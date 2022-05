Bonus per tutti anche nel 2022. Nell’anno in corso si contano numerose agevolazioni richiedibili a prescindere dalla condizione reddituale dei potenziali beneficiari. Nella maggior parte dei casi si tratta di aiuti concessi a chi si trova ad avere un ISEE 2022 basso. Alcuni garantiscono un’entrata mensile di 390 euro. Ecco quali sono e le ultime novità al riguardo.

Che la situazione economica attuale non sia delle più rosee non è un mistero. Mentre si intravede la luce in fondo al tunnel, dopo il biennio dominato dalla pandemia da Covid-19, una nuova emergenza ha messo letteralmente in ginocchio le famiglie italiane strette ormai da mesi nella morsa dei rincari: la guerra Russia-Ucraina.

L’impennata dei prezzi di benzina, diesel e gasolio, insieme al caro bollette e all’aumento dei prezzi dei beni di consumo stanno costringono i cittadini a stringere ancora di più la cinghia per tagliare il traguardo di fine mese senza l’acqua alla gola.

Se non fosse per i numerosi Bonus e sussidi riconfermati o introdotti dal Governo Draghi numerosi nuclei familiari non avrebbero di che sfamarsi. Questo va confermato.

Molte misure sono state pensate proprio per venire incontro alle famiglie a basso reddito impossibilitate, purtroppo, a sostenere la maggior parte delle spese quotidiane indispensabili per vivere una vita dignitosa: dall’acquisto di beni di prima necessità, ai medicinali, dal pagamento delle bollette, all’istruzione dei figli.

Per questo motivo, anche quest’anno, sono stati rinnovati e introdotti molti Bonus ISEE 2022 basso capaci di fornire un aiuto rilevante a quelle persone che si trovano in una situazione di estremo disagio economico.

Scopo dell’articolo sarà quello di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire ai cittadini l’accesso ai Bonus per tutti al momento attivi. Vedremo di quali si tratta, a chi spettano e quali sono i requisiti da rispettare per ottenere il riconoscimento mensile di ben 390 euro di Bonus.

Ovviamente, alla carrellata di misure a breve analizzata va ad affiancarsi il contributo più richiesto dai nuclei familiari a ISEE basso: il Reddito di Cittadinanza.

La premessa era d’obbligo anche se il RdC non sarà oggetto della nostra disamina. In questa sede ci occuperemo dei Bonus per tutti a ISEE basso che offriranno complessivamente ben 390 euro di sostegni ai richiedenti.

Bonus per tutti, 390 euro al mese a tutti: basta un ISEE 2022 basso per avere lo sconto sulle bollette: in cosa consiste

Il primo dei tanti Bonus per tutti che insieme agli altri garantisce una somma di 390 euro ai titolari di ISEE 2022 basso è il Bonus bollette.

Il sussidio dopo tant’attesa finalmente è stato approvato dal Governo Draghi a seguito del peggioramento della situazione economica degli italiani, stretti nella morsa dei rincari generati dal conflitto Russia Ucraina.

Diversamente da come si potrebbe pensare, gli effetti della guerra si sono visti anche sulle utenze domestiche. E non è solo il costo dell’elettricità ad essere aumentato: gas, acqua, carburante hanno subito un’impennata non attesa negli ultimi mesi.

Per questo motivo, se ti ritrovi ad avere un reddito esiguo potrai tranquillamente richiedere il Bonus per tutti i rincari in bolletta.

Stiamo parlando di quell’agevolazione, altrimenti detta Bonus sociale, recentemente modificata per mano del Decreto Aiuti, non solo per quanto concerne l’orizzonte temporale coperto dalla misura.

Le ultime modifiche, infatti, hanno portato all’estensione del Bonus per tutti fino al secondo trimestre del 2022. Ma c’è di più.

Anche coloro che non sono riusciti a presentare la certificazione ISEE 2022 alla scadenza prevista potranno beneficiare del Bonus per tutti i titolari di ISEE basso.

Il Bonus bollette diventa quindi retroattivo: tutti gli interessati all’agevolazione beneficeranno dello sconto in bolletta, riferito ai primi tre mesi del 2022, anche se provvedono ora all’aggiornamento dell’ISEE 2022.

Un bonus per tutti che verrà elargito in compensazione nelle future bolette di luce e gas.

Bonus per tutti, fino a 115 euro al mese per le bollette con ISEE 2022 basso: quali importi

Come facilmente deducibile dal precedente paragrafo, chiunque voglia accedere al Bonus per tutti avente ad oggetto le bollette dovrà correre ai ripari richiedendo l’aggiornamento dell’ISEE 2022.

