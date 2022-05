Bonus per tutti attivi e richiedibili anche nel 2022. Arriva una novità per le famiglie con figli a carico e ISEE basso: da settembre si potranno presentare le domande per beneficiare di 400 euro di contributi spendibili in materiale scolastico. Ecco come averlo e tutte le ultime novità al riguardo.

La maggior parte delle agevolazioni richiedibili lo scorso anno si sono estinte con l’ingresso in scena, a partire da gennaio 2022, dell’Assegno Unico e Universale.

Bonus mamma domani, Bonus bebè, ANF sono stati messi in cantina dal Governo Draghi che continua però a sostenere le famiglie introducendo nuovi sostegni.

Tuttavia, l’Esecutivo non è l’unico organo ad introdurre nuove agevolazioni e sussidi per le famiglie.

Bonus per tutti i nuclei familiari con figli in età scolare, infatti, sono pensati dalle Regioni per aiutare le famiglie a fronteggiare le spese che la frequentazione di un percorso scolastico da parte dei figli comporta.

Acquisto di libri di testo, materiale didattico e tutto ciò che serve per seguire le lezioni in maniera tranquilla porta le famiglie a sborsare annualmente fior di quattrini, anche per un solo figlio.

Un aiuto in questa direzione è dato dal Bonus per tutti fino a 400 euro: un voucher dedicato completamente al mondo della scuola da spendere unicamente per dotarsi del materiale didattico necessario per lo studio.

Ma chi potrà avvalersi del Bonus per tutti fino a 400 euro? Per il momento, le domande per ottenere in riconoscimento dell’agevolazione sono attive soltanto in Umbria.

Ciascuna famiglia interessata al contributo, e residente nella Regione, potrà richiedere il Bonus per tutti inviando le domande entro e non oltre la scadenza fissata al 26 maggio 2022.

Seguiranno, poi, gli altri enti locali con date di presentazione delle domande stabilite su propria volontà. Nulla vieta che le stesse possono essere inviate anche ad inizio anno scolastico, nel mese di settembre.

Ma vediamo subito in cosa consiste il Bonus per tutti da 400 euro, quali sono gli importi a cui si ha diritto e quali requisiti ciascuna famiglia dovrà rispettare per accedere al beneficio.

Bonus per tutti, 400 euro a ciascuna famiglia: domande a settembre 2022. Come averlo subito

Il Bonus per tutti rivolto ai ragazzi in età prescolare rientra nell’insieme delle misure approvate dal Family Act: il piano di aiuti e sostegni economici voluto per garantire per conciliare gli interessi familiari e quelli lavorativi.

Un provvedimento rivolto quasi esclusivamente agli studenti di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni professionali.

Ma veniamo a noi. Cosa bisogna fare per beneficiare del Bonus per tutti gli studenti da 400 euro? La risposta è abbastanza scontata: occorre presentare le domande entro settembre 2022.

Per questo motivo, il consiglio che sentiamo di darvi è di tenere costantemente sotto osservazione il portale web della Regione di residenza per non lasciarsi sfuggire la pubblicazione di un eventuale bando sul Bonus per tutti, magari simile a quello emanato dall’Umbria.

Come mai si dovrà fare attenzione? Nelle prime settimane di settembre partiranno la maggior parte dei bandi regionali, e ciascuna famiglia interessata al Bonus per tutti da 400 euro potrà inviare la domanda per accedere al contributo scolastico.

Attenzione anche alla modalità di richiesta: poiché le domande si dovranno presentare online, occorre munirsi di SPID o della propria identità digitale.

Ma non è tutto. Ciascuna famiglia dovrà dotarsi della certificazione ISEE da allegare alla richiesta. Questo perché il Bonus per tutti da 400 euro è legato al reddito del nucleo familiare richiedente.

Oltre all’ISEE, indispensabile per fruire del Bonus, ci sono per altri requisiti da soddisfare: anche l’età anagrafica del figlio serve alla determinazione dell’importo del Bonus per tutti spettante.

Più l’età è avanzata, maggiore è la somma a cui le famiglie potranno aspirare.

