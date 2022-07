Incredibile a dirsi, ma il bonus PC è tornato! Anche nel 2022 avremo un incentivo da 500 euro per l'acquisto di un nuovo computer fisso o portatile, ma quest’anno è diventato un contributo che va richiesto alla regione. Scopriamo come ottenerlo.

Se guardiamo agli incentivi e le agevolazioni per i contribuenti il 2022 è stato l’anno dei grandi addii, ma anche dei grandi ritorni.

Questo perché se alcuni bonus venivano eliminati dal governo centrale, gli stessi in verità sono stati adottati dalle autorità locali e mutati in incentivi a carattere regionale. Tra questi fa il suo grande ritorno in scena il tanto caro bonus PC.

Se la pandemia ci ha infatti insegnato la necessità di accelerare il processo di digitalizzazione tra Dad e Smart Working, la situazione generale ha però mostrato anche come l’intero Paese necessiti di una spinta verso il futuro.

Attualmente resta attivo in campo nazionale un bonus Internet che però è valido solo per l’allaccio o il potenziamento della rete internet, mentre il bonus PC esiste nella sua fase 2 ed è anche generoso, ma è rivolto alle sole aziende e non più alle persone fisiche.

In questo scenario molte regioni hanno così ereditato e attivato un bonus PC nuovo di zecca, aperto ai singoli cittadini, che regala ben 500 euro per l’acquisto di un computer fisso o portatile.

In quanto incentivi gestiti dalle autorità regionali si ha a che fare con requisiti e importi variabili a seconda della zona di residenza, andiamo perciò a scoprire quanto spetta di contributo per chi vive nei diversi territori e anche come si richiede.

Il Bonus PC torna in pompa magna nel 2022 con 500 euro per acquistare un computer nuovo di zecca

Particolarmente generosa è la Regione Puglia che con la legge regionale n.32, del 6 agosto 2021 stabilisce per i residenti in zona l’attivazione di un nuovo bonus PC del valore di 500 euro per nucleo familiare da destinarsi all'acquisto di un nuovo computer.

Per accedere al bonus, che dovrebbe essere attivo nel triennio 2022-2024, nel rispetto dei fondi disponibili, servono i seguenti requisiti:

un reddito ISEE di massimo 9.360 euro all’anno;

di massimo 9.360 euro all’anno; essere residenti in Puglia da almeno due anni.

Ottenuto il contributo economico il beneficiario si impegna entro un anno all'acquisto degli apparecchi.

La regione ha anche stabilito che di assegnare e smistare i bonus PC si occupino i Comuni a cui sarà necessario inviare domanda verificando le regole del bando pubblicato di volta in volta sul sito ufficiale.

Per il bando 2022 le domande dovevano essere presentate entro il 13 luglio, tuttavia come abbiamo detto l’incentivo sarà attivo per altri due anni perciò chi ha i requisiti non deve far altro che aspettare il prossimo bando.

Spunta un Bonus PC 2022 accessibile solo con la Legge 104

Un bonus PC molto particolare è attualmente attivo e fruibile per i cittadini residenti nella Regione Lombardia. Diciamo che è un bonus particolare perché in questo caso i soggetti beneficiari non sono i residenti entro un determinato limite di reddito, ma chi usufruisce della Legge 104.

Lo scopo è infatti dotare i disabili e le persone con difficoltà di apprendimento di strumenti informatici, computer compresi, al fine di facilitare il processo e le azioni della vita quotidiana.

Nello specifico per accedere a questo incentivo occorre:

essere minorenni o maggiorenni disabili;

avere un reddito ISEE annuo di massimo 30.000 euro;

annuo di massimo 30.000 euro; non aver usufruito dello stesso contributo per i cinque anni precedenti.

Il bonus assegna importi diversi a seconda del tipo di ausilio o strumento tecnologicamente avanzato che si acquista, ma si tratta sempre di un rimborso pari al 70% dell’importo speso dove per ogni nucleo familiare la somma massima è 16.000 euro, così divisi:

400 euro per l’acquisto di un computer fisso compreso di specifici software per l’apprendimento;

per l’acquisto di un computer fisso compreso di specifici software per l’apprendimento; 600 euro per un computer portatile;

per un computer portatile; 2.000 euro per le protesi acustiche;

per le protesi acustiche; 5.000 euro per l’adeguamento di un autoveicolo.

La richiesta può essere inoltrata per l’anno 2022 con procedura telematica tramite la piattaforma messa a disposizione dalla Regione Lombardia.

Che cosa resta del Bonus PC nazionale gestito dal MISE?

Attualmente la possibilità di usufruire di un bonus PC gestito dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che copra le spese di acquisto di un computer non è più possibile e c’è solo la scelta di affidarsi agli incentivi locali, per cui si può controllare il sito web della regione di residenza e verificarne l’attivazione.

Per quanto riguarda il nazionale ormai i cittadini possono usufruire di un “bonus internet veloce” di 300 euro richiedibile fino al 15 dicembre 2022.

L’importo potrà però essere usato, senza alcun limite ISEE, per allacciare una nuova connessione o potenziare quella esistente scegliendo uno degli operatori telefonici che hanno aderito all’iniziativa.

Per quanto riguarda il vecchio bonus PC questo ormai è entrato nella fase 2, cioè è diventato un contributo molto più generoso che raggiunge i 2.500 euro, ma che è rivolto al solo potenziamento digitale delle imprese. Anche in questo caso si tratta di un voucher per il potenziamento della connessione richiedibile entro dicembre, sempre nel rispetto dei fondi utili all’assegnazione che potrebbero terminare prima del tempo.