Essere connessi alla rete è sempre più importante. L’abbiamo capito in Italia, soprattutto a causa del Covid-19. Infatti, durante la pandemia ed i lockdown sono emersi la scarsa conoscenza e gli scarsi mezzi per accedere alla rete da parte degli italiani. Se si considera l’Indice DESI, ossia l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società, l’Italia si trova in 25esima posizione in Europa. Infatti, su 28 Paesi siamo quartultimi per quanto riguarda la digitalizzazione e le competenze digitali. Eppure noi italiani lo sappiamo, nella società odierna è necessario stare al passo ed adattarsi alle novità. Una delle novità è essere sempre connesso, con ogni parte del mondo. Dunque, investire sulla digitalizzazione è una delle priorità del Governo. In questo modo, infatti, il Paese diventerà maggiormente competitivo a livello mondiale. Consideriamo anche che lo smart-working è ormai una modalità stabile in molte aziende, soprattuto nei casi delle aziende innovative. Dunque, per poter lavorare c’è anche bisogno del materiale. Infatti, è in costante aumento la richiesta per i dispositivi elettronici, quali computer, tablet e altri. Se hai seguito il ragionamento fino a qui avrai capito per quale motivo è stato istituito il Bonus PC. Infatti, esso è stato creato nel novembre del 2020 dal Governo Conte con l’obiettivo di rendere l’Italia sempre più connessa. Allora, in questo articolo, andiamo ad approfondire le caratteristiche del bonus PC, le modalità per accedere a tale bonus e gli importi che potrai ottenere. Attenzione: non dimenticare che siamo prossimi alla scadenza del bonus! Bonus PC: cos’è? Di cosa si tratta? Iniziamo dal principio, quindi andiamo a definire cos’è il bonus PC e perché è così importante. Infatti, come detto in precedenza, il Governo Conte ha istituito questo bonus con l’obiettivo di digitalizzare le singole famiglie. Proprio per mezzo di tale bonus diventava più semplice alle famiglie, quindi a genitori e figli, lavorare e studiare anche da casa. Inoltre, come detto in precedenza, visto il posizionamento del nostro Paese per quanto riguarda il digitale, questo bonus può essere molto utile per cambiare le cose. Inizialmente, il 9 novembre 2020, questo incentivo è entrato in campo per le famiglie meno agiate. Successivamente, la possibilità di ottenere tale bonus è stata estesa ad una più ampia platea di persone. Tuttavia, è bene tenere a mente che a breve questo bonus scadrà. Infatti, la scadenza è fissata per il 1° ottobre 2021, dunque è necessario tenersi pronti! Per sovvenzionare tale misura sono stati stanziati 204milioni di euro. Esiste un importo massimo che non si può superare di 500 euro. Ovviamente, questi soldi possono essere spesi solo per l’acquisto di apparecchi digitali. Quindi ci riferiamo a PC, tablet, computer mobili. Ossia tutto ciò che ci consente di rimanere costantemente online. Attenzione però, c’è una precisazione importante da fare. Infatti, uno degli obiettivi del Governo Conte era di ampliare la banda larga. Di conseguenza, la somma di 500 euro non può essere spesa solo per acquistare un apparecchio elettronico. Infatti, bisognerà per forza sottoscrivere anche un contratto con un gestore telefonico. In questo modo si otterrà un ampliamento della banda larga. Al momento dell’acquisto, colui che vuole beneficiare del bonus pc dovrà sottoscrivere un contratto con il gestore telefonico. Non sarà necessario comunicare questa detrazione durante la dichiarazione dei redditi in quanto avremo subito uno sconto in fattura. Infatti, una volta sottoscritto il contratto con il gestore telefonico, si otterrà in automatico uno sconto sulla fattura da lui emessa. Ricorda: questo bonus può essere richiesto un’unica volta per nucleo familiare. Bonus PC: quali sono i requisiti? Ovviamente, come per ormai qualsiasi bonus, per accedere al bonus PC è necessario rispettare alcuni requisiti. Se si rientra nelle categorie che possono beneficiare di tale bonus, è indispensabile fare la richiesta entro e non oltre il 1° ottobre 2021. Ricorda: si tratta di una misura valida fino ad esaurimento fondi. Ciò significa che una volta terminati i 204milioni di euro stanziati per il bonus PC, nessuno potrà più ottenerlo, anche prima del 1° ottobre 2021. Non farti prendere dal panico però, dai dati emersi a luglio erano stati utilizzati complessivamente solo il 50% dei fondi stanziati. Tuttavia, in alcune regioni la richiesta è stata maggiore. Ad esempio, in Lombardia, dove sono già stati stanziati il 90% dei fondi che erano disponibili. Inoltre, non sembra che questa misura verrà prorogata dal Governo Draghi. Dunque, se hai intenzione di usufruire del bonus PC è meglio che tu ti muova ora. Quindi, chiarite queste informazioni, andiamo a vedere quali sono i requisiti per poter usufruire del bonus PC: Non disporre della banda larga;

