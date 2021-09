Il bonus PC è un'iniziativa progettata dal Governo Conte nel novembre 2020 per agevolare i cittadini nell'acquisto di un nuovo PC o tablet e la banda ultralarga in modo da vivere in maniera più serena il periodo di smart-working e di didattica a distanza. In quest'articolo vedremo di che si tratta.

A causa della pandemia causata dal Covid-19 nell’anno 2020 moltissime persone sono state confinate nelle loro abitazioni. Si è diffuso così lo smart-working e la didattica a distanza per gli studenti… Secondo un articolo di ilsole24ore, durante la pandemia 8 milioni di italiani si sono ritrovati a lavorare da casa.

Tuttavia, non tutte le famiglie disponevano di un PC all’avanguardia in grado di supportare tutti i programmi richiesti così come di una buona connessione internet.

Per far fronte al problema, il Governo Conte ha deciso di creare, nel mese di novembre dell’anno 2020, il bonus PC che prevede uno sconto sull’acquisto di un PC o di un tablet e su una nuova linea internet, ovvero quella a banda ultralarga.

Ma che cos’è la banda ultralarga? Ecco la definizione che è possibile trovare sul sito bandaultralarga.italia.it:

“Si parla di banda ultralarga (in lingua inglese ultra broadband) in riferimento ad una velocità di connessione effettiva in download di almeno 30 Mbit/s. Le reti che possono fornire tali velocità vengono indicate come reti NGA (Next Generation Access)”.

Come possiamo ben capire dunque la tecnologia è un settore in continua espansione e ogni giorno subentrano nel mercato nuovi dispositivi elettronici. Un esempio? Un articolo di Repubblica spiega come, a seguito della pandemia, moltissime persone lavorano con un PC da remoto e non più in un luogo fisso. Di conseguenza, diverse aziende presenti in Europa sostuiranno molti PC fissi con dei notebook.

Il bonus PC si rivelerebbe un valido aiuto per tutte le famiglie italiane ma non tutti la pensano così. In quest’articolo vedremo come è possibile richiedere il bonus, se verrà riproposto negli anni successivi e se ci sono state delle polemiche.

Iniziamo subito spiegando che cos’è il bonus PC.

Bonus PC: che cos’è

Il bonus PC è un’iniziativa creata dal Governo Conte nel mese di novembre 2020 che ha come obiettivo quello di agevolare le famiglie meno abbienti nell’acquisto di un nuovo dispositivo che può essere o un PC o un tablet e di una linea internet. L’importo del bonus messo a disposizione è di 500 euro. Il bonus viene applicato sotto forma di sconto direttamente nella fattura della linea internet.

Ma quali caratteristiche deve avere la nuova linea internet per essere compatibile con il bonus PC? Il sito di Salvatore Aranzulla spiega quali sono i tipi di connessioni che vanno attivate:

“Oltre a rispettare il requisito sul valore ISEE, affinché il voucher sia fruibile, è necessario attivare un nuovo servizio di connettività la cui banda sia di almeno 30 Mbit/s in download (con banda minima garantita pari a 15 Mbit/s) e 15 Mbit/s in upload (con banda minima garantita a 7.5 Mbit/s)”

Vediamo adesso a quali persone spetta il bonus PC.

Bonus PC: a chi spetta

Non tutti i cittadini italiani possono beneficiare del bonus PC. I nuclei famigliari che possono beneficiare del bonus PC devono avere i seguenti requisiti:

non devono possedere già una linea internet in fibra ottica

l’ISEE, aggiornato al 2021, deve essere inferiore ai 20mila euro

Se il vostro nucleo famigliare rientra in queste condizioni è importante sapere che il bonus PC è prossimo alla scadenza. Scopriamo subito le date!

Bonus PC: quando sarà la scadenza?

La prima fase del bonus PC, iniziata nell’anno 2020, sta giungendo al termine. Infatti, il termine ultimo per poter ottenere il bonus PC è il 1 ottobre 2021. Oltre questa data, sarà impossibile fare richiesta per ottenere l'agevolazione!

Scopriamo adesso dove e come è possibile richiedere il bonus PC.

Bonus PC: come richiederlo

Stando alle ultime notizie, per poter fare richiesta del bonus PC è necessario recarsi presso un operatore che ha aderito al bonus PC. Tutte le offerte proposte dai vari operatori sono state precedentemente approvate da Infratel Italia.

Uno di questi operatori è proprio TIM che ha collaborato all’iniziativa del bonus PC creando un’offerta. Scopriamo subito di che si tratta.

Bonus PC: scopri il funzionamento dell’offerta TIM!

Lo scorso novembre, TIM ha scelto di creare un’offerta nel tentativo di agevolare le persone a sfruttare il bonus PC. È importante sapere però che non è possibile attivare questo tipo di offerta se si è già clienti TIM o di altri operatori in fibra ottica! La tariffa è di 19,90 euro al mese per 20 mesi e comprende:

la fibra internet fino a 1gbps di velocità

Modem TIM Hub+ in comodato d’uso gratuito

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

TIMVISION: un portale dove è possibile vedere film e serie TV

TIM offre inoltre la possibilità di acquistare un dispositivo che può essere un PC o un tablet con uno sconto complessivo dal valore di 300 euro. Non tutti i PC e i tablet sono compresi nell’offerta ma solo alcuni modelli.

