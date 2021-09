A fronte di una spinta alla digitalizzazione c'è una maggiore la richiesta di dispositivi elettronici. Il Bonus PC 2021 è stato studiato in modo tale da potenziare la diffusione delle reti a banda larga, e prevede l'erogazione di 500 euro a famiglia per l'acquisto di nuovi dispositivi elettronici come pc o tablet. Il Governo Draghi non lo ha prorogato, perciò il 1 ottobre il Bonus Pc terminerà.

I tempi sono cambiati, ogni cosa va più veloce, ha decisamente più ritmo rispetto al passato, è frenetica e proiettata verso il futuro. Viviamo in una società sempre più moderna, che per forza di cose deve adeguarsi alle nuove esigenze, restare collegata 24 ore su 24 con ogni parte del mondo. La spinta alla digitalizzazione è una visione di modernità che sta investendo anche i centri più remoti del territorio italiano.

Una società sempre più all'avanguardia, attenta alla realtà che ci circonda, e una connessione globale, sono le priorità del Governo, che sta facendo di tutto pur di non lasciare isolate le famiglie. La pandemia da Covid19, nella sua drammaticità, ha accelerato il processo di modernizzazione e digitalizzazione del nostro Paese.

Ormai lo smart-working è realtà stabile per quasi la totalità delle aziende, una comodità per tutti i lavoratori. A fronte di questa digitalizzazione, però, è sempre maggiore la richiesta di dispositivi elettronici come pc, tablet, accessori web e tecnologie digitali. Rientra in questa prospettiva l'iniziativa proposta dal Governo Conte, risalente al novembre 2020, sotto il nome di Bonus PC 2021, attuata in modo tale da potenziare la diffusione delle reti a banda larga.

Prendendo spunto dalle testate Redditoinclusione.it, Facile.it e GazzettaDelSud.it, che ringraziamo per l'eccellente lavoro, andiamo a vedere in cosa consiste questo Bonus PC 2021, quali documenti occorrono per richiederlo, le scadenze e i requisiti da rispettare, e gli importi erogati per ricevere uno sconto che arriva fino a 500 euro.

Bonus PC 2021. In cosa consiste

Il Governo ha pensato di aumentare la digitalizzazione delle singole famiglie, permettendo a genitori e figli di lavorare e studiare nelle proprie abitazioni. Una forma di modernità molto importante per abbracciare il futuro, che ha molteplici effetti positivi sulla nostra società.

Dallo scorso 9 novembre 2020, col Governo Conte, è entrato in gioco questo incentivo molto utile per le famiglie, specialmente quelle meno agiate. Ma l'opportunità di richiedere il Bonus PC sta per scadere, e per chi se lo fosse perso, dovrebbe affrettarsi, poiché la scadenza per la domanda è stabilita al 1 ottobre 2021.

Grazie alla Legge di Bilancio, sono stati stanziati 204 milioni di euro in totale per la riforma del Bonus PC 2021, soldi che sono distribuiti a tutti coloro che rispettano determinati requisiti. L'importo massimo erogato è di 500 euro, somma spendibile soltanto per l'acquisto di apparecchi digitali, come PC, tablet, computer portatili, insomma, dispositivi che permettono una migliore connessione internet.

Come sottolinea la testata Redditoinclusione.it, va evidenziata un'informazione importante, che ogni richiedente deve sapere: la somma elargita per lo sconto non può essere utilizzata solo per l'acquisto di uno strumento elettronico, ma bisogna obbligatoriamente sottoscrivere un contratto di almeno un anno con un gestore telefonico, in modo tale da ampliare la banda larga.

Questa agevolazione prevede uno sconto in fattura, perciò non si ha a disposizione una detrazione fiscale da dover inserire nella dichiarazione dei redditi. Si tratta invece di una adesione al contratto internet da firmare al momento dell'acquisto del dispositivo elettronico, ricevendo automaticamente lo sconto sulla fattura emessa dal gestore.

Ovviamente, va precisato che il Bonus PC 2021 può essere richiesto una sola volta per nucleo familiare.

Bonus PC 2021. Le tempistiche e i requisiti

Per ottenere il Bonus PC 2021 bisogna rispettare determinati requisiti. Una volta stabiliti i requisiti, sarà possibile fare domanda entro e non oltre il 1 ottobre 2021. Come chiarisce il sito internet Facile.it, si tratta di agevolazioni che esistono fino ad esaurimento dei fondi, perciò i 204 milioni di euro stanziati dal Governo si sono esauriti mano a mano che le richieste sono state inoltrate.

Il consiglio è quello di affrettarsi nel fare domanda, poiché questa riforma non sembra essere stata prorogata per il prossimo anno dal Governo Draghi. Tuttavia, la GazzettaDelSud.it informa che i fondi sono ancora disponibili. Al mese di luglio erano state fatte solo il 50% delle richieste, anche se alcune regioni italiane avevano quasi terminato i fondi, come la regione Lombardia, le Marche e il Piemonte, che fino ad oggi hanno stanziato circa il 90% dei fondi disponibili.