Avere un ISEE inferiore o uguale a 20mila euro. In questo modo si potrà ottenere l’importo massimo del bonus, quindi 500 euro;

Con un ISEE compreso tra 20mila e 50mila euro si potrà ottenere un bonus pari a 200 euro. Bonus PC: come si presenta la domanda? Eccoci arrivati a chiarire un grande dubbio. Ossia: come si presenta la domanda per ottenere il bonus PC? L’iter è molto semplice. Infatti, basterà chiamare telefonicamente la società che fornisce il servizio telefonico e l’abbonamento ad internet. Tutti i gestori appoggiano questa iniziativa? Non proprio. Diciamo che la lista dei gestori ai quali puoi affidarti viene fornita dal Governo. Quindi, se rispetti i requisiti di cui abbiamo parlato in precedenza (non disporre della banda larga e ISEE), potrai chiamare il servizio clienti della società da te scelta oppure compilare un apposito form online. Ovviamente, all’interno di tale modulo andrà indicato il fatto che si vuole aderire all’agevolazione prevista per il bonus PC. Cosa farà poi la società telefonica? Ti rispondo subito. Una volta ricevuta la domanda ti metterà a disposizione una serie di dispositivi tra i quali potrai scegliere. In base al costo del dispositivo che sceglierai, verrà applicato lo sconto in fattura. Ricorda che si tratta di un acquisto a tutti gli effetti. E se poi cambio compagnia telefonica? Nessun problema. Infatti, il dispositivo l’hai comprato. Per questo motivo potrai fare ciò che vuoi con esso. Quali sono i documenti indispensabili per avere il Bonus PC? Ovviamente, per ottenere il Bonus PC è necessario che vengano presentati alcuni documenti. Nessuna preoccupazione, la procedura sarà estremamente semplice e adatta a tutti. Quindi, quali sono i documenti indispensabili per avere il Bonus PC? Carta d’identità, che andrà inviata scannerizzata tramite mail;

Dichiarazione ISEE;

Contratto per l’adesione alla banda larga stipulato con la compagnia telefonica;

Dispositivo scelto per l’acquisto. Dopo aver terminato la procedura, la compagnia telefonica emetterà la fattura al cliente. In questa fattura saranno detratti o 500 o 200 euro. Ricordiamo in base a cosa viene identificato lo sconto in fattura: Con un ISEE inferiore o uguale a 20mila euro si potrà ottenere l’importo massimo del bonus, quindi 500 euro;

