2.500 euro.

Una bella notizia da prendere comunque con le pinze perché non tutti potranno beneficiare dell’importo massimo previsto per il Bonus patente nazionale.

Naturalmente, l’importo dell’agevolazione varierà in base all’ammontare delle spese sostenute per conseguire il titolo considerato che si potrà ottenere fino all’80% di sconto.

Nuovo Bonus patente, non solo 3.000 euro: ecco a chi spetta

Ma chi potrà accedere al nuovo Bonus patente di 2.500 euro? Come tutti i Bonus riconfermati o introdotti dal Governo Draghi, solo il rispetto di determinati requisiti autorizza il riconoscimento dell’agevolazione.

E le condizioni sono dettate a livello normativo per evitare fraintendimenti. Vediamo di quali si tratta.

Innanzitutto, il Bonus patente in questione è completamente svincolato dal rispetto di vincoli patrimoniali e reddituali.

Stando alle poche informazioni che si hanno al riguardo, si tratta di un contributo completamente sganciato dalla presentazione del modello ISEE, dunque accessibile a tutti.

Tutti i cittadini italiani dai 35 anni in poi potranno richiedere il Bonus, ma solo a copertura delle spese sostenute per il conseguimento della patente di tipo C e per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Bonus patente da 2.500 euro: quando partono le domande? Ecco le ultime novità

Nonostante il Bonus patente statale non sia al momento richiedibile, l’apertura della finestra temporale deputata all’accoglimento delle domande si avrà a luglio 2022. Questa è la data più gettonata, ma non quella definitiva.

Per il momento, infatti, non si hanno informazioni ufficiali al riguardo perché si rimane in attesa del decreto attuativo da parte del MIT.

Sarà il provvedimento a fissare le regole di presentazione delle domande per il Bonus patente da 2.500 euro e la data di scadenza della misura.

Anche su come verrà erogato il Bonus patente non si hanno certezze. I potenziali beneficiari potrebbero ricevere l’accredito dell’importo spettanti a titolo di rimborso spese, tramite bonifico, ma è ancora tutto da vedere.

L’unica certezza si ha sulle spese: solo a fronte di una spesa effettivamente sostenuta si potrà richiedere il Bonus. In pratica, si riceverà il contributo solo dopo aver pagato i costi per il rilascio della patente per i mezzi pesanti (CQC).

Nuovo Bonus patente, 3.000 euro a tutti? Come averlo

Messa da parte l’agevolazione statale ancora in stand-by vediamo quale nuovo Bonus patente permette ai beneficiari di godere di un’agevolazione fino a 3.000 euro.

Il riferimento è ad un contributo regionale molto vicino alla scadenza.

Stiamo parlando del Bonus patente introdotto dal Friuli-Venezia Giulia, molto diverso dal sussidio sulle spese per il conseguimento del titolo offerto dal Governo.

La differenza maggiore si ravvisa nei beneficiari: il Bonus patente da 3.000 euro potrà essere richiesto esclusivamente come rimborso delle spese sostenute per conseguire la patente C, quella D, la E, oltre che la CQC e abbraccia una platea di cittadini molto più ampia non essendo vincolato al rispetto di alcun limite anagrafico.

Mentre l’agevolazione statale può essere richiesta soltanto dagli under 35, il nuovo Bonus patente del Friuli-Venezia Giulia spetta a tutti i maggiorenni residenti sul territorio.

Nuovo Bonus patente, 3.000 euro a tutti i maggiorenni: quali sono i requisiti

Oltre ai requisiti appena visti, ci sono altre condizioni che gli interessati al Bonus patente da 3.000 euro, messo in campo dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dovranno rispettare.

Innanzitutto, occorre dimostrare di essere residenti nella Regione da almeno 5 anni. Questo è un requisito obbligatorio, pena l’esclusione dal contributo.

Se si hanno le carte in regole per poter usufruire contemporaneamente del contributo statale ancora in stand-by e del Bonus patente da 3.000 euro, va detto che le due agevolazioni sono cumulabili.

Attenzione, però, all’ammontare delle spese sostenute per l’abilitazione: queste non devono eccedere la somma messa a disposizione da entrambi i Bonus (statale e regionale).

Per quanto riguarda gli importi, il tetto massimo erogabile è di 3.000 euro, ma la cifra spettante si ottiene applicando il 70% all’ammontare delle spese sostenute.

Nuovo Bonus patente da 3.000 euro: come presentare le domande

Concludiamo la nostra disamina sul nuovo Bonus patente da 3.000 analizzando la modalità di richiesta.

Le domande per il contributo vanno inoltrate dalla piattaforma abilita all’accoglimento delle istanze messa a punto dalla stessa Regione.

Anche chi non ha conseguito l’abilitazione puoi farne richiesta in anticipo, ma ad una condizione: la patente dovrà essere rilasciata entro il 30 aprile 2023.

Diversa è la data di presentazione delle domande: i cittadini in possesso dei requisiti fissati per il Bonus patente da 3.000 euro avranno tempo fino al 15 giugno 2022 per inviare la propria richiesta.