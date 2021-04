Sono tre i bonus pc e Internet destinati a famiglie e imprese che rispetteranno i requisiti fissati dal Mise: il valore va da 200, 500 fino a 2 mila euro. A chi spettano e come ottenere il bonus pc e Internet 2021: ecco tutte le informazioni sulla velocità della connessione, sui requisiti e i limiti ISEE per poter richiedere e ottenere i voucher.

Sei un libero professionista e vorresti capire come investire in borsa per far crescere il tuo capitale? Clicca qui e scopri le 7 REGOLE SEGRETE che ti faranno arricchire investendo in azioni in borsa.

Il bonus pc e Internet è un contributo economico importante per le famiglie in difficoltà, ma anche per le imprese: una prima tranche di aiuti (con voucher da 500 euro) è già stata stanziata grazie al decreto attuativo del Ministero per lo Sviluppo Economico (pubblicato lo scorso 1° ottobre). Le domande, per i nuclei con un ISEE fino a 20 mila euro si possono effettuare dal 9 ottobre 2020 al 1° ottobre 2021. Una seconda tranche di aiuti, invece, sarà destinata anche alle famiglie con un reddito ISEE superiore a 20 mila euro, ma entro un certo limite. Infine, è previsto un bonus fino a 2 mila euro per le imprese.

Il secondo bonus 200 euro per le famiglie con ISEE superiore a 20 mila euro arriverà entro il 2021 (anche se in ritardo) e sarà destinato all’acquisto di tablet o pc unitamente a una connessione ad Internet a banda ultralarga ad almeno 30 Megabit (fibra fttc, ftth, satellite, fwa). Sarà necessario effettuare entrambi gli acquisti scegliendo tra le offerte che vengono via via elencate sul sito bandaultralarga.italia.it.

Come funziona il bonus 200, 500 o 2 mila euro per l’acquisto pc e l'installazione di una connessione ad Internet 2021, chi può richiederlo, qual è la scadenza per inviare le domande e i requisiti per ottenere il beneficio. Ecco gli importi aggiornati per ciascuna fascia di reddito e tutto quello che c’è da sapere sul doppio bonus in arrivo per le famiglie e sul bonus per le imprese.

Bonus 500 euro pc e Internet per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro

C’è tempo fino al 1° ottobre 2021 per richiedere il primo bonus 500 euro per l’acquisto di pc e tablet e l’installazione di una connessione ad Internet. La prima tranche di aiuti prevede lo stanziamento di 204 milioni di euro disponibili per le famiglie con un ISEE non superiore a 20 mila euro. Se le risorse si dovessero esaurire in anticipo (ipotesi ancora remota), il beneficio non verrebbe assegnato ai richiedenti le cui domande sono arrivate successivamente all’esaurimento dei fondi stanziati.

Basti pensare che le risorse stanziate potranno soddisfare ben 480 mila famiglie con un ISEE entro i 20 mila euro su una platea di potenziali beneficiari che si estende per ben 2,2 milioni di famiglie. A quattro mesi dall’avvio della misura – secondo i dati di Infratel Italia - risulta prenotato il 9,7 % delle risorse disponibili, pari a oltre 19 milioni di euro.

Le risorse sono state ripartite a livello regionale, non nazionale, e privilegiano il Sud Italia: per esempio, in Sicilia sono stati stanziate il 20% delle risorse disponibili per una platea di 80 mila famiglia, in Campania il 18,6% per accontentare 75 mila famiglie, mentre in Puglia il 14%.

Bonus 200 euro Internet per le famiglie con ISEE fino a 50 mila euro

La seconda tranche di aiuti, invece, riguarderà le famiglie con un ISEE non superiore a 50 mila euro: in questo caso la platea si amplia coinvolgendo circa 1.604.640 famiglie italiane per un totale di 320.927.954 euro. Il Governo ha annunciato che dovrebbe essere avviata entro al fine del 2021.

In questo caso, però, il bonus sarà di 200 euro e spetterà una sola volta a ciascun nucleo familiare convivente: il voucher potrà essere speso solo per installare una connessione ad Internet a banda ultralarga.

Si procederà, inizialmente, con la fissazione di un tetto massimo ISEE pari a 50 mila euro, ma se la misura non funzionerà questo requisito potrebbe essere eliminato.

Bonus Internet per le imprese: da 300 a 2.500 euro

Infine, è previsto lo stanziamento di 551.777.070 euro per finanziare il bonus Internet per le imprese. In questo caso le risorse verranno così distribuite:

114.617.127 euro, che dovrebbero soddisfare (secondo le stime iniziali) 229.234 imprese per raggiungere una connettività Internet ad almeno 30 Mbit/s;

401.159.943 euro, che dovrebbero soddisfare 200.580 imprese, per raggiungere la connettività a 1 Gbit/s.

Gli importi disponibili per le imprese saranno tre, e andranno da un minimo di 300 euro fino a un massimo di 2 mila euro:

bonus 300 euro per le aziende che decidono di installare una connessione con velocità 30-300 Mbps e stabilendo un contratto minimo di 18 mesi;

per le aziende che decidono di installare una connessione con velocità 30-300 Mbps e stabilendo un contratto minimo di 18 mesi; bonus 500 euro (1.000 se ci sono costi di allaccio) per le imprese che scelgono una connessione a 300 Mbps – 1 Gigabit con un contratto minimo di 18 mesi;

(1.000 se ci sono costi di allaccio) per le imprese che scelgono una connessione a 300 Mbps – 1 Gigabit con un contratto minimo di 18 mesi; bonus di 2 mila euro (2.500 euro se ci sono costi di allaccio) per le connessioni oltre il Gigabit e previa stipulazione di 24 mesi di contratto.

