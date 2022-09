Spunta un bonus per i patronati nel 2022. Il contributo di 250 euro viene menzionato nella bozza del decreto Aiuti- ter, approvato dal Cdm il 16 settembre. Il bonus rientra tra i sostegni messi in campo dal governo per fronteggiare la crisi energetica.

Spunta un nuovo bonus per i patronati nel 2022. È quanto emerge dalla lettura della bozza del decreto Aiuti- ter, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 settembre.

Si tratta della terza tranche di aiuti messi in campo dal governo in favore di famiglie, cittadini e imprese per fronteggiare la crisi energetica che ha messo in ginocchio cittadini e aziende.

Oltre all’atteso bonus in favore di coloro che avevano già beneficiato dei 200 euro durante il mese di luglio, dei contributi per le spese energia per gli enti del terzo settore e il potenziamento di altri aiuti economici in favore dei cittadini, nella bozza viene menzionato anche un bonus di 250 euro in favore dei patronati.

Proprio coloro che si occupano di inviare richiesta e gestire le domande dei cittadini per bonus e contributi statali, potranno beneficiare di un aiuto economico contro il caro energia.

Bonus patronati, contributi alle imprese e potenziamento di bonus: tutte le novità in arrivo con il decreto Aiuti-ter

Dopo il difficile periodo emergenziale a causa della pandemia, famiglie e imprese hanno dovuto affrontare le implicazioni derivanti dallo scoppio della guerra in Ucraina.

Si è arrivati, dunque, a parlare di crisi energetica. Gli effetti, ancor più quando combinati con quelli ancora in atto derivanti dalle misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19, sono stati devastanti tanto per i cittadini quanto per le aziende.

Purtroppo, l’aumento di bollette di gas e di luce non si arresterà nei prossimi mesi, costringendo il governo a varare una terza tranche di aiuti: il 16 settembre è stato approvato il decreto Aiuti- ter.

Tra le misure più importanti, il governo ha messo in campo un nuovo bonus in favore di lavoratori e pensionati, ma anche rafforzato altre misure per i cittadini a basso reddito e rifinanziato aiuti, come quello per i trasporti, che hanno avuto maggiore successo. Inoltre, il nuovo decreto ha portato novità anche per le imprese, con un credito d’imposta per le PMI e contributi energia per il terzo settore.

Tra gli aiuti, come è possibile leggere nella bozza, spunta ora anche un nuovo bonus in favore dei patronati.

Il nuovo decreto incrementa le risorse per i CAF e introduce un bonus patronati da 250 euro

Cittadini e famiglie si affidano ogni anno a CAF (centri di assistenza fiscale) e patronati per l’invio e la gestione di diverse pratiche, incluse le richieste per bonus e contributi in favore di queste categorie.

In particolare, ogni anno sono moltissimi gli italiani che si rivolgono a questi enti per ottenere il modello ISEE. Non tutti, infatti, scelgono di usufruire del servizio online INPS per l’ISEE precompilato.

Si tratta di enti che vengono finanziati dallo Stato e che offrono i propri servizi gratuitamente ai cittadini, benché alcuni di questi, durante gli anni, siano diventati a pagamento proprio a causa di tagli dal governo.

Tra i provvedimenti inseriti nel decreto Aiuti-ter, vengono anche incrementate di 15 milioni le risorse destinate ai centri di assistenza fiscale, come sostegno per il lavoro svolto gratuitamente, specialmente nella compilazione delle DSU per i cittadini che richiedono l’ISEE.

Oltre a questo incremento, poi, viene introdotto un bonus una tantum in favore dei patronati.

Bonus patronati 2022, in cosa consiste il contributo una tantum contro il caro energia

A menzionare il nuovo bonus patronati è la bozza del decreto Aiuti- ter. In particolare, nell’art. 16 si fa riferimento a un contributo una tantum in favore degli istituti di patronato.

Il bonus nasce, dunque, come sostegno per l’attività di assistenza prestata, ma anche per mitigare gli effetti dell’aumento del costo dell’energia. Nel dettaglio, i patronati avranno diritto a ricevere un contributo una tantum, del valore di 250 euro, per ogni sede centrale, regionale o provinciale.

In più, come si legge nel decreto, il contributo sarà riconosciuto:

alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

Bonus patronati 2022, quando arriva e modalità di presentazione della domanda

Sul bonus patronati si sa ancora poco e, in ogni caso, sarà necessario aspettare la pubblicazione del decreto Aiuti-ter in Gazzetta Ufficiale per ottenere chiarimenti in merito e per richiedere il contributo dovrà passare ancora del tempo.

Per il momento, la bozza del decreto fornisce alcune informazioni riguardo alle modalità di richiesta. Il bonus, infatti, verrà erogato a seguito dell’invio di un’istanza, contenente l’elenco di tutte le sedi per le quali viene richiesto il contributo, che dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti-ter.

Per conoscere i dettagli e avere maggiori informazioni sulle modalità per richiedere il contributo si dovrà attendere una circolare del Ministero del Lavoro.

Prima di poter richiedere il contributo si dovrà attendere anche la conversione del dl Aiuti-ter. Questo compito, quindi, sarà affidato al prossimo Parlamento.