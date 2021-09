Per contrastare il ritardo digitale del nostro paese, i cui effetti sono stati acuiti dalla pandemia, il secondo governo Conte aveva stanziato 200 milioni di euro per un bonus PC che aiutasse le famiglie ad acquistare una connessione migliore e apparecchi tecnologici. I tempi per richiedere quel bonus stanno per scadere, ma il governo è pronto alla fase 2.

La pandemia da Covid-19 ha costretto l’Italia a digitalizzarsi all’improvviso. Tutti i ritardi accumulati nel corso degli ultimi decenni in fatto di alfabetizzazione digitale, diffusione dei dispositivi tecnologici e modernizzazione della rete internet a banda larga hanno dovuto essere colmati in pochi mesi.

Se per quanto riguarda le infrastrutture la palla è stata tutta nelle mani dei governi, molti cittadini si sono trovati impreparati ad affrontare il lavoro da remoto (smart working) o la didattica a distanza (DAD), sia per mancanza di strumenti che per le condizioni della propria connessione a internet.

In particolare per quanto riguarda le lezioni a distanza di scuola e università, molti studenti e genitori hanno lamentato un calo drastico della qualità dell’insegnamento. La difficoltà ad accedere alle lezioni è risultata anche in un aumento dell’abbandono scolastico, già piuttosto diffuso nel nostro paese.

Per venire incontro a chi si è trovato in questa spiacevole situazione il secondo governo Conte ha stanziato nell’ambito del decreto sostegni a novembre del 2020 un bonus diretto alle famiglie a basso reddito, che permettesse loro di accedere a dispositivi come computer e tablet, e ad una connessione internet migliore. Ora il bonus PC sta per scadere, rimangono ormai poche settimane per richiederlo, ecco come fare.

Bonus PC, quando scade

È ormai passato quasi un anno da quando il secondo governo varava la misura del bonus PC per aiutare le famiglie prese alla sprovvista dalla pandemia e dalla digitalizzazione forzata che essa ha imposto. Ora il provvedimento è sull’orlo della scadenza.

Le domande per ottenere il bonus PC potranno essere presentate soltanto fino a ottobre 2021. Il provvedimento aveva infatti durata di 12 mesi ed è stato varato dai primi giorni di novembre dell’anno passato.

Il bonus è legato alla richiesta di una nuova connessione internet, come vedremo nel prossimo paragrafo, e quindi richiede che l’operatore con il quale si voglia stipulare il contratto sia affiliato all’iniziativa. Fortunatamente lo sono tutti i maggiori provider d’Italia, da Tim a Tre, da Vodafone a Tiscali.

Anche quando i dodici mesi di durata del bonus saranno scaduti, sarà però ancora possibile richiedere un bonus per la propria connessione internet. Il governo di Mario Draghi ha infatti intenzione di avviare una fase 2 del bonus PC, interrante dedicata alle connessioni internet. Per le date precise bisognerà però aspettare l’approvazione della Commissione Europea, che come vedremo nei prossimi paragrafi ha riscontrato alcuni problemi nella distribuzione del Bonus PC.

Bonus PC, per cosa lo si può spendere

Anche se il nome con cui viene più spesso indicato questo bonus, bonus PC appunto, può trarre in inganno, il provvedimento punta soprattutto a favorire la diffusione delle connessioni internet a banda larga. Il primo acquisto in cui si può spendere il bonus PC è infatti un contratto per ottenere una connessione a linea fissa che abbia una velocità minima di trenta megabit per secondo.

Questa deve sempre essere il primo acquisto nell’ambito della spesa del voucher che lo stato mette a disposizione. Una volta stipulato il nuovo contratto di linea internet con il proprio provider si può procedere a spendere il resto del voucher. Non è necessario cambiare operatore quando si acquista la nuova connessione. L’unico paletto è quello del miglioramento della propria rete internet, che deve passere ad essere a banda ultra larga.

Questo è il momento in cui il bonus va a finanziare la spesa per l’acquisto di un dispositivo elettronico. In questa categoria rientrano sia i computer, fissi o portatili, che i tablet. Ne sono invece esclusi i telefoni cellulari. Non è possibile quindi utilizzare questo bonus per acquistare esclusivamente dispositivi elettronici. L’acquisto di un PC o un tablet è vincolato alla stipulazione di un nuovo contratto internet avvenuta in precedenza.

Bonus PC, a chi spetta

Il bonus PC permette di acquistare connessioni internet migliori e nuovi dispositivi elettronici soltanto a famiglie con un determinato livello di reddito. Per richiederlo è infatti necessario che l’ISEE del nucleo famigliare non superi i 20.000 euro annuali.

Ma le famiglie non sono le uniche entità a poter richiedere questo bonus. Il bonus PC infatti è disponibile anche per scuole e imprese. Cambiano ovviamente gli importi, anche se per le famiglie il fondo stanziato a novembre scorso dal secondo governo Conte ammontava a 200 milioni di euro.

Il bonus sembra però aver raggiunto un limite in quanto a platea cui interessa. Secondo i dati di luglio e agosto infatti le richieste per accedere al bonus sono state quasi zero nell’ultimo mese. Lo si può dedurre dalla percentuale di fondi ancora disponibili a chi volesse richiedere il bonus PC.

