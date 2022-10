Bonus patente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le modalità per richiedere l’agevolazione rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Il bonus consiste in un importo fino a un massimo di 2.500 euro per la formazione di giovani intenzionati a entrare nel settore dell’autotrasporto.

La misura era stata introdotta dal governo Draghi e persegue un duplice obiettivo. Da un lato, infatti, l’incentivo è volto a risolvere il problema della mancanza di conducenti nel settore, attualmente in crisi; dall’altro, l’agevolazione permetterebbe agli aspiranti autotrasportatori di coprire i costi relativi al conseguimento delle patenti (in particolare, le patenti C e D) e le abilitazioni professionali come la CQC. Le spese da affrontare, infatti, sono spesso ingenti, agendo da ostacolo per i giovani che desiderano entrare nel settore.

Benché alcune delle informazioni contenute del decreto non fossero del tutto nuove (si è parlato spesso del bonus patente già all’inizio di quest’anno), vengono ora chiarite le modalità di richiesta, tramite apposita piattaforma del Ministero delle Infrastrutture che verrà attivata prossimamente.

Nel frattempo, le autoscuole non condividono il meccanismo alla base del bonus patente. Il rischio, infatti, potrebbe essere investire sulla formazione e sostenere spese che, qualora l’autista non superasse gli esami o abbandonasse il percorso, non verrebbero rimborsate.

Il 18 ottobre 2022 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo al bonus patente, introdotto dal governo Draghi.

Per incentivare e agevolare l’ingresso dei giovani nel settore dell’autotrasporto, il governo ha messo a disposizione un voucher per coprire le spese per il conseguimento delle patenti C e D (per il trasporto di cose e persone).

Grazie al voucher, i giovani potranno ottenere uno sconto dell’80% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro.

Le risorse stanziate ammontano a 3,7 milioni per quest’anno, mentre per ogni anno, a partire dal 2023 e fino al 2026, verranno stanziati 5,4 milioni.

La misura, come già accennato, potrà essere richiesta dai giovani tra i 18 e i 35 anni che potranno utilizzare il voucher per sostenere i costi relativi al conseguimento delle patenti C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E e dell'abilitazione professionale CQC (cioè la carta di qualificazione del conducente).

Le spese da sostenere per conseguire patenti per trasporto merci e persone, nonché per ottenere la qualifica non sono irrisorie. Il bonus punta, infatti, a rendere più accessibile la formazione anche da parte dei più giovani.

Bonus patente fino a 2.500 euro, come richiedere l’agevolazione: piattaforma online in arrivo

Se per quanto riguarda i requisiti o l’entità del beneficio notizie erano già trapelate nei mesi scorsi, adesso il decreto chiarisce le modalità di accesso al beneficio.

Come già ipotizzato, il bonus patente potrà essere richiesto tramite una piattaforma apposita del Ministero delle Infrastrutture. L’agevolazione potrà, dunque, essere richiesta online. Ciò significa che per ottenere il beneficio sarà necessario essere in possesso delle credenziali di accesso, a scelta tra:

• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

• Carta d’Identità Elettronica (CIE);

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso, il richiedente potrà scegliere a quale autoscuola affidarsi per il conseguimento della patente e/o della qualifica del conducente, scegliendola dall’elenco delle autoscuole accreditate.

Il buono può essere richiesto una sola volta per richiedente e dovrà essere attivato dall’autoscuola entro 60 giorni, pena l’annullamento. Inoltre, il beneficiario del voucher deve conseguire la patente o la qualifica entro 18 mesi dall’attivazione del voucher.

Al momento la piattaforma per inviare richiesta per il bonus patente non è ancora stata attivata.

La critica al meccanismo del bonus patente da parte delle autoscuole

Com’è facile intuire vedendo le modalità di richiesta del bonus, la piattaforma del Ministero sarà utile tanto ai richiedenti il bonus, quanto alle autoscuole.

Queste ultime, infatti, sono le reali beneficiarie della misura. In sostanza, le autoscuole dovranno accreditarsi sulla piattaforma del Ministero, presentando richiesta ed entrando così nell’elenco delle autoscuole accreditate.

Saranno queste ultime, infatti, ad attivare il buono e, una volta che il beneficiario del voucher consegue la patente o la qualifica, a inserire i dati relativi ai titoli conseguiti e a emettere la fattura elettronica sulla quale sarà indicato l’importo del buono.

Il Ministero delle Infrastrutture provvederà, entro 30 giorni dall’emissione della fattura, a rimborsare l’autoscuola.

Tale meccanismo, però, sta ricevendo diverse critiche da parte delle autoscuole. Questo perché si vede al bonus patente come a una scommessa sull’aspirante autista il quale potrebbe anche abbandonare in anticipo il percorso o non superare gli esami. Nei casi in cui ciò dovesse accadere, le spese sostenute per la formazione non potrebbero essere rimborsate dallo Stato.