Bonus per tutti, 400 euro a famiglia entro settembre 2022: come funziona

Il funzionamento del Bonus per tutti fino a 400 euro è legato alla normativa scolastica italiana. Nella penisola vige l’obbligo scolastico fino a 16 anni, ma la gratuità del materiale scolastico (libri di testo) è garantita ai soli bambini della scuola primaria di primo grado (elementare).

Su ciascuna famiglia incombe, invece, la spesa in istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

Ma entriamo nel dettaglio del funzionamento. Il Bonus per tutti da 400 euro si sostanzia di un voucher, erogato in un’unica soluzione, valido per un anno dall’ottenimento e spendibile per l’acquisto di tutto il materiale necessario per lo studio.

Le domande potranno essere presentate entro settembre 2022.

Bonus per tutto, Isee basso? Fino a 400 euro a famiglia: quali sono i requisiti da possedere

Anche se ciascuna Regione potrà stabilire una diversa data di presentazione delle domande per accedere al Bonus per tutti da 400 euro, con ogni probabilità la scadenza dei termini coinciderà con l’inizio dell’anno scolastico, nel mese di settembre.

Ma quali sono i requisiti che ciascuna famiglia dovrà possedere per usufruire del Bonus? Poiché la misura è stata pensata per garantire il diritto allo studio dei minori, saranno le famiglie a ISEE basso a godere del sussidio.

Un basso Indicatore della Situazione Economica Equivalente infatti è condizione obbligatoria per accedere al Bonus per tutti.

Attenzione, perché mancano ancora i decreti attuativi che fisseranno le regole di funzionamento per ciascuna Regione: una volta emanati, ciascuna famiglia potrà conoscere con esattezza la soglia ISEE da rispettare per beneficiare del sussidio.

Di certo la priorità verrà data alle famiglie con ISEE basso, mentre i 400 euro di Bonus per tutti gli studenti delle superiori, e i 250 per quelli frequentati le medie, dovranno essere confermati dal decreto.

Bonus per tutti, non solo 400 euro a famiglia: quali sono gli importi? Ecco come si calcolano

Data una definizione del Bonus per tutti rivolto alle famiglie con figli impegnati in un percorso scolastico e definiti i requisiti da rispettare, non ci resta che occuparci degli importi.

Ciascuna famiglia interessata al contributo, presentando le domande entro il mese di settembre 2022, potrà ricevere un importo di Bonus per tutti variabile da un minimo di 250 euro ad un massimo di 400 euro, in base all’ordine e al grado dell’istituzione scolastica frequentata dal proprio figlio.

Tutto ciò per dire che gli importi del Bonus sono già stabiliti, quindi l’ISEE non serve alla determinazione delle somme spettanti.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente può essere visto come l’asticella da non oltrepassare per non essere tagliati fuori dal contributo.

Ma torniamo agli importi. Presentate le domande entro settembre 2022, se vengono accolte, si potranno ottenere 250 euro di Bonus per tutti i figli frequentanti le scuole medie, 400 euro per quelli iscritti alle superiori.

Il Bonus per tutti introdotto in Umbria rappresenta una vera innovazione per ciascuna famiglia con figli a carico, residente nel territorio.

Alla Regione, infatti, non solo va il merito di aver introdotto un Bonus famiglia 2022 nuovo di zecca, ma anche di avere disposto un nuovo contributo a sostegno delle famiglie con figli frequentanti le scuole elementari.

Bonus per tutti, 400 euro a ciascuna famiglia: domande da settembre 2022. Quando dura?

Analizziamo nello specifico il funzionamento del Bonus per tutti di 400 euro pensato dalla Regione Umbria a favore delle famiglie con figli minorenni

Questo perché il modello applicato dalla Regione sarà da spunto per gli altri enti territoriale che non hanno ancora attivato il Bonus per tutti.

C’è da dire che l’Umbria ha giocato d’anticipo predisponendo il bando per l’A.S. 2021/2022 prima del previsto, pur avendo il Bonus per tutti una durata di 12 mesi.

Oltre al contributo di 400 euro, la Regione si pone un passo avanti rispetto alle altre per aver introdotto un’agevolazione di 150 euro a favore delle famiglie con figli a carico frequentanti le scuole elementari, nonostante la gratuità dei testi scolastici.

Anche per questo particolare Bonus, le domande potranno essere presentate entro settembre 2022.