Se siete amanti del calcio dovete sapere che con quest’offerta avrete accesso a:

DAZN con tutta la serie A e l’Europa League

Infinity+ con la Champions League, film, serie TV e documentari

TIM Vision con film, Serie TV e documentari

TIM Box in comodato d’uso gratuito, decoder Android TV e digitale terrestre

Il costo però è superiore rispetto alla tariffa normale. A partire dal 28/07/2021 l’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese per il primo anno e poi di 34,99 euro al mese per gli anni successivi. Si tratta di un’offerta che non pone alcun vincolo per cui è possibile disdirla senza incorrere in penali.

Se volete avere maggiori dettagli in merito a questa offerta di TIM trovate tutte le informazioni sul sito bonusfibra.it.

Anche Fastweb ha scelto di aderire all’iniziativa del bonus PC offrendo degli sconti. Scopriamo subito di che si tratta.

Bonus PC: cosa sapere per Fastweb, Wind e Vodafone

Se scegliete di richiedere il bonus PC tramite Fastweb è importante sapere che i 500 euro sono suddivisi in due parti:

240 euro di sconto sulla connessione internet

260 euro di sconto sull’acquisto di un tablet

Se siete già dei clienti Fastweb e avete i requisiti necessari per poter richiedere il bonus PC, tutto quello che dovete fare è accedere all’area clienti ed effettuare successivamente la richiesta.

Anche Vodafone ha scelto di offrire 240 euro di sconto sulla linea internet e 260 euro di sconto sui tablet. Per maggiori informazioni sull’acquisto di tablet e sulle offerte, potete consultare il sito vodafone.it.

Per quanto riguarda invece windtre, con il bonus PC è possibile ottenere un tablet tra i modelli presenti sul sito e uno sconto per un anno sul prezzo della Super Fibra oltre ai seguenti servizi:

la Fibra fino a 1Gigabit

Modem

Nessun costo per l’attivazione

Vediamo qual è adesso quanti sono i fondi che sono stati stanziati per il bonus PC.

Bonus pc: quanti fondi ci sono?

Il Governo, nel mese di Novembre dell’anno 2020, ha messo a disposizione 200 milioni di euro. Fino al mese di giugno 2021 sono stati spesi oltre il 40% dei fondi stanziati su tutto il territorio nazionale. Attualmente, gli abitanti della regione Lombardia sono impossibilitati a richiedere il bonus PC poiché i soldi messi a disposizione per finanziare l’iniziativa sono finiti. Si può solo sperare che le altre regioni offrano una parte dei loro fondi alla Lombardia.

I fondi giungono al termine anche nella Regione Piemonte che nelle Marche. Sono stati già utilizzati infatti quasi l’80% dei fondi.

In quest’articolo abbiamo parlato ampiamente di tutte le procedure e le indicazioni in merito alla fase 1 del bonus PC. La fase 1 tuttavia sta per finire quindi è necessario affrettarsi. Nel caso in cui non possiate fare richiesta perché, ad esempio, avete un ISEE dal valore superiore rispetto a quello richiesto ecco un aggiornamento che può fare al caso vostro.

Bonus PC: cosa accadrà nella fase 2?

Per quanto riguarda la fase 2, ci saranno probabilmente dei cambiamenti in merito all’ISEE. Infatti, avranno accesso al bonus tutti i nuclei famigliari con un ISEE inferiore ai 50mila euro. Il bonus verrà erogato solo ed esclusivamente per la connessione internet e l’importo non potrà superare il valore di 200 euro. Questo significa che non sarà predisposto nessuno sconto in merito all’acquisto di dispositivi quali PC e tablet come invece era stato previsto nell’arco della fase 1.

Tuttavia, la fase 2 non è ancora cominciata poiché la fase 1 non ha riscosso molto successo. Addirittura si pensa che il Governo Draghi provvederà ad eliminare completamente il bonus PC, insieme al bonus smartphone, bonus occhiali, bonus rubinetti e al Cashback di Stato! Il motivo di questa scelta sembra risiedere nel fatto che in realtà questi bonus non siano assolutamente utili per aiutare economicamente i cittadini ma solo una perdita di denaro per lo Stato. Non resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti in merito alla nuova fase.

Per poter usufruire del bonus PC, è necessario dichiarare i requisiti correttamente. Vediamo che cosa si rischia in caso contrario.

Bonus PC: quali sono le sanzioni

Infratel, a partire dal 21 dicembre 2020, ha effettuato dei controlli a campione in merito ai nuclei famigliari che hanno richiesto il bonus PC. In particolare, Infratel sta provvedendo a verificare che l’ISEE inserito sia quello corretto.

In caso di ISEE diverso da quello presente sul sito dell’Inps, è prevista una sanzione per falsa dichiarazione. Ciò che si rischia è una multa di 516 euro e un periodo di reclusione che va da 1 a 3 anni. Inoltre, il bonus PC decade e bisogna restituire l’importo utilizzato.

Fate attenzione!

A seguito della creazione bel bonus PC, ci sono state inoltre delle polemiche. Non è sempre facile infatti riuscire a mettere d’accordo tutti. Vediamo di che si tratta.

Bonus PC: arrivano le polemiche

Il bonus PC ha generato diverse opinioni, sia favorevoli che contrarie. Il bonus PC presenta sicuramente delle potenzialità: quella principale è sicuramente consentire alle persone di avvicinarsi ad una tecnologia più avanzata attraverso un aiuto economico.

Tuttavia ci sono anche degli aspetti negativi: lo sconto previsto dal bonus PC infatti non è così alto e soprattutto i dispositivi sui quali si può usare non sono tanti. Inoltre, i dispositivi che sono stati scelti per usufruire del bonus risultano non essere di grande qualità.