Per tutto l’anno in corso, il Bonus in questione verrà riconosciuto ai titolari di ISEE 2022 basso: non superiore a 12.000 euro.

Ma veniamo agli importi. La tranche di Bonus per tutti sulle bollette della luce assicura ai richiedenti uno sconto di 141 euro a trimestre, oppure 199 euro di riduzione se i nuclei familiari sono quantitativamente numerosi.

La parte del Bonus per tutti riferita al gas garantisce, invece, una riduzione in bolletta variabile a seconda della zona climatica di residenza (A-F). L’importo massimo a trimestre ottenibile nella zona F è di 146 euro.

Per conoscere con certezza lo “sconto” praticato in bolletta basta accedere al sito internet ufficiale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA).

In base ai dati snocciolati è possibile fare una stima: il Bonus per tutti i titolari di ISEE 2022 basso può eccedere i 345 euro di sconto triennale (115 euro al mese).

Bonus per tutti, 60 dei 390 euro ai titolari di ISEE 2022 per i trasporti: quali sono i requisiti da rispettare

Il secondo Bonus per tutti, che concorre a formare l’ammontare di 390 euro al mese ottenibili da coloro che si trovano ad avere un ISEE 2022 basso, riguarda i trasporti.

Nel Decreto Aiuti infatti spunta un contributo da 60 euro completamente indirizzato a chi si serve dei mezzi pubblici quotidianamente ed è in possesso di un abbonamento.

Questo particolare Bonus per tutti da 60 euro può coprire il costo totale previsto per l’abbonamento ai servizi di pubblico trasporto, ma bisogna fare attenzione alla sua fruizione: il richiedente potrà servirsi del Bonus ISEE 2022 basso una volta soltanto.

Spostandoci sui requisiti da rispettare non si ravvisano particolari vincoli se non per quanto concerne la soglia ISEE da rispettare per essere ammessi al Bonus: il valore dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente riferito allo scorso anno (2021) non dovrà oltrepassare i 35.000 euro.

In base a quanto previsto dalla normativa, i beneficiari potranno servirsi del Bonus per tutti da 60 (erogato come voucher) fino alla fine dell’anno in corso.

Bonus per tutte le famiglie con ISEE 2022 basso: 175 euro al mese per l’Assegno Unico: come funziona

Vediamo, ora, il penultimo Bonus per tutti questa volta rivolto ai nuclei familiari a ISEE 2022 basso. Se hai un figlio a carico può richiedere l’Assegno Unico e Universale entrato in vigore ad inizio anno.

In verità, l’accesso alla misura non è vincolato alla presentazione dell’ISEE: tutti potranno inoltrare le domande INPS per accedere al Bonus a prescindere dalla propria condizione reddituale o patrimoniale.

Tuttavia, allegare alla domanda l’ISEE non è una decisione sbagliata. Come mai? Presentando la certificazione le famiglie potrebbero accedere a delle somme mensili molto più generose.

L’INPS eroga mensilmente un Bonus per tutti di 175 euro (per ciascun figlio a carico) se l’ISEE 2022 è basso: non deve oltrepassare il limite di 15.000 euro.

Nel caso in cui, per motivi anche legati al mancato aggiornamento dell’ISEE 2022, ti ritrovi a presentare la domanda prima della scadenza di giugno, avrai diritto agli arretrati di marzo, aprile e maggio non percepiti.

Bonus per tutti, 40 dei 390 euro a ISEE 2022 per la Carta Acquisti: come ottenerla

Concludiamo la nostra panoramica sui Bonus per tutti occupandoci dell’ultima agevolazione a ISEE 2022 che sommata alle altre già viste garantisce ai cittadini un contributo di 390 euro: la Social card.

Si tratta di un Bonus ISEE basso assimilabile ad una normale carta di pagamento, ricaricata ogni bimestre per un importo di 80 euro (40 euro al mese), utilizzabile per acquistare beni di prima necessità e per pagare le utenze domestiche.

Chiunque voglia avvalersi di questo particolare Bonus per tutti deve rispettare requisiti molto stringenti. La Carta spetta solo alle famiglie con a carico un figlio di età inferiore ai 3 anni e che non superano la soglia ISEE di 7.120,39 euro. Ma non solo.

Potranno beneficiare dei 40 euro mensili previsti dalla Carta Acquisti anche gli over 65.

Ottenere la Social Card è abbastanza semplice. Chi rientra in una delle categorie appena viste, dovrà recarsi all’ufficio di Poste Italiane più vicino munito di certificazione ISEE e documenti di riconoscimento.