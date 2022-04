Bonus Pc richiedibile fino a dicembre 2022. Il governo Draghi conferma e potenzia il contributo legato alla connessione internet. Tutti potranno ottenere da 300 a 2.500 euro anche senza ISEE.

Cifre di tutto rispetto, messe nero su bianco nella Legge di Bilancio 2022 tramite cui l’Esecutivo potenzia il programma di digitalizzazione già avviato in Italia lo scorso anno.

Nel 2021, infatti, gli italiani hanno potuto fare affidamento su un Bonus Pc strutturalmente diverso rispetto a quello attuale, volutamente ritoccato non solo negli importi e richiedibile anche senza ISEE.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito in cosa consiste il Bonus Pc 2022, quali requisiti e condizione bisogna rispettare per poterne ottenere il riconoscimento e come presentare domanda, entro dicembre, per ottenere fino a 2.500 euro di contributo.

Bonus Pc senza ISEE, 2.500 euro fino a dicembre: cosa cambia

Messo da parte il Bonus Pc erogato lo scorso anno, in molti hanno iniziato a sperare nella riconferma del contributo anche per il 2022.

Rinnovo arrivato da parte del Governo Draghi con qualche piccola modifica che lo rende più vantaggioso rispetto al 2021.

Nel nuovo anno cade infatti il requisito reddituale legato all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente: i potenziali beneficiari potranno accedere alla misura senza rispettare il vecchio limite ISEE fissato a 20.000 euro.

Per meglio intenderci, il nuovo Bonus Pc fino a 2.500 euro potrà essere richiesto senza la necessità di presentare il modello ISEE, invece, richiesto lo scorso anno.

Una novità che fa letteralmente gola a tutti, ma non l’unica. Il Bonus Pc 2022, infatti, si presenta rinnovato anche negli importi: si passa dai 500 euro del 2021 ad una cifra che oscilla tra i 300 e i 2.000 euro, incrementabile di altri 500 euro, fino ad arrivare al tetto massimo di 2.500 euro complessivi.

In sintesi, un nuovo Bonus Pc senza ISEE completamente diverso dalla precedente versione rimasta attiva fino allo scorso novembre e indirizzata esclusivamente alle famiglie con reddito basso.

Bonus Pc senza ISEE, a tutti fino a 2.500 euro entro dicembre 2022: come funziona

Il programma di digitalizzazione dell’intera nazione continua la sua corsa anche nel 2022, grazie alla riconferma da parte del Governo Draghi del nuovo Bonus Pc senza ISEE.

Una misura a carattere universale, richiedibile da tutti, a prescindere dalla propria condizione reddituale o patrimoniale, molto diversa da quella ipotizzata fino a qualche mese fa.

Voci di corridoio si erano diffuse sulla possibilità di poter richiedere nel 2022 un nuovo Bonus Pc correlato all’acquisto di nuovi dispositivi connessi a internet richiedibile solo se rispettata una specifica soglia ISEE che avrebbe finito per limitare la cerchia dei beneficiari.

Nei fatti, però, le cose sono andate diversamente: il Bonus Pc 2022 attivo fino a dicembre potrà essere sì richiesto senza ISEE, ma non coprirà l’acquisto di Pc o tablet come fatto dal vecchio sussidio.

Funzionerà come un voucher da utilizzare per ammortizzare le spese legate alla stipulazione di un contratto internet a connessione veloce, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con uno stanziamento economico di ben 609 milioni di euro, e gestito da Infratel Italia (società in-house del Ministero).

Bonus Pc senza ISEE fino a 2.500 euro, domande entro dicembre 2022: a chi spetta?

Chiarito in cosa consiste il nuovo Bonus Pc senza ISEE, vediamo subito chi sono i beneficiari dell’agevolazione rinnovata dal Governo Draghi.

Naturalmente, come la maggior parte dei Bonus al momento attivi, anche il Bonus richiedibile entro dicembre 2022 si rivolgerà ad una platea di beneficiari ben identificata.

Pur non essendo vincolato al rispetto di soglie reddituali e patrimoniali (ISEE compreso), non spetta indistintamente a tutti, come invece si era lasciato intendere.

Chiariamo subito che l’agevolazione non è indirizzata ai nuclei familiari e ai privati, bensì alle aziende destinatarie del processo di digitalizzazione su cui l’Esecutivo punta considerato l’attuale stato di inadeguatezza tecnologica.

Per il momento non si conosce con esattezza il numero delle aziende che potranno avvalersi del Bonus Pc senza ISEE fino a 2.500 euro, ma è possibile fare delle stime: dovrebbero essere più di 1,4 milioni quelle interessate dal contribuito.

E i requisiti da rispettare non saranno così stringenti: a prescindere dalle dimensioni, tutte le aziende potranno richiedere il Bonus Pc 2022 purché iscritte al Registro delle Imprese.

Ma le novità non sono finite, il Bonus senza ISEE per la connettività offrirà alle aziende dei programmi di digitalizzazione utili a potenziare le competenze digitali.

Bonus Pc 2022 senza ISEE, fino a 2.500 euro: quali sono gli importi

Dopo aver ampiamente dibattuto sul funzionamento e sui beneficiari del Bonus Pc 2022 passiamo agli importi previsti per questo anno.

Anticipiamo fin da subito che non tutti avranno diritto a ricevere il massimo importo di 2.000 euro per la misura, incrementabile a 2.500 euro (come visto in apertura di articolo).

La definizione delle somme dipenderà dal contratto internet stipulato dall’azienda. In particolare, maggiore sarà la velocità di connessione, più alto sarà il Bonus Pc senza ISEE ricevuto dalle imprese.

Ma veniamo ai numeri. Le aziende che attivano una connessione internet con velocità in download da 30 a 300 Mbit al secondo potranno usufruire di un Bonus di 300 euro, per contratti stipulati di almeno 18 mesi.

Più aumenta la velocità di download, più salgono gli importi. Nello specifico, per le connessioni che oltrepassano i 300 Mbit al secondo, ma non il Gbit, spetta un Bonus Pc 2022 di 500 euro.

In questo caso, però, il contratto stipulato dalle imprese dovrà avere validità biennale. Superato il Gbit di velocità il download, spetta il tetto massimo previsto per il Bonus senza ISEE: 2.000 euro.

I 500 euro aggiuntivi, di cui abbiamo parlato in apertura di articolo, spettano a copertura dei costi di rilegamento. Si arriva così ad un Bonus Pc 2022 complessivo di 2.500 euro da richiedere entro dicembre.

Bonus Pc senza ISEE, 2.500 euro entro dicembre 2022: come farne domanda

Terminiamo la nostra disamina sul Bonus Pc senza ISEE cercando di capire come si potrà fare domanda per ricevere il contributo entro dicembre 2022.

In verità, la richiesta passa direttamente per gli operatori che mettono a disposizione i servizi di connessione a Internet.

Una volta scelta la connessione internet preferita, l’azienda potrà sfruttare direttamente il Bonus all’atto di stipula del contratto.

Attenzione, però, il Bonus Pc 200 fino a 2.500 euro non coprirà tutte le connessioni internet ma solo quelle indicate nella lista del Ministero.

Per quanto riguarda la scadenza, invece, le aziende hanno tempo fino al 15 dicembre 2022 per richiedere il Bonus.