Giunti ormai alla fine della vita del bonus PC, ancora più del 55% dei fondi, pari a 110 milioni di euro, sono disponibili. In alcune regioni il dato è ancora più estremo, con l’80% dei fondi ancora bloccati nelle casse delle istituzioni preposte e che nessuno richiede. Altre invece, come la Lombardia, sono ormai prossime ad esaurire i fondi.

Bonus PC, a quanto ammonta

Il Bonus PC è quindi ancora molto lontano dall’esaurire i propri fondi. Le famiglie possono ancora richiederlo entro la fine di ottobre, e l’ammontare del voucher che lo stato mette a disposizione per l’acquisto di una rete internet a banda larga e di dispositivi elettronici può variare.

Da un minimo importo di 200 euro, il bonus può raggiungere la cifra di 500 euro a seconda dell’ISEE presentato dalla famiglia interessata. Attenzione però, il voucher ha dei paletti precisi di spesa. Fino a 200 euro dei 500 totali vanno obbligatoriamente spesi in quello che è il principale obbiettivo di questo bonus, cioè la rete internet. A questo proposito i provider hanno creato offerte specifiche per aiutare i consumatori a fruire del bonus.

Una volta effettuata questa spesa il consumatore può spendere il resto del bonus, quindi fino a 300 euro, nell’acquisto di un dispositivo elettronico, sia esso un PC o un tablet. Ricordiamo che non è possibile spendere il voucher solo per un PC o un tablet, e che il primo passo deve sempre essere l’acquisto di una nuova connessione.

Per quanto riguarda scuole e aziende gli importi sono ovviamente diversi. Date le esigenze differenti che entità così grandi hanno, il singolo bonus parte da 500 euro e può aumentare fino a raggiungere un tetto massimo di 2000 euro per voucher.

Bonus PC, come richiederlo

Una differenza fondamentale nella fruizione del bonus PC, che forse lo ha reso meno diffuso di altri e ha favorito lo scarso utilizzo dei fondi descritto in precedenza, è che esso non viene elargito direttamente al consumatore.

A richiedere il bonus non è infatti chi stipula il contratto, bensì l’operatore telefonico. In sede di firma del nuovo contratto internet di linea fissa a banda ultra larga il consumatore deve dimostrare con un’autocertificazione di avere i requisiti per ottenere il bonus PC.

A questo punto è l’operatore che applica uno sconto al costo dell’abbonamento alla rete internet tramite un’offerta dedicata, e poi incassa il bonus fino a 200 euro. Per questa ragione inizialmente erano gli operatori telefonici a doversi iscrivere presso la piattaforma Infratel Italia per essere idonei a ricevere il bonus PC.

In ogni caso va ricordato che per accedere a questo bonus il consumatore aveva tempo fino a 12 mesi dal varo della normativa che lo attivava. Dato che il bonus è entrato in vigore a novembre del 2020, scadrà alla fine del mese di ottobre del 2021.

Bonus PC, la Fase 2

Anche se la scadenza del bonus PC si avvicina, il governo di Mario Draghi sta preparando una seconda fase per continuare a spingere la digitalizzazione del nostro paese. La cosiddetta fase 2 del Bonus PC punta ancora tutto sulle connessioni, arrivando a diventare un vero e proprio bonus internet.

Questa iniziativa prende atto del fatto che lo smart working o lavoro da remoto si è ormai inserito nel sistema produttivo italiano, e che sempre più persone dovranno lavorare da casa. Lo stato quindi si propone di coprire almeno parte della spesa che questa nuova modalità di lavoro prevede, quella di una connessione a banda ultra larga.

Prima di tutto la platea del bonus sarà estesa. Dall’attuale limite di 20.000 euro annui di ISEE si passerà a 50.000 euro. Il bonus verrà però limitato ad un massimo di 200 euro. Questo aumenterà la platea cui il bonus è rivolto, e secondo il ministro dell’innovazione Vittorio Colao l’iniziativa è pronta a partire:

“attendiamo l’approvazione, da parte della Commissione europea, delle misure relative alla fase 2 dei cosiddetti voucher a supporto dell’accesso alla rete di famiglie e imprese. Appena ottenuta, avremo circa 900 milioni di euro a disposizione di imprese e cittadini”.

Bonus PC, problemi con TIM

Come dichiarato dal ministro però l’Italia deve aspettare l’approvazione della Commissione Europea per continuare ad elargire questo bonus. L’organo di governo dell’Unione Europea ha infatti riscontrato una criticità nella distribuzione del bonus PC derivata dalla particolare situazione del mercato della telefonia fissa in Italia.

Grazie anche al passato monopolio di Telecom Italia, TIM si ritrova ad essere il primo provider di servizi internet per reti fisse nel nostro paese. Ovviamente questo ha portato ad enormi squilibri, lamentati dai competitor del provider italiano, nella distribuzione del bonus PC. Il 75% del bonus è finito infatti in mano a TIM, rafforzando ulteriormente la sua posizione dominante.

Questo dettaglio ha fatto scattare una verifica dell’antitrust europea e ha quindi ritardato l’entrata in funzione della fase due del bonus PC. Di conseguenza non è ancora possibile dire quando effettivamente la fase 2 avrà inizio.