Per fare domanda e richiedere il Bonus PC i requisiti da rispettare sono:

non disporre di una linea internet a banda larga, superiore ai 30 Mbit/s

avere un reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro per ricevere il massimo dello sconto, cioè 500 euro

avere un reddito ISEE compreso tra i 20 mila e i 50 mila euro per ricevere un bonus pari a 200 euro

Come presentare domanda per il Bonus PC 2021

A differenza di altre agevolazione, come ad esempio il Bonus Tv, che va richiesto direttamente al negozio o sul sito internet dove si acquista l'apparecchio, che sia tv o decoder, il Bonus PC viene richiesto per telefono tramite la società che fornisce il servizio telefonico e l'abbonamento alla linea internet.

I gestori da poter scegliere e che appoggiano questa iniziativa sono nella lista fornita dal Governo. Una volta rispettati tutti i requisiti necessari per l'attivazione dello sconto, basta solo chiamare telefonicamente il servizio clienti della società telefonica, oppure compilare un modulo scaricabile on-line, nel quale inserire la volontà di aderire all'agevolazione per ottenere il Bonus PC 2021.

La società telefonica, una volta inoltrata la domanda, mette a disposizione una serie di dispositivi elettronici. In base al costo dei dispositivi, viene subito applicato sulla fattura lo sconto del bonus. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) chiarisce che l'apparecchio ricevuto dalla compagnia telefonica non è in comodato d'uso, ma si tratta di un acquisto a tutti gli effetti, perciò anche se si dovesse passare ad altra compagnia telefonica, i dispositivi restano ai proprietari.

I documenti da presentare per ottenere il Bonus PC

Per ottenere il Bonus PC 2021 bisogna presentare determinati documenti. Si tratta di una procedura molto semplice, alla portata di tutti. Ecco cosa fornire al momento della sottoscrizione:

copia del documento di identità, da inviare tramite mail

dichiarazione reddito ISEE dell'anno in corso

contratto fornito con la compagnia telefonica per la banda larga

scelta del dispositivo acquistato e presente nella lista

Una volta fatto tutto il procedimento di richiesta, la compagnia telefonica rilascia al cliente la fattura, con la somma detratta per lo sconto di 500 euro, o di 200, a seconda dei casi. Il sito Facile.it consiglia di dare uno sguardo al portale infratelitalia.it per avere informazioni più chiare relative ai voucher stanziati.

Il bonus, infatti, è gestito dalla società Infratel Italia, ed è destinato a tutte quelle famiglie che non possiedono una forte connettività internet, cioè che non godono della band larga, superiore ai 30 Mbit/s. Nel modulo da compilare al momento della domanda si deve chiarire cosa acquistare tra:

Computer (fissi o portatili)

tablet

connessioni internet per la casa

Va ricordato che se in casa si possiede una connessione superiore ai 30 Mbit/s non è possibile fare richiesta del bonus. Comunque, basta andare sul portale bonusfibra.it e osservare tutti i dettagli dell'offerta.

Bonus PC e offerta TIM

Già a partire dallo scorso novembre, cioè quando il Bonus PC è stato lanciato, la compagnia telefonica TIM ha studiato un'offerta verso tutti coloro che non sono abbonati a TIM. Per questi, c'è un'offerta speciale da sfruttare con i voucher erogati.

L'offerta TIM prevede un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi, e comprende:

Modem TIM Hub+ in comodato d'uso

chiamate illimitate per telefoni fissi e mobili

sconto di 300 euro su dispositivi elettronici come pc e tablet

fibra internet fino 1 Gbit/s

Bonus PC 2021. Perché non sarà rinnovato da Draghi

È trascorso quasi un anno dal lancio di questo bonus, utile alla modernizzazione della società e aiuto concreto alle famiglie meno agiate o che vivono in territori non coperti da fibra internet veloce. Fermo restando che manca ancora qualche settimana al termine del bonus, la società Infratel Italia, che si occupa dell'intera questione, a fine estate ha emesso i dati statistici della misura.

Secondo i dati forniti da Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia), che collabora a stretto contatto col MISE, il Bonus PC 2021 è stato un flop. In estate, cioè dopo dieci mesi, i richiedenti sono stati poco meno di 170 mila, per un valore totale di circa 90 milioni, nemmeno la metà della somma messa in campo dal Governo.

L'agevolazione ha avuto abbastanza successo solo in tre regioni:

Lombardia

Piemonte

Marche

In tutte le altre regioni d'Italia il Bonus PC è stato un fallimento. Non sono note la cause dell'insuccesso, forse per i vincoli stabiliti con le compagnie telefoniche, e perciò non legati solamente all'acquisto dei dispositivi elettronici.