Alla prima fascia spetterà il 60% delle risorse, alla seconda fascia il 30% delle stesse, e alla terza fascia soltanto il restante 10%.

Bonus pc e Internet: come funziona

Il bonus pc e Internet da 500 euro per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro si compone di due parti obbligatorie per i beneficiari:

da 200 a 400 euro per installare una connettività ad Internet di almeno 30 Mbps con un contratto di durata non inferiore a 12 mesi;

per installare una con un contratto di durata non inferiore a 12 mesi; da 100 a 300 euro per la fornitura di un personal computer o di un tablet (a scelta della famiglia) che è vincolato al contratto di connessione, ma diventa di proprietà dopo i 12 mesi.

Bonus pc e Internet: quali sono i Comuni esclusi

Alcuni Comuni italiani sono stati esclusi dalla possibilità di richiedere il bonus pc e tablet. A chiarire le zone interessate è l’apposita lista di Infratel Italia, che ha comunicato: “In sede di Comitato Banda Ultralarga (COBUL), alcune Regioni hanno richiesto di limitare la misura voucher ai cittadini residenti in determinati territori”.

Le Regioni che hanno previsto delle limitazioni comunali al bonus pc e tablet sono le seguenti:

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Lazio (che ha riabilitato da marzo il bonus per tutti i Comuni);

Liguria;

Toscana.

Bonus Internet: i requisiti per ottenere i 500 euro

Una volta chiarito come funziona il bonus Internet è bene definire anche quali sono i requisiti per ottenere il voucher da 500 euro. Ebbene, oltre all’ISEE che nel primo caso deve essere inferiore ai 20 mila euro, e nel secondo caso deve essere compreso tra 20 mila e 50 mila euro, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

il voucher può essere utilizzato solo per l’installazione di connessioni ad Internet a banda ultralarga a 30 Megabit in download e 15 Megabit in upload ;

; per escludere le finte connessioni a banda ultralarga, inoltre, è stato fissato un minimo garantito di rispettivamente 15 e 7,5 Megabit, ma per i primi 30 giorni è un criterio sospeso;

non è richiesta solo la soddisfazione dei primi due requisiti, ma anche un terzo che stabilisce il necessario miglioramento della connessione disponibile. L’utente, quindi, che è coperto da un operatore che dà 1 Gigabit, dovrà optare per un altro che ne dà 200 e non per uno che arriva a 30 Mbps.

Nella seconda fase del beneficio (quando sarà destinato alle famiglie con ISEE fino a 50 mila euro), infine, dovrebbe essere introdotto anche un ulteriore requisito, ovvero la possibilità di passare da una connessione ad Internet da almeno 30 Mbps a una nuova connessione in fibra ottica fino a 1 Gbps.

Il decreto attuativo del Ministero per lo Sviluppo Economico precisa anche che il contratto con l’operatore dovrà avere una durata pari ad almeno 12 mesi, con possibilità di disdetta anticipata senza costi. L’operatore, in ogni caso, potrà proporre un rinnovo dell’offerta (a 45 giorni dalla sua scadenza) per uguagliare o migliorare le condizioni precedentemente stabilite.

Bonus Internet: chi resta escluso?

Dopo aver chiarito chi sono i beneficiari del bonus Internet è bene capire anche chi resta escluso dal beneficio.

Chiaramente, tutte le famiglie con un ISEE superiore a 20 mila euro nella prima fase e a 50 mila euro nella seconda fase non potranno accedere al beneficio. Inoltre, sono esclusi:

i nuclei familiari che già possiedono una connessione ad Internet a 30 Mbps;

i nuclei familiari che, pur possedendo tutti i requisiti richiesti, risiedono in una zona non coperta dalla connessione ad Internet da almeno 30 Mbps. (Su questo sito è possibile controllare la broadband map con la connessione più veloce che copre la tua zona).

Come si richiede il bonus Internet

Per richiedere il bonus Internet da 200 o 500 euro per le famiglie e fino a 2 mila euro per le imprese si possono sfruttare diversi canali. Non è possibile ottenere il voucher in modo diretto e nemmeno utilizzare il credito per il mero acquisto di pc o tablet senza connessione. Non si può ottenere il voucher nemmeno tramite un negozio di elettronica.

Per ricevere il bonus da 200, 500 o 2 mila euro, quindi, occorre contattare un operatore (direttamente online o in un punto vendita fisico) i cui requisiti di connettività rispettino i parametri sopra elencati.

La famiglia che intende richiedere il bonus dovrà autocertificare (qui è disponibile il modulo di autocertificazione) il proprio ISEE e il fatto di non possedere una connessione a banda ultralarga.

Una volta ottenuta la documentazione necessaria, l’operatore seguirà questi passaggi:

erogherà il bonus alla famiglia beneficiaria sotto forma di sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione;

alla famiglia beneficiaria sotto forma di o sull’eventuale costo di attivazione; fornirà il router ;

; fornirà il pc o il tablet (a discrezione del beneficiario) alle famiglie con reddito fino a 20 mila euro.

Controlli e sanzioni per le dichiarazioni false

Nonostante di stratti di un’autodichiarazione, è bene dichiarare il vero in merito a ISEE e possesso di connettività in quanto verranno effettuati controlli a campione. Infratel Italia, per conto del Mise ha annunciato l’effettuazione di controlli “ogni mese, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione a banda ultralarga”.

Famiglie e imprese che otterranno il bonus senza possedere i requisiti saranno invitate a restituire quanto ottenuto oltre ad essere sottoposte alle relative sanzioni previste dall’ordinamento nazionale.

Se, invece, l’utente disdice il contratto prima dello scadere dei 12 mesi previsti dal Mise, l’operatore dovrà rimborsare a Infratel Italia l’intero voucher oltre a versare una penale pari al 20% del suo valore.