Con un ISEE compreso tra 20mila e 50mila euro si potrà ottenere un bonus pari a 200 euro. Altro importante elemento da ricordare è che, nella domanda, dovrà essere inserito il motivo per il quale si effettua l’acquisto. Dunque bisognerà dire se si acquista un PC, un tablet o un router per la connessione ad internet. Bonus PC: nessun rinnovo in vista da Draghi Il bonus PC è stato concepito con le migliori intenzioni. Infatti, l’obiettivo di aiutare concretamente le famiglie nell’acquisto di un dispositivo elettronico è più che nobile. Inoltre, si sarebbe intervenuti anche sulla velocità della connessione ad internet, rendendo, di fatto, l’Italia maggiormente competitiva a livello globale. Nonostante il bonus sia quasi arrivato al suo tramonto, sono state pubblicate delle statistiche per valutare il successo (o l’insuccesso) di questa misura. Il bonus PC sembrerebbe essere stato un vero e proprio fallimento. Infatti, durante l’estate, l’importo speso per coprire le richieste è stato di soli 90milioni. Dunque neanche la metà dei soldi che erano stati prospettati per tale bonus. In tre regioni il bonus PC ha avuto effetto: Lombardia, Marche e Piemonte. Infatti, circa il 90% dei fondi stanziati per tale bonus è esaurito. Ma che dire del resto della Penisola? In tutte le altre regioni abbiamo assistito ad un vero e proprio flop! Ad oggi, nessuno ha ancora azzardato a definire le cause di tale fallimento. Probabilmente però si pensa che i motivi del flop possano essere legati alle condizioni poco vantaggiose offerte dalle società telefoniche al momento dell’acquisto. Bonus PC: può essere stato utile per scalare il DESI? Come abbiamo aperto l’articolo, lo chiudiamo: con il DESI Index. Ricordiamo che questo indice esprime digitalizzazione dell’economia e della società in Europa. Quando parliamo dei dati del DESI Index facciamo riferimento a quelli relativi al 2020. Questo perché nel 2021 l’Europa ha rimandato ad ottobre la classifica, nonostante l’avesse sempre compilata prima dell’estate. Ovviamente, in Italia speriamo di aver fatto, anche nel nostro piccolo, un salto in avanti. Per capire per quale motivo dovremmo auspicare a ciò, analizziamo più nello specifico ciò che era emerso dall’Indice DESI nel 2020. Infatti, nel corso del 2020, l’Italia si è classificata al 25esimo posto su 28 Paesi. Infatti, il nostro Paese risulta essere davanti solo a Grecia, Romania e Bulgaria. Inoltre, il punteggio ottenuto dall’Italia risulta essere 9 punti al di sotto della media europea. Per contro, quali sono i Paesi più virtuosi? Dal DESI Index 2020 i paesi maggiormente virtuosi dal punto di vista della digitalizzazione sono stati Finlandia, Svezia e Danimarca. Analizziamo più nello specifico la posizione dell’Italia. Innanzitutto devi sapere che il DESI si compone di più sezioni: Capitale Umano, ossia le competenze digitali;

Uso dei servizi Internet;

Connettività;

Integrazione alle tecnologie digitali, ossia la digitalizzazione delle imprese;

Servizi pubblici digitali. Ora che abbiamo capito in quali parti si divide il DESI Index, capiamo che punteggio ha l’Italia nelle diverse fasce. Per quanto riguarda il capitale umano, l’Italia si posiziona all’ultimo posto in Europa. Parlando di uso dei servizi internet, l’Italia ottiene il 26esimo posto su 28 Paesi. Per la connettività siamo in linea con la media europea e ci posizioniamo al 17esimo posto. Infatti, tra il 2018 e il 2019 la percentuale delle famiglie che ha accesso alla banda ultra-larga è aumentata fino al 13%. Nel campo dell’integrazione alle tecnologie digitali, l’Italia si posiziona 22esima. Infine, per i servizi pubblici digitali l’Italia si colloca al 19° posto, al di sotto della media UE. Per capire se il bonus PC abbia potuto avere degli effetti positivi su questo indice bisognerà attendere il DESI Index 2021.

Francesca Ciani

Copywriter, classe 1998.



Appassionata di marketing, digital e pubblicità fin da bambina, dopo un percorso di ragioneria, ho ottenuto una laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità

presso l’Università IULM di Milano e, successivamente, ho conseguito un master in Marketing Management.

Troppo creativa per essere ragioniera, troppo analitica per essere un’artista: sono diventata social media manager e seo copywriter.



Parlo tanto, scrivo ancora di più e ho sempre miliardi di idee.