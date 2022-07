Nuovi bonus PC: in arrivo voucher, da 300 e 500 euro, che serviranno alle famiglie per l’acquisto di computer e per abbonamenti ad Internet. Ecco come funzionano.

Si sta facendo attendere, ma l’agevolazione legata a computer e connessione ad Internet sembra finalmente in arrivo.

Infratel ha infatti terminato la propria consultazione pubblica e, in tempi brevissimi, partirà il nuovo bonus da 300 euro per privati.

L’agevolazione affiancherà il voucher connettività per le imprese, e si pone all’interno dell’ampio piano di digitalizzazione voluto dal Governo italiano.

Ma c’è anche un’altra buona notizia: mentre attendiamo il voucher connettività per privati che verrà attivato a livello nazionale, un secondo bonus è già stato confermato.

Si tratta di un’iniziativa locale, che consentirà di ottenere ben 500 euro per l’acquisto di computer e per attivare una connessione ad Internet.

Ecco chi potrà avere i nuovissimi bonus PC da 300 e 500€ per computer e internet

Partiamo dalle ultime novità in merito al bonus PC e internet che verrà attivato a livello nazionale.

La misura, a differenza del vecchio voucher ormai scaduto da quasi due anni, non consentirà l’acquisto di dispositivi elettronici. Infatti, la misura è pensata per garantire l’attivazione di una connessione ad Internet veloce.

Connessione che dovrà garantire una velocità in download pari ad almeno 30 Mbps.

Altra differenza con la vecchia agevolazione per PC del 2020 riguarda la platea dei beneficiari. Questa volta non verrà richiesto, come requisito di accesso, l’ISEE familiare.

Potranno accedere tutti i cittadini italiani che vorranno abbonarsi ad un servizio di connessione veloce. In alternativa, si potrà accedere anche per potenziare un contratto di connessione già attivo.

Il contributo concesso da Infratel avrà un limite fissato a 300 euro totali. Tuttavia, non sappiamo ancora se questa sarà la cifra concessa a tutti.

Il bonus PC per la connessione veloce non è infatti ancora stato ufficialmente attivato. Infratel è in attesa del parere dell’Unione Europea per disporre l’apposita normativa e dare il via ufficiale al bonus.

Ma, se quello statale non è ancora stato attivato, sappiamo con certezza che esiste un secondo voucher, il quale è stato ufficialmente confermato.

Si tratta, in questo secondo caso, di un’iniziativa attiva su base regionale. Questo significa che, purtroppo, non è accessibile a tutti, ma solo ai residenti in una determinata regione: la Puglia.

Questa Regione, come molti sapranno, si è contraddistinta durante l’anno corrente per le iniziative e le agevolazioni concesse ai residenti. Pensiamo ad esempio al celebre Reddito Energetico, che consente di ottenere fino a ben 8.500 euro per la diffusione di impianti per l’energia rinnovabile.

Di recente, la Regione in questione ha disposto l’erogazione di un voucher da 500 euro per PC ed internet.

Questo bonus PC regionale potrà essere fruito dai residenti per l’acquisto di un PC ma anche per saldare l’attivazione di una connessione ad Internet. Proprio come il voucher nazionale in attivazione, con la differenza che, in questo secondo caso, si potrà anche agevolare l’acquisto di un nuovo computer.

Come funziona la seconda misura da 500 euro

Per poter accedere al bonus PC da 500 euro in questione, bisognerà rispettare tutta una serie di requisiti, stabiliti dalla giunta regionale.

Innanzitutto, si tratta di un bonus concesso solamente a chi presenterà un reddito basso, con ISEE entro i 9.000 euro.

In secondo luogo, è necessario che la famiglia possieda regolare residenza in Puglia. Tale residenza deve peraltro essere di lunga data (almeno due anni).

L’ultimo, fondamentale requisito, è abbastanza particolare. Si richiede infatti ad almeno uno dei membri della famiglia richiedente di acquisire delle competenze digitali.

La misura è infatti pensata non solo per agevolare le spese relative alla connettività, ma anche per una seconda ragione. Si vuole cioè diminuire lo stato di arretratezza digitale in cui versa parte della popolazione.

Il bonus da 500 euro è rinnovabile di anno in anno, ma la mancata acquisizione di queste competenze comporta la sospensione del contributo per gli anni successivi.

Coloro che rispetteranno i requisiti sopracitati potranno contare su un fondo regionale pari a 1,6 milioni di euro, che finanzierà la misura per tre anni.

Le domande, invece, vanno presentate al Comune di residenza. Per tale ragione, per conoscere le esatte modalità di presentazione, bisogna verificare il bando comunale apposito. Ogni Comune, una volta approvato tale bando, lo renderà disponibile sul proprio sito istituzionale.

È prevista la redazione di graduatorie comunali per l’assegnazione, che terranno conto sia del reddito familiare, sia del numero di minori presenti nel nucleo familiare richiedente.

E per coloro che non risiedono in Puglia?

Al resto d’Italia tocca aspettare: a breve dovrebbe avvenire l’attivazione del voucher internet da 300 euro da parte di Infratel.

